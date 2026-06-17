Úřad vlády prokázal ve štafetě RunCzech týmového ducha

17.06.2026 16:08 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Dvanáct týmů Úřadu vlády se v úterý 16. června zapojilo do prestižního závodu RunCzech – UniCredit Pražská štafeta, v němž startovalo 868 družstev.

Úřad vlády prokázal ve štafetě RunCzech týmového ducha
Foto: Hans Štembera
Popisek: Před Úřadem vlády

Celkem 48 zaměstnanců a zaměstnankyň se postavilo na start jedné z největších běžeckých akcí v České republice a úspěšně absolvovalo trať.

Každý ze čtyřčlenných týmů zdolal pětikilometrový úsek RunCzech – UniCredit Pražská štafeta (více ZDE). Všechny týmy Úřadu vlády dorazily do cíle s plným nasazením a potvrdily, že vedle sportovního výkonu byl hlavním cílem především společný zážitek a podpora týmového ducha. Nejrychlejší tým Úřadu vlády proběhl cílem v čase 1:33:31.55, čímž se umístil na 138. místě startovního pole. Významnou roli v celkovém výsledku sehrála i podpora kolegů a kolegyň, kteří přišli závodníky podpořit přímo na místě a vytvořili silné zázemí.

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„Bylo inspirativní sledovat, s jakým odhodláním a vytrvalostí se všichni účastníci a účastnice do běžeckého programu zapojili. Od prvních tréninků i díky skvělému trenérovi na sobě systematicky pracovali, překonávali své limity a společně dokázali dotáhnout několikaměsíční přípravu až do finálového běhu ve Stromovce. Velmi si vážím jejich nasazení i ochoty věnovat svůj čas péči o vlastní zdraví. Když jsem před půl rokem znovu přebírala vedení Úřadu vlády, dala jsem si za cíl rozšířit nabídku benefitů, které zaměstnancům a zaměstnankyním pomohou zlepšovat kvalitu života. Podpora zdravého životního stylu, prevence a pohybových aktivit k tomu neodmyslitelně patří. Zaměřujeme se také na zdravé stravování a vytváříme příležitosti pro pravidelné cvičení, jógu či kruhový trénink. Chceme, aby péče o zdraví byla přirozenou součástí pracovního prostředí na Úřadu vlády,“ okomentovala aktivity Úřadu vlády jeho vedoucí Tünde Bartha s tím, že se Úřad vlády přidal i k aktivitě Do práce na kole a k běžecké štafetě se připojí zas příští rok.

Účasti v závodě předcházel několikatýdenní program Energie v práci, který Úřad vlády připravil pro své zaměstnance a zaměstnankyně. Nabídl osm tréninkových jednotek pod vedením zkušeného trenéra Martina Levého, systematickou přípravu i závěrečný motivační seminář. Tréninky probíhaly v tělocvičně Úřadu vlády, v jeho okolí i v Running Mallu na Letné.

„Tým Úřadu vlády během přípravy zlepšoval, běžci a běžkyně získávali větší sebevědomí. Na prvních lekcích jsme se zaměřili na základy běžecké techniky, správné rozcvičení a návyky, které pomáhají předcházet zraněním. Každý trénink přinesl viditelný posun a postupně se ukázalo, že většina účastníků má potenciál zvládnout závod velmi dobře. Ovšem ještě cennější, než samotný výkon je atmosféra, která se díky společnému trénování vytvořila. Účast v závodě byla pro řadu kolegů a kolegyň osobní výzvou a jsem rád, že ji společně zvládli. Jejich odhodlání a týmová podpora byly tím nejlepším důkazem, že pravidelný pohyb má smysl nejen pro zdraví, ale i pro formování skvělého pracovního týmu,“ dodal trenér běžců a běžkyň Úřadu vlády Martin Levý.

Projekt Energie v práci tak potvrdil, že podobné aktivity státní správy mají smysl nejen z hlediska fyzické kondice, ale i pro posilování vztahů na pracovišti a celkovou pracovní pohodu. Úřad vlády proto plánuje v programu pokračovat i v dalších letech.

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https://www.runczech.com

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sport , Úřad vlády , závod , TZ

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