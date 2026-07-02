Cílů dosáhneme. Putinův muž tvrdě o Ukrajině

02.07.2026 15:17 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ve čtvrtek na tiskové konferenci v Moskvě ostře kritizoval Evropskou unii a obvinil ji z další eskalace napětí s Ruskem. Peskov prohlásil, že EU se vydala cestou militarizace a otevřené konfrontace s Moskvou, což podle něj nutí Rusko přijímat další opatření k zajištění vlastní bezpečnosti.

Cílů dosáhneme. Putinův muž tvrdě o Ukrajině
Foto: Radim Panenka
Popisek: Putinův mluvčí Dmitrij Peskov v Číně

„Není pochyb o tom, že ze strany Evropy dochází k eskalaci. EU rozvíjí svou obrannou identitu, vydala se cestou militarizace a zasvětila se konfrontaci s Ruskou federací,“ uvedl Peskov. Podle něj Moskva nemůže tento vývoj ignorovat. „Nemůžeme před tím zavírat oči. Tento faktor dále zhoršuje již tak zvýšené napětí na evropském kontinentu a nutí nás plánovat další opatření k zajištění naší vlastní bezpečnosti,“ dodal podle informací agentury Anadolu. 

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Peskov připustil, že v samotném Rusku existují různé názory na to, jak nejlépe zajistit bezpečnost země. Podle něj se debata vede mezi zastánci rozhodnějšího i umírněnějšího přístupu. Zdůraznil ale, že výsledek je podle Kremlu jasný. „Jedno by však nemělo být pochybné: spolehlivá bezpečnost Ruské federace a její národní zájmy budou zaručeny v každém případě,“ prohlásil.

Reagoval také na výzvu šéfky unijní diplomacie Kaji Kallasové, která prosazuje další zpřísnění sankcí vůči Rusku. Podle Peskova podobný tlak Moskvu od jejích cílů neodradí. „Rusko bude i nadále zvyšovat tlak na kyjevský režim, aby dosáhlo stanovených cílů,“ uvedl mluvčí Kremlu.

Vyjádřil se rovněž ke spekulacím o možném konání prezidentských voleb na Ukrajině. Kreml podle něj zaznamenal mediální informace, ale žádné oficiální potvrzení nemá. „Nechceme se vyjadřovat k informacím typu ‚údajně‘. Viděli jsme mediální zprávy, že volby nejsou vyloučeny a že se v této věci konají určitá jednání. Neslyšeli jsme však žádná oficiální prohlášení,“ řekl Peskov.

Současně zopakoval dlouhodobý postoj Moskvy k ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. „Stojí také za to připomenout slova prezidenta Putina, že legitimita Zelenského je z právního hlediska vážně zpochybňována,“ dodal.

Informace o možných prezidentských volbách na Ukrajině přinesl server Ukrajinska pravda. Zelenskyj údajně zvažuje uspořádání prezidentských voleb už letos na podzim. S odvoláním na své zdroje web uvedl, že tato možnost zazněla při nedávném setkání prezidenta s bývalým vrchním velitelem ukrajinské armády a současným velvyslancem ve Velké Británii Valerijem Zalužným, který v případě konání voleb chce také kandidovat.

„Zelenskyj uvedl, že vývoj na frontě je v poslední době příznivý, společnost zůstává dostatečně jednotná, a proto se otevřelo okno příležitosti pro uspořádání voleb. Hlavním úkolem však je uspořádat je tak, aby země nezažila nový vnitřní rozkol. Proto je podle prezidenta třeba předejít rizikům, která by přinesl přímý souboj mezi Zelenským a Zalužným,“ píše Ukrajinska pravda s odvoláním na svědky schůzky. Oficiálně však Kyjev žádné rozhodnutí o vyhlášení prezidentských voleb zatím neoznámil.

Mluvčí Kremlu se dotkl i dalších zahraničněpolitických témat. Potvrdil, že Rusko bude na pohřebních obřadech íránského nejvyššího vůdce Alího Chameneího zastupovat místopředseda Bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv. „Ano, je to skutečně tak. Dmitrij Anatoljevič se zúčastní rozloučení,“ uvedl podle agentury TASS. Rozloučení s Chameneím začne 3. července v Teheránu za účasti delegací z desítek zemí a vyvrcholí pohřbem 9. července v jeho rodném Mašhadu.

Peskov komentoval také jednání mezi Ruskem a Čínou o plánovaném plynovodu Síla Sibiře 2. Podle něj zatím není jasné, zda bude během Východního ekonomického fóra uzavřena dohoda o projektu. „Jedná se o proces na úrovni podniků,“ řekl s tím, že rozhovory pokračují i po nedávné návštěvě prezidenta Vladimira Putina v Číně, avšak podle Kremlu je zatím předčasné předjímat jejich výsledek.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://tass.ru

https://www.aa.com.tr

https://www.pravda.com.ua

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Článek obsahuje štítky

EU , Írán , Rusko , Ukrajina , Peskov , Zelenskyj , Kallasová

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