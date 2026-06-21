Úřad vlády: Tropická sobota v zahradě Strakovy akademie

Uspořádalo ji Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Úřadem vlády ČR. Návštěvníky, zejména celé rodiny, čekal inspirativní a zábavný program s prezentacemi sociálních podniků, neziskových organizací, oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) i virtuální realita včetně interaktivních ukázek. Mezi návštěvníky zavítali také premiér Andrej Babiš, ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka a vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha. Již 29. srpna se představí další resort, a to Ministerstvo průmyslu a obchodu.
V pořadí druhá resortní sobota v zahradě Strakovy akademie ukázala, jak v praxi vypadá pomoc lidem. Přiblížila například příležitosti pro osoby se zdravotním postižením, seniory, pečující i lidi hledající práci. Návštěvníci se také mohli seznámit s tím, jak moderní technologie pomáhají v každodenním životě a přispívají ke zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb.
„Otevřít Strakovu akademii veřejnosti a představit práci organizací, které pomáhají rodinám, seniorům, lidem se zdravotním postižením nebo těm, kdo hledají práci, považuji za správnou věc. Česká republika má řadu kvalitních sociálních služeb, neziskových organizací i sociálních podniků, odvádějících skvělou práci. Zaslouží si velkou úctu, respekt a naše poděkování. Chci říct, nejen zdravotnictví, ale i sociální služby jsou pro naši vládu na prvním místě. Mou ambicí pak je vyjednat evropské peníze na léta 2028–2034 tak, abychom měli pokryté věci, které jsou pro lidi důležité – na sociální projekty, duševní zdraví, prevenci, a aby se pak dostaly tam, kde je lidé potřebují,“ uvedl premiér Andrej Babiš.
Na akci se prezentovaly významné projekty nejen Ministerstva práce a sociálních věcí, ale také Úřadu práce ČR a sítě EURES, která pomáhá občanům ČR a EU najít práci a zaměstnavatelům získat pracovníky v zemích Evropské unie, EHP a Švýcarska.
„Jsem rád, že jsme mohli lidem ukázat, že pomoc druhým má mnoho podob a že za každou službou, projektem či sociálním podnikem stojí konkrétní lidé a jejich příběhy. Návštěvníci si mohli vyzkoušet moderní technologie, poznat inspirativní organizace a na vlastní oči vidět, jak funguje podpora seniorů, pečujících nebo lidí se zdravotním postižením. Věřím, že si ze Strakovky odnesli nejen zajímavý zážitek, ale také inspiraci a větší povědomí o tom, kde hledat pomoc nebo jak se sami mohou zapojit,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka a pokračoval: „Na MPSV jsme již stihli například v rámci měkkých projektů dostat přímo do praxe 231 milionů na centra duševního zdraví, 180 milionů do terénu na ohrožené děti. Vypisujeme projekt na volnočasové aktivity pro děti i dospělé s poruchou autistického spektra za 80 milionů. Budeme rozjíždět osvětu k paliativní péči ve výši 20 milionů, a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Ty peníze je potřeba vždy proměnit v praktické projekty, které pomáhají.“
Na zahradě Strakovy akademie se návštěvníci mohli seznámit se sociálními podniky z celé republiky, které se věnují designové módě, ručně vyráběným produktům, pěstování regionálních potravin i řemeslné výrobě. Patřily mezi ně například Ponožky od babičky, Dobroládovna, Metráž či Domov sv. Anežky.
Součástí programu byly i neziskové organizace Tyfloservis, pomáhající lidem s vážnými zrakovými obtížemi, a Dohled na dosah – celorepublikový poskytovatel tísňové péče (SOS tlačítko), telefonické krizové pomoci a terénních odlehčovacích služeb.
Důležitou součástí akce byla také prezentace resortního sportovního centra pro profesionální parasportovce Agitos. Toto specializované centrum bylo zřízeno s cílem zlepšit podmínky pro vrcholové parasportovce. Tento cíl se daří naplňovat a čeští parasportovci díky tomu sklízí úspěchy na mezinárodní scéně.
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