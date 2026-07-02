ERÚ aktualizoval indikativní pásmo nabídkových cen

02.07.2026 13:21 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

ERÚ aktualizoval indikativní pásmo nabídkových cen pro červenec 2026.

ERÚ aktualizoval indikativní pásmo nabídkových cen
Foto: ERÚ
Popisek: ERÚ

K mírnému meziměsíčnímu poklesu došlo u cen plynu, v průměru o 3,2 %. Vyšší poklesy jsou patrné zejména u produktů s kratší dobou fixace ceny. Ceny spíše elektřiny stagnovaly.

„Mezi červnem a červencem došlo k menšímu poklesu indikativních cen plynu, který se dotkl zejména produktů s kratší dobou fixace. Ceny elektřiny stagnovaly. Změny odrážejí vývoj velkoobchodních cen, za které elektřinu a plyn nakupují pro své zákazníky dodavatelé. Vzhledem k blízkovýchodnímu konfliktu je však velkoobchodní trh nadále nestabilní, stále proto nelze vyloučit opětovný cenový nárůst,“ říká Martin Šik, ředitel Odboru analytického a datové podpory ERÚ.

Podrobné informnace najdete ZDE.

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https://eru.gov.cz

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ceny , energie , ERÚ , TZ

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