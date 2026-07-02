MHMP: Výstava k 100. narozeninám loutkového Hurvínka

02.07.2026 10:17 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Před budovou Nové radnice na Mariánském náměstí byla slavnostně zahájena výstava Hurvínek 100 – Kouzlo loutkářské dílny.

MHMP: Výstava k 100. narozeninám loutkového Hurvínka
Foto: MHMP
Popisek: Magistrát hl. m. Prahy

Výročí 100 let od prvního představení legendární loutkové postavy Hurvínka si v letošním roce připomíná Praha, s níž je Divadlo Spejbla a Hurvínka dlouhodobě neodmyslitelně spjaté. Při této příležitosti byla před budovou Nové radnice na Mariánském náměstí slavnostně zahájena výstava Hurvínek 100 – Kouzlo loutkářské dílny. K vidění bude pro širokou veřejnost až do pátku 31. července 2026.

„Výstavu věnovanou 100. výročí Hurvínka vnímám jako připomínku jedné z ikon české kultury, která si získala oblibu napříč generacemi i daleko za hranicemi naší země. Hurvínek je neodmyslitelnou součástí kulturní identity Prahy a celé České republiky. Expozice na Mariánském náměstí zároveň vzdává hold mimořádné tradici českého loutkářství a umění jeho tvůrců, na které můžeme být právem hrdí,“ říká Tomáš Slabihoudek, radní hl. m. Prahy pro oblast kultury.

„Hurvínek je symbolem české kulturní tradice, která si získala srdce dětí i dospělých doma i v zahraničí. Jsem hrdý, že právě Praha je domovem Divadla Spejbla a Hurvínka, které tuto jedinečnou tradici s péčí rozvíjí. Přeji Hurvínkovi i divadlu, aby dál rozdávali radost,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

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„Hurvínek není jen legendární loutkovou postavou, ale také součástí dětství několika generací. I já si dodnes vybavuji chvíle, kdy jsme se jako děti smáli jeho nezbedným nápadům a chytrému humoru. Právě v tom spočívá jeho výjimečnost. Už sto let dokáže spojovat děti, rodiče i prarodiče a připomínat, že společně prožitý smích je jedním z nejcennějších darů. Přeji Hurvínkovi, aby i v dalších letech rozdával radost, probouzel dětskou fantazii a zůstával symbolem české kulturní tradice, na kterou můžeme být právem hrdí,“ připojuje se Michal Hroza, náměstek primátora hl. m. Prahy pro infrastrukturu.

„Těší nás a vážíme si možnosti, že díky našemu zřizovateli, Magistrátu hl. m. Prahy, můžeme slavit Hurvínkovy 100. narozeniny i tímto netradičním dárkem. Tato „pouliční“ výstava umožní setkání s Hurvínkem téměř na dotek, a to díky prosklenému výstavnímu boxu. Dobrodružství, která naši hrdinové za 100 let prožili zase zpřístupní výstavní panely, nechybí ani možnost poslechnout si slavné dialogy a zúčastnit se soutěže o krásné ceny. Všechny vystavené loutky, které mají návštěvníci možnost v boxu vidět, jsou figury, které mohli v minulosti diváci vidět na jevišti našeho divadla. Některé dokonce stále hrají," doplňuje Denisa Kirschnerová, ředitelka Divadla Spejbla a Hurvínka.

Slavnostní zahájení výstavy se uskutečnilo nejen za přítomnosti představitelů hlavního města a divadla, ale dokonce dorazily s pomocí svých loutkoherců i samotné loutkové postavy Spejbl, Hurvínek, Mánička, Bábinka a Žeryk.

Venkovní putovní výstava Hurvínek 100 – Kouzlo loutkářské dílny nabízí pohled do světa loutek, tradičního řemesla i fantazie, která stojí za vznikem populárních loutkových postav. Důležitou součástí výstavy je také venkovní prosklený box věnovaný Hurvínkovi. Výstava bude na Mariánském náměstí k vidění pro veřejnost až do pátku 31. července 2026, vstup je zdarma.

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