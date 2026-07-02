Hladík (KDU-ČSL): Tady jdeme s kanonem na vrabce

02.07.2026 19:05 | Monitoring
autor: PV

Projev na 24. schůzi Poslanecké sněmovny dne 2. července 2026 k zákonu o obalech

Hladík (KDU-ČSL): Tady jdeme s kanonem na vrabce
Foto: kduprobrno.cz
Popisek: Petr Hladík (KDU-ČSL)

Prostřednictvím pana předsedajícího k paní kolegyni Peštové.

No, ale to přece nedává smysl. Vy říkáte: „Nezisková akciová společnost tady neexistuje. Je to špatně, že to vlastně vzniklo jako akciová společnost. Proto ve svém návrhu navrhuji rozšířit počet akcionářů.“ Je to oxymóron. Vy si protiřečíte, paní kolegyně. To je první věc.

Druhá věc. Vy říkáte: „Je to špatně, že to v devadesátých letech takhle vzniklo.“ Tak my máme zákon o obalech a v zákoně o obalech je přesně napsáno v několika paragrafech – vy je znáte – jak vznikají autorizované obalové společnosti a co musí autorizovaná obalová společnost měnit.

Místo toho, abychom se zabývali tím principem, tak tady jdeme kanonem na brabce (?vrabce) a říkáme: Autorizovaná obalová společnost je to samé jako městská hromadná doprava nebo třeba kultura a budeme ji dotovat. Tohle přece vůbec nedává smysl.

Děkuju.

Mgr. Petr Hladík

  • KDU-ČSL
  • poslanec
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Článek obsahuje štítky

KDU-ČSL , sněmovna , obaly , Hladík , 24. schůze , 2.7

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