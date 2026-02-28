Jste jako Fialovci, slyšel Babiš od občana. Může za to Izrael

28.02.2026 18:33 | Monitoring
Natálie Brožovská

Postoj předsedy vlády Andreje Babiše (ANO), který se jednoznačně postavil za Izrael a odsoudil íránské útoky, část veřejnosti výrazně popudil. Lidé mu vyčítají jednostrannou interpretaci konfliktu a připomínají izraelské údery v regionu. Jiní mu ironicky vzkazovali, že by udělal nejlépe, kdyby „mlčel“.

Foto: Screen psp
Popisek: Andrej Babiš ve Sněmovně

Premiér Andrej Babiš (ANO) na sociálních sítích jednoznačně odsoudil íránské raketové útoky na Katar, Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Saúdskou Arábii a Jordánsko. Ve svém vyjádření uvedl, že tyto útoky „zcela odsuzuje“.

„Tyto země se na dnešní operaci nijak nepodílely a ze strany Íránu se jedná o nepřijatelné narušení jejich suverenity,“ zdůraznil předseda vlády.

Írán podle dostupných informací skutečně vyslal rakety směrem na zmíněné státy jako odpověď na poslední vojenské údery ze strany Izraele a USA. Katar a další země v regionu uvedly, že jejich protivzdušné systémy některé z těchto raket úspěšně zneškodnily. 

Katar prostřednictvím svého ministerstva obrany oznámil, že během útoků „sestřelil všechny rakety mířící na Katar“ a vyjádřil, že situace je pod kontrolou, přestože byl vzdušný prostor uzavřen a bezpečnostní opatření zvýšena. Katar dále podle médií uvedl, že si vyhrazuje právo na odpověď v souladu s mezinárodním právem, pokud by došlo k dalším agresivním akcím. 

V regionu ostatní státy rovněž odsoudily íránské raketové útoky jako porušení suverenity a připomněly své právo bránit vlastní území. 

Babišův postoj, který je vnímán jako jasné postavení se na stranu Izraele v širším regionálním konfliktu, však vyvolal ostré reakce. V komentářích pod jeho příspěvkem se objevují emotivní a často i útočné příspěvky.

Jeden z diskutéru Babiše upozornil, že podle něj Írán útočil primárně na americké vojenské cíle v regionu a že šlo o odvetnou reakci na předchozí údery proti íránským cílům. „Magor? To jste si nějak nevšimnul, že Írán tam útočil výhradně na americké vojenské základny a cíle, odkud jsou řízeny a podnikány útoky proti němu? Vy už jste se v tom ANO definitivně posrali jako Fialovci...,“ popustil uzdu emocím.

Další komentující označují jeho vyjádření za velmi špatný vtip a ptají se, zda si z celé situace nedělá legraci. Podle nich by měl jako bývalý premiér pracovat s úplným kontextem událostí a nevytrhávat jednotlivé kroky z širšího vývoje konfliktu.

 

V debatě se zároveň objevují odkazy na další události z regionu. Někteří diskutující připomínají izraelský útok na dívčí školu v jižním Íránu, při němž podle jejich tvrzení zahynuly desítky dívek, a ptají se, jak se k takovým incidentům Andrej Babiš postaví.

Jedna z komentujících se Babiše otevřeně zeptala: „Vy jste se zbláznil? Izrael zaútočil na Írán první, tohle byla reakce,“ napsala pod jeho příspěvek. Podobné reakce se v debatě objevovaly opakovaně a poukazovaly na to, že část veřejnosti vnímá íránské údery jako odvetu za předchozí izraelské kroky.

Jiní diskutující premiérovi vzkazovali, že svým postojem veřejnost spíše pobavil, a ironicky mu připomínali, že „mlčeti zlato“.

