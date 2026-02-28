Jste jako Fialovci, slyšel Babiš od občana. Může za to Izrael

Premiér Andrej Babiš (ANO) na sociálních sítích jednoznačně odsoudil íránské raketové útoky na Katar, Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Saúdskou Arábii a Jordánsko. Ve svém vyjádření uvedl, že tyto útoky „zcela odsuzuje“.
„Tyto země se na dnešní operaci nijak nepodílely a ze strany Íránu se jedná o nepřijatelné narušení jejich suverenity,“ zdůraznil předseda vlády.
Írán podle dostupných informací skutečně vyslal rakety směrem na zmíněné státy jako odpověď na poslední vojenské údery ze strany Izraele a USA. Katar a další země v regionu uvedly, že jejich protivzdušné systémy některé z těchto raket úspěšně zneškodnily.
Katar prostřednictvím svého ministerstva obrany oznámil, že během útoků „sestřelil všechny rakety mířící na Katar“ a vyjádřil, že situace je pod kontrolou, přestože byl vzdušný prostor uzavřen a bezpečnostní opatření zvýšena. Katar dále podle médií uvedl, že si vyhrazuje právo na odpověď v souladu s mezinárodním právem, pokud by došlo k dalším agresivním akcím.
V regionu ostatní státy rovněž odsoudily íránské raketové útoky jako porušení suverenity a připomněly své právo bránit vlastní území.
Babišův postoj, který je vnímán jako jasné postavení se na stranu Izraele v širším regionálním konfliktu, však vyvolal ostré reakce. V komentářích pod jeho příspěvkem se objevují emotivní a často i útočné příspěvky.
Jeden z diskutéru Babiše upozornil, že podle něj Írán útočil primárně na americké vojenské cíle v regionu a že šlo o odvetnou reakci na předchozí údery proti íránským cílům. „Magor? To jste si nějak nevšimnul, že Írán tam útočil výhradně na americké vojenské základny a cíle, odkud jsou řízeny a podnikány útoky proti němu? Vy už jste se v tom ANO definitivně posrali jako Fialovci...,“ popustil uzdu emocím.
Další komentující označují jeho vyjádření za velmi špatný vtip a ptají se, zda si z celé situace nedělá legraci. Podle nich by měl jako bývalý premiér pracovat s úplným kontextem událostí a nevytrhávat jednotlivé kroky z širšího vývoje konfliktu.
V debatě se zároveň objevují odkazy na další události z regionu. Někteří diskutující připomínají izraelský útok na dívčí školu v jižním Íránu, při němž podle jejich tvrzení zahynuly desítky dívek, a ptají se, jak se k takovým incidentům Andrej Babiš postaví.
Jedna z komentujících se Babiše otevřeně zeptala: „Vy jste se zbláznil? Izrael zaútočil na Írán první, tohle byla reakce,“ napsala pod jeho příspěvek. Podobné reakce se v debatě objevovaly opakovaně a poukazovaly na to, že část veřejnosti vnímá íránské údery jako odvetu za předchozí izraelské kroky.
Jiní diskutující premiérovi vzkazovali, že svým postojem veřejnost spíše pobavil, a ironicky mu připomínali, že „mlčeti zlato“.
