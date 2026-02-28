Zelenskj pochválil útok na Írán. Připomněl drony na Ukrajině

28.02.2026 19:28 | Monitoring
autor: Miloš Polák

K situaci v Íránu se vyjádřil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zdůraznil, že z toho, co se teď děje v Íránu, by si měli vzít ponaučení i Rusové. Zelenskyj to vidí tak, že Američané oslabují globální zločin. A jednoho dne tvrdě narazí i ruští zločinci. Íránský ministr zahraničí Abbás Aráqčí mezitím vyslal zprávu do celého světa.

Zelenskj pochválil útok na Írán. Připomněl drony na Ukrajině
Foto: Repro YouTube
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

Anketa

Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?

97%
2%
1%
hlasovalo: 27868 lidí
Izrael a USA spojily síly a udeřily na Írán. K útoku napsal pár slov i prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj. Rozhodl se připomenout, že drony Šahíd byly původně dodávány Rusku z Íránu, i když dnes už si je Rusové vyrábějí sami. Proto je podle Zelenského správné zničit režim, který buď podporuje, nebo sám provádí teroristické útoky v různých koutech světa.

„Je důležité, aby Spojené státy jednaly rozhodně. Kdykoli existuje americké odhodlání, globální zločinci slábnou. Toto pochopení si musí uvědomit i Rusové. Lidé nemohou znát den ani hodinu, přesto každý akt zla, teroru a agrese vůči sousedům nakonec narazí na spravedlivou odpověď,“ prohlásil Zelenskyj.

Zdůraznil, že Ukrajina je připravena pomoci těm, kteří to potřebují, aby se zvýšila bezpečnost po celém světě.

 

 

Anketa

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?

96%
2%
2%
hlasovalo: 62226 lidí
Teherán označil útoky, které začaly v ranních hodinách a zasáhly cíle po celé zemi, za nevyprovokované a nezákonné. Íránská televize Al-Alam uvedla, že nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí brzy promluví k národu.

Íránský ministr obrany Amír Násirzáde a velitel revolučních gard Mohammed Pakpúr byli při izraelských útocích zabiti, uvedly tři zdroje obeznámené s touto záležitostí, které předaly informaci agentuře Reuters. Íránský zdroj blízký establishmentu uvedl, že bylo zabito několik vysokých velitelů íránských revolučních gard a politických představitelů. Íránská státní média uvedla, že při izraelském leteckém útoku na školu bylo zabito 40 lidí. Agentura Reuters také upozornila, že nemohla tyto zprávy nezávisle potvrdit.

Íránský ministr zahraničí Abbás Aráqčí napsal dopis generálnímu tajemníkovi OSN a Radě bezpečnosti OSN.

„Írán bude i nadále rozhodně a bezodkladně uplatňovat své právo na sebeobranu, dokud nebude agrese zcela a bezpodmínečně zastavena. Letecké údery provedené Spojenými státy a izraelským režimem jsou jasným porušením článku 2 odstavce 4 Charty OSN a jasným příkladem ozbrojené agrese proti Íránské islámské republice,“ napsal server katarské televize Al-Džazíra.

Psali jsme:

Topolánek si vzpomněl na pr*el. Kvůli slovům Leyenové
Dostál a Zdechovský se pohádali kvůli Íránu
Babiš a Macinka vystoupili k Íránu. Ozval se i Fiala
Budeme tomu říkat speciální vojenská operace? Vidlák udeřil na USA

 

Zdroje:

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/2027742862977200307?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/2/28/live-israel-launches-attacks-on-iran-multiple-explosions-heard-in-tehran

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/israel-us-launch-strikes-iran-2026-02-28/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Írán , Izrael , OSN , Rusko , Ukrajina , válka , zahraničí , Reuters , Rada bezpečnosti , Al-Džazíra , Zelenskyj

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Považujete americko-izraelský útok na Írán za správný?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Tomio Okamura byl položen dotaz

Je pravda, že na Slovensko létáte vládním speciálem?

Tvrdíte, jak se má šetřit, i na zahraničních cestách a jestli je pravda, že si pak sám lítáte na Slovensko vládním speciálem, nekážete náhodou vodu a sám nepijete víno?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Diskuse obsahuje 9 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Írán se chce dohodnout. Vyslal signál Trumpovi

20:24 Írán se chce dohodnout. Vyslal signál Trumpovi

Írán naznačuje ochotu jednat. Agentura Bloomberg upozornila, že pokud to prezident USA Donald Trump …