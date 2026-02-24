Trojští koně a zlaté záchody. Studio k Ukrajině se změnilo v bojiště

Jindřich Rajchl, předseda strany PRO a poslanec za SPD, vystoupil u příležitosti čtyřletého výročí od zahájení války na Ukrajině ve vysílání CNN Prima NEWS. Dále hovořili poslanec a předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel a exministr Martin Dvořák (STAN). Později se z Poslanecké sněmovny připojil i Radek Vondráček (ANO).
Když válka začala, byly podle Rajchla ve hře dvě varianty – buď bude blesková a rychle skončí, nebo naopak bude opotřebovávací a potrvá dlouho. Hovořil o nerealistických cílech, jako bylo očekávané vyhnání posledního ruského vojáka z Ukrajiny. Ohradil se proti nálepkování lidí, kteří volají po míru. Nelíbí se mu, pokud o něm někdo mluví jako o chcimírovi.
„Chybou ze strany Ruska bylo, že se Putin domníval, že válka skončí za tři dny,“ připustil Dvořák. Západ podle něj chybil v tom, že zpočátku nevěřil tomu, že válka vůbec bude.
„Rusko si trouflo. Putin měl falešné informace. Cílem bylo rozšířit území. Žádná válka se nevede pro nic jiného, než je moc, území nebo peníze. Je to hnusná, kořistnická válka. Rusko porušilo dohody, které předtím uzavřelo. Jediná cesta je uzavřít mír, se kterým budou Ukrajinci souhlasit,“ mínil Havel.
„Ukažte mi někoho, kdo si před čtyřmi lety myslel, že bude čtyřletá opotřebovávací válka. Nevěřil jsem, že válka bude. Že dojde k plnohodnotnému napadení země, jsem nečekal,“ vyjádřil se Vondráček.
Hovořil o tisících dronů vyslaných na Ukrajinu a o kolabujícím energetickém systému, který funguje téměř zázrakem.
Dalším tématem debaty bylo financování pomoci Ukrajině. Česká republika vydala podle CNN Prima přes 90 mld. korun.
Dvořák ocenil soukromé dárce. Jejich pomoc je podle jeho slov impozantní. „Celá Evropa se od roku 2022 moc statečně nechovala,“ soudí exministr.
„Realita je taková, že Rusko postupuje pomalu. To je důležité. Veškeré řeči, že se na Ukrajině válčí za ČR, jsou zbytečné,“ soudí Rajchl.
Nikdy prý neříkal, že chce kapitulaci. „Jsem pro to, abychom pomáhali humanitárně lidem, kteří trpí. Ale Zelenskyj není schopen pomoc vyúčtovat, proto ji USA zastavily. Byl bych rád, kdyby se válka ukončila podobným způsobem jako ve Vietnamu nebo v Koreji,“ uvedl poslanec.
Lidé se kvůli válce začali nálepkovat a přestali spolu mluvit
Havel Rajchla napadl, že je přisluhovač Kremlu. „Lidé v mém okolí si přestali dávat dárky k narozeninám, posílají peníze na drony,“ uvedl politik.
„Já nevycházím z tvrzení Kremlu, mě Kreml nezajímá. Vycházím z názorů americké zpravodajské komunity,“ upřesnil Rajchl.
„Taky bych se ohradil proti tomu, aby se říkalo, že je na Ukrajině naše bojiště. Není to naše bojiště,“ řekl Radek Vondráček.
Dodal, že musíme dělat maximum pro to, aby Ukrajina z konfliktu vyšla co nejlépe. „Vedlejší obětí konfliktu je, že jsme se v ČR začali nálepkovat a přestali jsme spolu mluvit. My upřednostňujeme diplomatické řešení. Ukrajině pomůže, když se tam nebude střílet. Nechceme, aby umírali další Ukrajinci. Evropa vycházela ze špatných předpokladů. Vojenská výroba Ruska vzrostla. Konflikt je potřeba ztlumit, zažehnat, pokračovat v diplomacii,“ zdůraznil místopředseda hnutí ANO.
Tématem debaty byl i korupční skandál v okolí prezidenta Volodymyra Zelenského.
Korupci na Ukrajině s korupcí v Rusku nelze podle Rajchla srovnávat. „Do Ruska peníze neposíláme, na Ukrajinu ano. Zelenskyj postrádá sto miliard dolarů. Tlak přichází z USA. Zelenskyj se snažil omezit agentury bojující proti korupci, pravděpodobně mají důkazy proti němu,“ řekl Rajchl.
Také Havel připustil, že Ukrajina má problémy s korupcí. Hned však dodal, že potíže s korupcí má i ČR. „Bohužel se to na Ukrajině mohlo dotknout peněz, které jsme tam poslali. Je dobře, že se korupce na Ukrajině prošetřuje. To ale nemá být argumentem, proč Ukrajinu nepodporovat,“ dodal Havel.
„Míra korupce se dá těžko měřit. Nemůže to být důvod pro to, abychom přestali Ukrajinu podporovat. V postkomunistických zemích je korupce hluboce zarytá,“ soudí Dvořák. Prezident USA Trump podle něj tlačí na Ukrajinu, „aby ustoupila agresorovi“.
„Joe Biden ke vzniku války přispěl. Vyšetřovat se začalo, až když přišel Donald Trump. Tři roky se tam kradlo. Člověk, který byl hlavou korupce, je na Ukrajině dodnes prezidentem,“ připomněl Rajchl.
„Zlaté záchody jsou symbolem korupce, ale není to ojedinělá záležitost. První dva roky o tom mluvit, bylo tabu. Kdo to zkusil, čelil obrovskému mediálnímu tlaku. Nemluvilo se o tom. Až díky tomu, že v těch agenturách je zapojena FBI, se o tom bavíme. Kdybychom si už předtím nalili čistého vína, možná by dnes nebyla česká společnost tak rozdělená,“ posteskl si Radek Vondráček.
A dodal, že když nazýváme věci pravým jménem, neznamená to, že nahráváme Rusku. „Nemůžeme nechat Ukrajinu bez pomoci, musí se uzavřít mír, který má šanci přežít déle než pár měsíců,“ podotkl Vondráček.
Máme drony, které svět neviděl. Černochová je zaplatila a dodavatel zkrachoval
Hovořilo se i o dodávkách plynu a ropy do zemí EU. Pro Slovensko a Maďarsko byly dodávky z ropovodu Družba zásadní. Dnes ale ropa tímto potrubím neproudí. Maďarsko požádalo Chorvatsko o nahrazení dodávek z vedení Družba ropovodem Adria.
„Zdroje, které nejsou z Ruska, jsou dražší, ale jsou bezpečnější,“ vyjádřil se Dvořák. Slováci si podle něj mohli svou závislost na ruské ropě dávno vyřešit.
„Rafinérie Slovnaft neumí zpracovávat jinou než ruskou ropu. Každý člověk, který se o tohle zajímá, to ví,“ vysvětlil Rajchl.
Respektuje podle svých slov zájmy Bratislavy a Budapešti. Podotkl, že Belgie a Španělsko navyšují dovoz ruského plynu. „To je farizejství. Nemůžeme se k Maďarsku a Slovensku otočit zády. Tyto země pomáhají Ukrajině,“ řekl předseda PRO. Zdůraznil, že Slovensko a Maďarsko Ukrajině pomáhaly. „A teď se dozvídají, že si mají stěžovat u Putina,“ podivil Rajchl a dodal, že chápe současné kroky obou zemí.
Nakupování ruské ropy a plynu znamená podle Havla financování války Rusku. „Budu chtít být závislý na agresorovi? Na někom, kdo mě chce napadnout? Je správné, že to neděláme,“ řekl předseda TOP 09. Slovensko a Maďarsko se podle něj chovají jako trojští koně Kremlu. Drobí podporu Ukrajině. Kroky Roberta Fica označil za zoufalé. Kritizoval i jeho rétoriku.
Rajchl použil příměr s výrobou nábytku ze dřeva. „Dodavatel dřeva dodávat přestane, ale já mu mám dát nábytek?“ podivoval se poslanec a předseda PRO.
„Slovensko i Maďarsko jsou vnitrozemské státy. Slováci mají trubky na všechny strany, nepodcenili to. Situace byla řešitelná, kdyby se více komunikovala a Evropa by se pokusila výpadek dodávek nahradit, nemuselo to dojít tak daleko,“ míní Radek Vondráček.
Zamyslel se také nad osudem sankcí po skončení války. „Všichni poslouchali Gretu, zavíraly se jaderné elektrárny, největší starostí byl boj s klimatem. Snad jsme inteligentní, abychom se poučili,“ řekl Vondráček.
Dále se vedla řeč o vývoji výdajů do obrany. V roce 2024 jsme dávali dvě procenta HDP. V loňském roce tento závazek pravděpodobně splnily všechny evropské země NATO.
„Před volbami byla rétorika vyhrocená. Slyšeli jsme, že výdaje na obranu nejsou priorita. V současné situaci dvě procenta jsou minimum,“ soudí Havel. Investovat navíc se dá i do infrastruktury. „Peníze musí být smysluplně utracené. Je tu riziko korupce. Cílem by mělo být budovat armádu a výdaje zvyšovat, je to nezbytné, je to dohoda v rámci aliance, jinak budeme černým pasažérem. Co řeknou spojenci, když budeme potřebovat pomoc?“ ptá se Havel.
„Pro nás není prioritou dávat určitý objem peněz na obranu. Máme drony, které svět neviděl, které zaplatila Černochová a dodavatelská firma zkrachovala. Když budeme zvyšovat peníze na obranu, je férové říct lidem, kde na to vezmeme. Švýcarsko udělá referendum, jestli lidé chtějí vydat víc na obranu a zvýšit daně. Museli bychom škrtat ve výdajích do sociální oblasti, vzít si půjčku nebo zvýšit daně,“ zdůraznil Rajchl.
Dvořák řekl, že švýcarská realita je jiná než naše. „Evropa je ohrožená válkou a my se tváříme, že je vše v pořádku,“ podivil se Dvořák. A hovořil o české „vyčuranosti“.
„Rozhodovat mají lidé. Referenda ve Švýcarsku fungují fantasticky,“ namítl Rajchl.
