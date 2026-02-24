Ferčíková Konečná (Zelení): Český paradox v přímém přenosu

Mentálně jsme zastydli v 90. letech. Český paradox v přímém přenosu. Spousta lidí o sobě tvrdí, že jsou “pravičáci”. Když ale přijde na to, co chtějí – dostupné zdravotnictví, bezplatné školství, důstojné důchody – popisují klasický sociální stát. Jakákoliv debata o férovějším zdanění superbohatých se u nás okamžitě nálepkuje jako „komunismus“, upozorňuje v rozhovoru naše poslankyně Irena Ferčíková Konečná.
Výsledek? Zatímco se vedou umělé kulturní války, které mají odvést pozornost, 1 % nejbohatších vlastní třetinu majetku v Česku. Oligarchové a korporace optimalizují zisky a státu chybí peníze na služby.
Zelení to vidí jinak. Chceme společnost založenou na solidaritě a péči, ne na chamtivosti a nekonečné spotřebě. Irena v rozhovoru mluví i o tom, proč zakládá ve Sněmovně Fórum pro sexuální a reprodukční zdraví a jak se postavit vládě, která jde na ruku uhlobaronům.
Přečtěte si velký rozhovor v aktuálním Respektu ZDE.
