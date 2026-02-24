Ferčíková Konečná (Zelení): Český paradox v přímém přenosu

24.02.2026 23:08 | Monitoring
autor: PV

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k zdanění superbohatých

Ferčíková Konečná (Zelení): Český paradox v přímém přenosu
Foto: Zelení
Popisek: Zelení

Mentálně jsme zastydli v 90. letech. Český paradox v přímém přenosu. Spousta lidí o sobě tvrdí, že jsou “pravičáci”. Když ale přijde na to, co chtějí – dostupné zdravotnictví, bezplatné školství, důstojné důchody – popisují klasický sociální stát. Jakákoliv debata o férovějším zdanění superbohatých se u nás okamžitě nálepkuje jako „komunismus“, upozorňuje v rozhovoru naše poslankyně Irena Ferčíková Konečná.

Výsledek? Zatímco se vedou umělé kulturní války, které mají odvést pozornost, 1 % nejbohatších vlastní třetinu majetku v Česku. Oligarchové a korporace optimalizují zisky a státu chybí peníze na služby.

Zelení to vidí jinak. Chceme společnost založenou na solidaritě a péči, ne na chamtivosti a nekonečné spotřebě. Irena v rozhovoru mluví i o tom, proč zakládá ve Sněmovně Fórum pro sexuální a reprodukční zdraví a jak se postavit vládě, která jde na ruku uhlobaronům.

Přečtěte si velký rozhovor v aktuálním Respektu ZDE.

Mgr. Irena Ferčíková Konečná, Ph.D.

  • SZ
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Zelení: Návrh rozpočtu krátí příspěvek NP Šumava o 40 % a KRNAP o 25 %
Zelení: Řešením je vyšší zdanění majetku těch nejbohatších
Svárovská (Zelení): Výše trestů má mít vnitřní logiku a přiměřenost
Ferčíková Konečná (Zelení): Podaly jsme ústavní stížnost

Zdroje:

https://www.respekt.cz/cesko/cokoli-se-tyka-ferovejsiho-zdaneni-vnimame-tady-jako-komunismus-s-poslankyni-za-zelene-irenou-fercikovou-konecnou?fbclid=IwY2xjawQK5j1leHRuA2FlbQIxMABicmlkETBNb3oydkpnMmdDa2h1NEhVc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHqsRVuk5JKvZSHlJjv8j0PZslPRCJFMyLqFLclFZ9mW4CaBNnHQgnh0dYpk6_aem__legc0dWlTACIJYBY4H4KA

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

daně , zelení , Ferčíková Konečná

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Má být společnost založená na solidaritě a péči?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Jinde na netu:

Jednoznačně nejoblíbenější postelové polohy ženJednoznačně nejoblíbenější postelové polohy žen Léky nevhodné pro kombinaci s pitím kávyLéky nevhodné pro kombinaci s pitím kávy

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Obrana ČR v příštích letech - méně hesel, více schopností

9:15 Vích (SPD): Obrana ČR v příštích letech - méně hesel, více schopností

Debata o obraně České republiky je často zatížena emocemi, symboly a politickými nálepkami. Přitom b…