Macinka na půdě OSN: Nastal čas válku zastavit

Ministr zahraničí Petr Macinka ve svém projevu na Valném shromáždění OSN zvolil jiný tón, než bývá při podobných příležitostech zvykem. Namísto opakování obvyklých formulací o válce na Ukrajině hovořil o čase a odpovědnosti.
„Nepřišel jsem dnes opakovat známé fráze. Nemluvit o válce. Ale mluvit o čase. Nemluvit o Ukrajině, ale mluvit k Rusku,“ uvedl Macinka.
Ve své řeči se přímo obrátil na ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova, přestože ten na jednání osobně nepřítomný nebyl. „Obracím se na vás dnes nikoli především jako na protivníka. Obracím se na vás jako na člověka, který velmi dobře ví, že žádná velmoc nemůže vyhrát válku proti realitě,“ prohlásil český ministr.
Podle Macinky může Rusko dočasně kontrolovat území nebo „ovládat narativ“, ale nemůže ovládnout čas. „A čas vždy odhalí, kdo mluvil o bezpečnosti — a kdo ji rozkládal,“ řekl.
Mgr. Petr Macinka
„Rakety nejsou argument“
Ministr zpochybnil ruské zdůvodňování invaze bezpečnostními obavami. „Obavy mohou být legitimní. Invaze však nikdy. Rakety nejsou argument. Vaše rakety považuji za fyzické přiznání vlastního selhání,“ uvedl Macinka.
Podle něj největší silou globální mocnosti není schopnost válku začít, ale schopnost ji ukončit. Po čtyřech letech konfliktu by podle něj svět měl slyšet odpověď na základní otázky: „Jak vypadá vaše vítězství? Kolik zničených měst je dost? Kolik zmařených životů je dost?“ Pokud vítězství nemá jasný konec, nejde podle něj o strategii, ale o „cynický autopilot“.
Je dnes Rusko bezpečnější?
Macinka položil ruskému vedení řečnickou otázku, zda je dnes Rusko bezpečnější než před čtyřmi lety, zda má více partnerů, více stability a více důvěry. „Pokud je pravdivá odpověď záporná — a ona skutečně záporná je — pak je legitimní se ptát, zda zvolená cesta skutečně vede k větší bezpečnosti vaší země,“ uvedl.
Připomněl také historickou roli sovětských vojáků, kteří bojovali po boku evropských zemí proti nacismu. „Dnes však na jejich památku dopadá stín nové války,“ dodal. Podle Macinky velké národy dokážou přežít porážku, nedokážou však přežít strategii bez konce. „Můžete zabrat území, ale nemůžete zabrat budoucnost,“ prohlásil.
Česká republika podpoří rezoluci
V závěru projevu ministr poděkoval Ukrajině za předložení návrhu rezoluce a oznámil, že Česká republika bude hlasovat pro její přijetí. „Uplynuly čtyři roky a čas se krátí. Nastal čas tuto válku konečně zastavit,“ uzavřel.
