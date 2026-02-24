Senátor Hraba: Na rozdíl od mnohých médií jsem rád, že se naše vztahy s USA zlepšují

24.02.2026 21:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vztahům České republiky s USA

Senátor Hraba: Na rozdíl od mnohých médií jsem rád, že se naše vztahy s USA zlepšují
Foto: Zdeněk Hraba
Popisek: Zdeněk Hraba

Zatímco někteří stále opakují katastrofické scénáře, realita je úplně jiná. Naše spojenectví s USA nabírá na síle a dynamice, kterou jsme dlouho neměli – snad ani na přelomu tisíciletí, kdy ještě dobré vztahy ČR s USA nebyly pro mainstream „fuj“. Pochvala českého ministra ze strany amerického prezidenta i naše účast na zasedání Rady míru jsou diplomatickým úspěchem, ze kterého můžeme těžit.

Donald Trump chápe, že silné a trvalé spojenectví staví na sebevědomých a suverénních národních státech, které mají jasný názor a dokážou se postavit za své zájmy, nikoli na bezzubých blocích, kde rozhoduje kompromis bez obsahu.

A naprosto respektuji, že se někomu nemusí „líbit“ aktéři zahraniční politiky, ať už na české, nebo americké straně. To je normální a v demokracii běžné. Ale události posledních dní považuji za velký úspěch. Můžeme dál věřit předsudkům mainstreamu, nebo můžeme využít příležitost a budovat vztahy založené na vzájemném respektu a společných zájmech. Já fandím té druhé cestě.

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

  • senátor
