Zlínský kraj: Pampeliška obsadila 3. místo

23.06.2026 10:29 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Dvě originální plavidla Zlínského kraje zaujala o víkendu návštěvníky Holešovské Regaty. Pampeliška symbolizující pěstounskou péči vybojovala v soutěži netradičních plavidel 3. místo. Druhé z nich – loď v podobě Baťova mrakodrapu – kormidlovali hejtman Radim Holiš, náměstek Tomáš Chmela a radní Miroslav Zemánek. Obě plavidla vznikla díky šikovnosti žáků Střední školy nábytkářské a obchodní v Bystřici pod Hostýnem, kteří je pro letošní ročník Regaty vyrobili.

Zlínský kraj: Pampeliška obsadila 3. místo
Foto: kr-zlinsky.cz
Popisek: Zlínský kraj - logo

Pampeliška coby symbol něčeho křehkého, co může snadno odvát vítr, ale když se mu dostane péče a podpory, dokáže růst a sílit. Právě takový význam měla i loď, která připomínala děti vyrůstající v pěstounské péči. Ty často potřebují bezpečné zázemí, pomoc a čas, aby mohly znovu zakořenit a rozvíjet se. Součástí plavidla byl také tým strýčka Pompa, který představoval všechny, kdo dětem na této cestě pomáhají – pěstouny, sociální pracovníky i další lidi ochotné nabídnout podporu tam, kde je potřeba.

Originální nápad i zpracování zaujaly také porotu soutěže netradičních plavidel. Pampeliška mezi silnou konkurencí vybojovala 3. místo. A pozornost návštěvníků přitahoval rovněž netradiční koráb v podobě Baťova mrakodrapu, který připomínal jednu z nejvýraznějších staveb Zlínského kraje.

Součástí prezentace Zlínského kraje na Holešovské Regatě byl také informační stánek věnovaný pěstounské péči. Návštěvníci se zde mohli dozvědět více o tom, jak pěstounství funguje, komu pomáhá a jak se do něj mohou zapojit. Příště bude možné stánek navštívit v sobotu 27. června během Slováckého léta v Uherském Hradišti.

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kraj Zlínský , TZ

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Podle vás Turek svým počtem funkcí nějak vybočuje? Podle mě je bohužel celá řada politiků, co myjí xxx funkcí. Proč tomu nezamezíte?

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