Nová ombudsmanka v černém za ČT: Důvěryhodné informace, důležitý úkol

Spustit čtení článku

Tato funkce je dostupná jen pro přihlášené uživatele s aktivním předplatným typu Lepší čtení a vyšší. Předplatné i Prémiové body PL můžete získat i zdarma, přečtěte si více v tomto článku.

22.06.2026 18:23 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostolánská v černém. Jen pár dní po svém zvolení se připojila k symbolické podpoře zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu, kteří vstoupili do výstražné stávky kvůli plánovaným změnám financování veřejnoprávních médií.

Nová ombudsmanka v černém za ČT: Důvěryhodné informace, důležitý úkol
Foto: Daniela Černá
Popisek: Úřad veřejného ochránce práv v Brně

Eva Kostolánská přišla v pondělí do práce v barvě, která se stala symbolem protestu spolu s dětským ombudsmanem Martinem Benešem, zástupcem Vítem Alexanderem Schormem a zaměstnanci kanceláře přišla.

Kancelář veřejného ochránce práv k tomu zveřejnila na sociálních sítích fotografii zaměstnanců před sídlem úřadu a vysvětlila důvody svého kroku. „Dnešní dress code byl jasný: černá. Připojili jsme se k symbolické podpoře veřejnoprávních médií. Poskytovat důvěryhodné informace a sloužit veřejnosti je jejich důležitý úkol. Stejně tak podmínky, které médiím umožňují tuto roli nezávisle a dlouhodobě plnit,“ uvedla kancelář ombudsmana.

Zdroj: Facebook Kanceláře veřejného ochránce práv

Na svých stránkách Kancelář veřejného ochránce práv uvedla, že nezávislá média veřejné služby a jejich schopnost poskytovat veřejnosti důvěryhodné informace považuje za důležitou součást demokratické společnosti.

Současně zdůraznila, že otázka jejich financování je předmětem veřejné a politické debaty a úřad je připraven spolupracovat na případných legislativních změnách.

Ombudsmanka Eva Kostolánská se připojila k symbolické podpoře zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu chvíli po nástupu do funkce. Do čela úřadu se dostala minulý čtvrtek po volbě ve Sněmovně, kde ve druhém kole získala 93 hlasů a porazila bývalou vládní zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou, kandidátku prezidenta Petra Pavla.

Kostolánská není v prostředí ombudsmanského úřadu novou tváří. Jde o dlouholetou právničku Kanceláře veřejného ochránce práv, která dříve působila také ve finanční správě, kde byla autorkou řady metodik, komentářů a publikací.

Výstražná stávka pracovníků České televize a Českého rozhlasu navazuje na předchozí protestní akce. V neděli se před budovou České televize na Kavčích horách sešlo několik tisíc lidí a protestovalo se také v pondělí před sídly obou veřejnoprávních médií.

Zaměstnanci dávají najevo nesouhlas s plánem vlády Andreje Babiše, která chce zrušit koncesionářské poplatky a převést financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet.

Psali jsme:

Omluvou Nohavicovi za vypnutí hymny průšvih ČT nekončí
„ČT zradila národ.“ Stávka jede i jinak, než chtěli redaktoři
Šel mezi chvilkaře. Nebyli rádi. Zejména Minář
Překvapení. Odborář Středula se postavil za ČT a ČRo

 

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://www.facebook.com

https://www.ochrance.cz

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

média , ombudsmanka , stávka , Kostolánská

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Udělala nová ombudsmanka správně, když se připojila k podpoře veřejnoprávních médií?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Cenzura

Fakt chcete zavádět cenzuru médií a kontrolovat jejich obsah, jak uvedl váš poslanec Nerušil, který tvrdí, že se chcete zaměřit na kontrolu obsahu veřejnoprávních médií? To už tu bylo. Já chápu, že se vám nemusí líbit, co média píší nebo vysílají, ale to podle mě ještě vám politikům nedává právo do ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Diskuse obsahuje 23 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Brzy se odkopala, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseJirka 59 , 22.06.2026 18:37:51

|  8 |  0

Další články z rubriky

Chcíplá stávka. Vyrazí do boje za ČT kádry od Jourové?

17:50 Chcíplá stávka. Vyrazí do boje za ČT kádry od Jourové?

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „Umrněné“. Letošní protesty za Českou televizi jsou podle Zdeňka Zbořila, pam…