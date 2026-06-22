Nová ombudsmanka v černém za ČT: Důvěryhodné informace, důležitý úkol

Eva Kostolánská přišla v pondělí do práce v barvě, která se stala symbolem protestu spolu s dětským ombudsmanem Martinem Benešem, zástupcem Vítem Alexanderem Schormem a zaměstnanci kanceláře přišla.
Kancelář veřejného ochránce práv k tomu zveřejnila na sociálních sítích fotografii zaměstnanců před sídlem úřadu a vysvětlila důvody svého kroku. „Dnešní dress code byl jasný: černá. Připojili jsme se k symbolické podpoře veřejnoprávních médií. Poskytovat důvěryhodné informace a sloužit veřejnosti je jejich důležitý úkol. Stejně tak podmínky, které médiím umožňují tuto roli nezávisle a dlouhodobě plnit,“ uvedla kancelář ombudsmana.
Zdroj: Facebook Kanceláře veřejného ochránce práv
Na svých stránkách Kancelář veřejného ochránce práv uvedla, že nezávislá média veřejné služby a jejich schopnost poskytovat veřejnosti důvěryhodné informace považuje za důležitou součást demokratické společnosti.
Současně zdůraznila, že otázka jejich financování je předmětem veřejné a politické debaty a úřad je připraven spolupracovat na případných legislativních změnách.
Ombudsmanka Eva Kostolánská se připojila k symbolické podpoře zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu chvíli po nástupu do funkce. Do čela úřadu se dostala minulý čtvrtek po volbě ve Sněmovně, kde ve druhém kole získala 93 hlasů a porazila bývalou vládní zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou, kandidátku prezidenta Petra Pavla.
Kostolánská není v prostředí ombudsmanského úřadu novou tváří. Jde o dlouholetou právničku Kanceláře veřejného ochránce práv, která dříve působila také ve finanční správě, kde byla autorkou řady metodik, komentářů a publikací.
Výstražná stávka pracovníků České televize a Českého rozhlasu navazuje na předchozí protestní akce. V neděli se před budovou České televize na Kavčích horách sešlo několik tisíc lidí a protestovalo se také v pondělí před sídly obou veřejnoprávních médií.
Zaměstnanci dávají najevo nesouhlas s plánem vlády Andreje Babiše, která chce zrušit koncesionářské poplatky a převést financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet.
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