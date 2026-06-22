Starmer končí. Nástupce už je prý jasný

Premiér Spojeného království Keir Starmer oznámil své rozhodnutí během projevu v Downing Street v Londýně. Podle svých slov dospěl k závěru, že už není tím, kdo by měl vést labouristy do dalších parlamentních voleb plánovaných na rok 2029.
Starmer své rozhodnutí vysvětlil slovy: „Každé mé rozhodnutí se týkalo toho, že jsem dal zemi, kterou miluji, na první místo. Proto rezignuji i na funkci vůdce Labouristické strany,“ uvedl. Zároveň slíbil, že udělá vše pro zajištění řádného předání moci a svého nástupce plně podpoří.
Starmerův odchod byl v britských médiích očekáván už několik dní. Tlak na něj sílil po neúspěšných místních volbách a dlouhodobě slábnoucí popularitě. Podle agentury Reuters se v posledních měsících uvnitř Labouristické strany ozývalo stále více hlasů kritizujících jeho nejasnou politickou vizi, časté obraty v rozhodování a neschopnost přesvědčit voliče.
Během emotivního projevu Starmer poděkoval své rodině. Přiznal, že po odchodu z nejvyšší funkce chce věnovat více času manželce Victorii a svým dětem.
Favoritem je Burnham
Rezignace otevírá cestu Andymu Burnhamovi, který je považován za hlavního favorita na převzetí vedení labouristů i premiérského křesla. Podporu mu už vyjádřil například bývalý ministr zdravotnictví Wes Streeting.
Podle agentury Reuters navíc část poslanců očekává spíše hladké předání moci než dlouhý a rozdělující souboj o vedení strany. Burnham by se mohl stát už sedmým britským premiérem od referenda o brexitu v roce 2016.
Starmer se stal premiérem po vítězství labouristů v parlamentních volbách v roce 2024. Postupně však čelil rostoucí nespokojenosti uvnitř strany i mezi voliči. Nepomohly mu ani špatné výsledky v místních volbách.
Další ránu jeho vládě přinesly také spory kolem bývalého britského velvyslance ve Spojených státech Petera Mandelsona, jehož dřívější kontakty s Jeffreym Epsteinem vyvolaly v Británii značnou pozornost a přispěly k dalšímu tlaku na premiéra.
Kritici Starmerovi vyčítali především nedostatek jasného směru a opakované změny postojů. Hrozba jeho sesazení přitom sílila celé měsíce a výrazně zesílila poté, co Burnham uspěl v doplňovacích volbách v severozápadní Anglii, kde porazil kandidáta strany Reform UK Nigela Farage.
Farage žádá nové volby
Lídr Reform UK Nigel Farage po Starmerově oznámení vyzval k okamžitému vypsání parlamentních voleb. „Už bylo čekání dost. Británie potřebuje skutečnou změnu, ne dalšího vyčerpaného kandidáta establishmentu,“ prohlásil.
Ačkoli je Burnham považován za jasného favorita, podle Reuters zatím nepředstavil ucelený program v oblasti zahraniční politiky, ekonomiky ani obrany.
Nového premiéra navíc čeká složitá situace. Británie se potýká s vysokými náklady na obsluhu státního dluhu, slabým hospodářským růstem a tlakem na další výdaje včetně obrany.a značná část voličů je nespokojená se stavem země. Burnham zatím mluví především o potřebě zásadních změn a snižování životních nákladů, konkrétní podobu svého programu však dosud nepředstavil.
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