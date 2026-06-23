Černochová (ODS): Munice pro Ukrajinu nebyl módní doplněk

Někdy má i mikina v reprezentativních prostorách smysl.
Na Úřadu vlády jsme si tento dárek, od moc fajn kluka a podporovatele Ukrajiny, neoblékli s Petr Fiala kvůli fotce, ale kvůli dobré věci. Munice pro Ukrajinu nebyl “módní doplněk”, ale jasný vzkaz: když se napadená země brání ruské agresi, nestačí jen fandit a držet palce. Musí přijít konkrétní pomoc.
A právě ta rozhoduje. Ne proslovy, ne pózy, ne alibismus. Munice, výzbroj, výcvik a politická odvaha. A tahle fotka mi připomíná, že pomoc Ukrajině nebyla prázdné gesto. Byla to správná věc — pro Ukrajinu, pro Evropu i pro naši vlastní bezpečnost.
O to trapněji působí, když si dnes členové vlády hrají na modelky a modely v mikinách ve chvíli, kdy proti jejich krokům stávkují lidé z České televize a Českého rozhlasu. Mikina sama o sobě z nikoho státníka neudělá.
A do toho dnes prezident republiky dostal od vlády politického „zaracha“ a nejede na summit NATO. To je moc špatně. Současný president a bývalý předseda Vojenského výboru NATO mohl být na místě prospěšný. Při formální slavnostní večeři, bilaterálních i multilaterálních jednáních na okraj summitu, formálních i neformálních setkáních…. Ignorovat presidenta v takové chvíli není důkaz síly vlády. Je to strach a malost.
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