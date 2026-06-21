Český Těšín: Hlasování PaRo 2026 začíná

Všechny návrhy prošly pečlivou kontrolou na městském úřadě a do finálového hlasování postoupily tři projekty. Teď přichází ta nejdůležitější chvíle – vaše rozhodnutí! Který z nich proměníme v realitu?
O čem můžete rozhodnout?
VÁNOCE, KTERÉ SPOJUJÍ – ADVENTNÍ VÍKENDY V ČESKÉM TĚŠÍNĚ
Projekt zaměřený na kouzelnou sváteční atmosféru a setkávání se během adventu.
OSVĚTLENÍ TENISOVÉHO KURTU
Návrh, který potěší sportovce a umožní hru i v podvečerních hodinách.
ZASTAVENÍ NEJEN PRO MAGDU – LAVIČKY PRO TY, KTEŘÍ UŽ NEMOHOU
Myšlenka, která přinese nová místa k odpočinku pro seniory či unavené chodce.
Jak hlasování funguje?
Celé hlasování probíhá bezpečně online přes platformu Munipolis.
Hlasování je snadné a rychlé. Každý z vás má k dispozici 2 kladné hlasy (pro projekty, které se vám líbí nejvíce) a 1 záporný hlas (pokud některý záměr vyloženě nepodporujete). Nemusíte samozřejmě využít všechny své hlasy, stačí vybrat to, co s vámi nejvíc rezonuje.
Hlasovat můžete ode dneška 19. června až do 24. července 2026.
Zapojte se a vyberte to nejlepší pro náš Český Těšín. Každý hlas se počítá a tvoří budoucnost našeho domova!
Podrobné informace k PaRo 2026 najdete na webových stránkách participativního rozpočtu.
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