Český Těšín: Hlasování PaRo 2026 začíná

22.06.2026 16:46 | Tisková zpráva
autor: PV

Naši občané i letos ukázali, že jim na našem městě záleží! Do participativního rozpočtu (PaRo) poslali skvělé a kreativní nápady, které mají jediný cíl – vylepšit veřejný prostor, podpořit společný život a přinést nové možnosti, jak trávit volný čas v Českém Těšíně.

Český Těšín: Hlasování PaRo 2026 začíná
Foto: tesin.cz
Popisek: Český Těšín

Všechny návrhy prošly pečlivou kontrolou na městském úřadě a do finálového hlasování postoupily tři projekty. Teď přichází ta nejdůležitější chvíle – vaše rozhodnutí! Který z nich proměníme v realitu?

O čem můžete rozhodnout?

VÁNOCE, KTERÉ SPOJUJÍ – ADVENTNÍ VÍKENDY V ČESKÉM TĚŠÍNĚ
Projekt zaměřený na kouzelnou sváteční atmosféru a setkávání se během adventu.

OSVĚTLENÍ TENISOVÉHO KURTU
Návrh, který potěší sportovce a umožní hru i v podvečerních hodinách.

ZASTAVENÍ NEJEN PRO MAGDU – LAVIČKY PRO TY, KTEŘÍ UŽ NEMOHOU
Myšlenka, která přinese nová místa k odpočinku pro seniory či unavené chodce.

Jak hlasování funguje?

Celé hlasování probíhá bezpečně online přes platformu Munipolis.

Hlasování je snadné a rychlé. Každý z vás má k dispozici 2 kladné hlasy (pro projekty, které se vám líbí nejvíce) a 1 záporný hlas (pokud některý záměr vyloženě nepodporujete). Nemusíte samozřejmě využít všechny své hlasy, stačí vybrat to, co s vámi nejvíc rezonuje.

Hlasovat můžete ode dneška 19. června až do 24. července 2026.

Zapojte se a vyberte to nejlepší pro náš Český Těšín. Každý hlas se počítá a tvoří budoucnost našeho domova! 

Podrobné informace k PaRo 2026 najdete na webových stránkách participativního rozpočtu.

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kraj Moravskoslezský , Český Těšín

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