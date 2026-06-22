Co Fiala důchodcům sebral, to jim vláda zatím nevrátila, připomíná Konečná

22.06.2026 19:45 | Rozhovor
autor: David Hora

„Mnoho povyku pro nic,“ komentuje „křik“ kolem koncesionářských poplatků europoslankyně Kateřina Konečná. Připomněla také „buzerační krok“ Fialovy vláda. Poslala jasný vzkaz Danuši Nerudové a Milionu chvilek doporučila, za co by mohl uspořádat nějakou „hezkou demonstraci“. Došlo i na migrační pakt a zazněla slova o výpalném. Na závěr se dostala i k Íránu. Zajímavá slova padla o Číně.

Co Fiala důchodcům sebral, to jim vláda zatím nevrátila, připomíná Konečná
Foto: Repro: YouTube
Popisek: Kateřina Konečná (Stačilo!) v podcastu Chuť moci od společnosti Datarun

Paní poslankyně, veřejnoprávní média jsme už v minulých rozhovorech rozebíraly. Co ale říci na to, jaký „křik“ se ozval, když vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků a převedení financování ČT a rozhlasu pod státní rozpočet?

Mnoho povyku pro nic. Vždyť jde jen o to, že si konečně budou moct volení zástupci lidu posvítit na financování médií veřejné služby, ale to spoustě lidem napojeným právě na tato média vadí. Už nebude procházet to, že jisté osobnosti dostávaly za ty správné veřejné názory svoje vlastní pořady, které byly udržovány, přestože jejich sledovanost byla nulová – připomeňme neslavný pořad „To se ví“, kde měly být odhalovány dezinformace, a který pro jeho velký úspěch už ani nepřehrajete v archivu iVysílání.

Celá situace je ostatně výsledkem právě těch lidí, kteří nyní chtějí protestovat – Fialova vláda provedla svůj buzerační krok a začala nutit platit koncesionářské poplatky každého s internetovým připojením, kvůli čemuž se pro spoustu lidí stala situace okolo České televize a rozhlasu neudržitelná. Do té doby přetrvával vůči těmto médiím spíše nezájem, protože si lidé uvědomili, že informace dnes můžou získat z lepších a hodnověrnějších zdrojů.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • poslanec
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Mluví se o propouštění až stovek lidí… Jak toto komentovat?

Je to ironické. Celé roky byla veřejnoprávní média vrchní hlásnou troubou politiky škrtů. Jakékoliv levicové a vlastenecké názory byly dehonestovány a skandalizovány. A teď, když hrozí, že se budou propouštět zaměstnanci, tak se najednou aktivují odborové organizace České televize a rozhlasu? Kde tito lidé byli, když Fialova vláda chtěla zavádět vyhazovy z práce bez udání důvodu? Kde byli tito lidé, když kvůli fialové politice hromadně propouštěly firmy? Je to jen další příklad pokrytectví.

Vyjádřila se například i Danuše Nerudová. „Evropská komise řeší situaci veřejnoprávních médií v ČR. Začala zkoumat slučitelnost práva s novou reformou české vlády. Reaguje na můj dopis Evropské komisi, kdy jsem žádala informaci, jak bude případně postupovat. Starostové dělají svou práci a bojují za veřejnoprávní média na všech úrovních,“ napsala na FB. Co byste jí vzkázala?

Danuše Nerudová – když se jí tady u nás něco nelíbí – tak jde jako malé dítě žalovat za Ursulou von der Leyenovou. Většina jejích „glos“ je pak zcela směšných, jako když v nyní již smazaném tweetu tvrdila, že Andrej Babiš ohrožuje bezpečnost České republiky, protože v roce 2025 nedával 2 procenta HDP na obranu – ono totiž této vysoce inteligentní bývalé rektorce vysoké školy nedošlo, že v roce 2025 byl u moci Petr Fiala.

A co říci na to, že Milion chvilek opět uspořádal na neděli akci na podporu veřejnoprávních médií? Jsou třeba nějaká další témata v naší zemi, která byste Milionu chvilek „doporučila“?

Milion chvilek je již známá firma – nedávno byli nuceni se zaregistrovat jako lobbistická organizace a všichni vědí, za jaké politické strany lobbují. Stejně jako ziskovka Štít demokracie jde jen o nátlakový nástroj pětikoalice. Občany teď daleko více než veřejnoprávní média trápí vysoké ceny bydlení, takže za to by mohl Mikuláš Minář uspořádat nějakou hezkou demonstraci.

Fotogalerie: - Pochod před Českou televizi

Demonstrace a pochod před Českou televizi za odvol...
Demonstrace a pochod před Českou televizi za odvol...
Demonstrace a pochod před Českou televizi za odvol...
Demonstrace a pochod před Českou televizi za odvol...
Demonstrace a pochod před Českou televizi za odvol...
Demonstrace a pochod před Českou televizi za odvol...

Pojďme dál. Vláda na tiskové konferenci představila kromě financování veřejnoprávních médií další možné „novinky“. Mluvilo se například o regulaci mobilů ve školách. Je to správná cesta?

Myslím, že ano. Mobilní telefony – respektive různé aplikace v nich – způsobují celou řadu problémů. Od kyberšikany, přes problémy s pozorností až po poruchy spánku. Je na čase s tím něco udělat.

Hovořilo se i o migračním paktu. „Platí, že nepřijmeme ani jediného nelegálního migranta,“ uvedl mimo jiné premiér. Co ale v tomto směru očekávat od EU?

Pan premiér Babiš rád slibuje. Jak se říká, tak slibem nezarmoutíš. Ovšem v tomto případě je to spíš klamání. Migrační pakt jsme přijali a nemáme z něj žádnou výjimku. EU teď akorát uznává, že tu máme mnoho ukrajinských migrantů, takže nám sem zatím žádné další z Afriky či Středního východu posílat nebudou.

Ovšem v momentě, kdy by se tato situace změnila, tak máme problém. Buď budeme muset povinně přijímat migranty, anebo budeme muset platit výpalné – tj. posílat peníze na to, aby je mohly přijmout jiné země EU. V tom je ta zvrácenost EU, když Brusel vidí, že něco nefunguje, tak místo aby to změnil, tak tomu jen upraví marketing. Z evropské ústavy se tak stala Lisabonská smlouva a z kvót na povinné přijímání migrantů zase tento migrační pakt.

Premiér, půl roku od začátku jeho vlády, také vyzdvihl úspěchy. Zmínil například snížení ceny energií pro domácnosti a další. Co všechno se podle vás vládě zatím povedlo a co nepovedlo?

Tak byla bych překvapená, kdyby Andrej Babiš mluvil otevřeně o svých neúspěších. Co se této vládě musí nechat, tak je právě komunikace. Na rozdíl od té Fialovy tato vláda nepůsobí arogantně a necitlivě. Ovšem naplňování vlastních slibů se jí zatím moc nedaří. Vypadá to, že zvýšené slevy na jízdné pro důchodce a studenty budou odloženy o celý rok. A jak to dopadlo v oblasti zahraniční politiky, všichni víme.

Nákup stíhaček F-35 pokračuje a stejně tak muniční iniciativa pro Ukrajinu. Ve výsledku je tak zatím největším úspěchem vlády právě zrušení koncesionářských poplatků, ovšem v platnost pravděpodobně vejde až po dalších peripetiích. Senát i prezident tento krok určitě budou chtít vetovat. Jistě, stále to není na úrovni Fialovy vlády, která svoje sliby nejen neplnila, ale i aktivně porušovala. Ovšem zlepšení je spíše kosmetického charakteru, a to jak pro koho. Důchodci peníze, co jim Fiala sebral, zpátky zatím nedostanou…

Podívejme se na závěr krátce i do zahraničí. Jak vidíte situaci kolem Íránu?

Vypadá to, že USA utrpěly těžkou porážku. Prostudovala jsem zběžně dohodu o porozumění mezi USA a Íránem. Je to de facto návrh americké kapitulace. Američané se zavazují, že v Íránu bude investováno na 300 miliard dolarů jako odškodné za škody, co americké a izraelské nálety způsobily. A i v návrhu na otevření Hormuzského průlivu se píše jen, že Írán zajistí, aby se obnovila plavba lodí – nepíše se tam nic o tom, že Írán nesmí od lodí vybírat přepravní poplatky. Zároveň se Američané zavazují i ke zrušení sankcí vůči Íránu.

Pro nás tady v Evropě jsou důležité dvě věci – za prvé to je otevření průlivu. Může chvíli trvat, než se podaří odstranit všechny námořní miny a do té doby budou pravděpodobně přetrvávat zvýšené ceny pohonných hmot, co budou ždímat naše peněženky. Za druhé na celé té válce vidíme, kdo je zodpovědný a spolehlivý partner a kdo není. Ta krize mohla být daleko horší, kdyby se Číňané nerozhodli čerpat ze svých strategických rezerv – kdyby začali rychle nakupovat na trhu, tak ceny mohly být ještě vyšší.

Čína tak fungovala jako stabilizující faktor. Naproti tomu EU s Ursulou a Kallasovou se ukázaly jako totálně neschopné a Izrael jasně demonstroval pokračujícími útoky v Libanonu, že mu o mír nejde. Nedává pro nás smysl neustále podlézat USA a Izraeli, když vidíme, co svojí politikou tyto státy způsobily.

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Článek obsahuje štítky

Brusel , ČT , EU , Konečná , Milion chvilek , Nerudová

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