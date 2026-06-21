MPO: Malým a středním podnikům pomůže nový finanční nástroj

Záruční model navazuje na ty dosavadní v rámci zastřešujícího programu Záruka 2024 až 2030. Jde o preferovaný způsob podpory podnikatelů do budoucna. Zájem o účast v Garant InvestEU nyní mohou vyjádřit banky, které mají oprávnění poskytovat v České republice úvěry. 18. června 2026 Národní rozvojová banka v dané věci vyhlásila otevřenou výzvu, tzv. open call. S bankami, které do programu vstoupí jako zprostředkovatelé, NRB uzavře smlouvu o podmínkách poskytování portfoliových záruk.
„Nový záruční model má významně zlepšit podmínky pro podnikání v České republice. Přístup k financování je pro řadu malých a středních podniků i jejich dodavatelské řetězce klíčový pro to, aby udržely výrobu, investice i pracovní místa. Státní Garant InvestEU by jim to měl usnadnit,“ říká 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Garant InvestEU realizovaný formou portfoliové záruky má nahradit dosavadní model tzv. M – záruk. Záruku bude možné poskytnout až do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru. Model má být víc klientsky přívětivý, podnikatel bude komunikovat jen s úvěrující bankou, která mu bude administrovat i záruku k úvěru.
„Oproti dosavadním záručním programům přinášíme podnikatelům zásadní zjednodušení – místo komunikace s více institucemi budou mít nově jediného partnera – svou banku, která za ně vyřídí vše. Pro firmy to bude znamenat méně administrativy a více času na to, co skutečně umí – rozvíjet provoz, investovat a udržovat pracovní místa,“ říká generální ředitel a předseda představenstva Národní rozvojové banky Tomáš Nidetzký.
Na financování nového nástroje MPO v tuto chvíli vyhradilo přibližně 2,2 mld. Kč. Jde o peníze, které se vrátily z předchozích programů podpory. Záruční kapacitu programu Záruka 2024 až 2030 navýší protizáruka od Evropské komise z fondu InvestEU ve výši 80 mil. EUR (cca 2 mld. Kč).
Program Garant InvestEU je pilotním programem NRB v rámci InvestEU. Potvrzuje pozici Národní banky jako instituce s nejvyšším pilířovým hodnocením Evropské unie. Podle Evropské komise procesy a kapacity NRB splňují nejvyšší standardy pro správu evropských finančních nástrojů a přes NRB tak lze čerpat evropské zdroje přímo a být implementační institucí pro InvestEU.
„Do budoucna je naším cílem zajistit, aby Česká republika z těchto mechanismů čerpala výrazně více, a NRB je připravena být hlavním hráčem, který to umožní,” doplňuje Nidetzký.
Žádostí o záruku by mělo být možné přijímat od začátku letošního října. Banky, které se do otevřené výzvy NRB zapojí, zveřejní podrobnosti na svých webových stránkách.
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