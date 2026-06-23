Naše trpělivost není nekonečná, hrozí Ukrajinci

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„Pokud by Rada bezpečnosti nadále volila vyčkávací přístup, nemohu vyloučit, že Ukrajina by mohla svou nabídku přehodnotit a upravit. Příměří podél de facto frontové linie je již velkým kompromisem,“ řekl. Neuvedl žádné další podrobnosti.
Melnyk trval na tom, že Ukrajina změnila dynamiku války, která je nyní v pátém roce, a dodal, že bylo poškozeno přibližně 40 % ruských ropných rafinerií.
„Jak prezident Trump jasně uvedl během summitu G7 minulý týden: Rusko by mělo uzavřít dohodu. Čas není na straně Moskvy. Rusko každý měsíc utrpí ztráty 40 tisíc mužů. Jeho ekonomika je vážně pod tlakem. Ukrajina rychle inovuje. Diplomacie a vyjednávání, nikoli další krveprolití, jsou jedinou odpovědí. Nic jiného nezastaví nesmyslné zabíjení. Tato válka trvá příliš dlouho a musí skončit,“ zaznělo ze strany amerického zastoupení při OSN.
As President Trump made clear during the G7 Summit last week: Russia should make a deal. Time is not on Moscow’s side. Russia is taking 40,000 casualties per month. Its economy is severely strained. Ukraine is innovating quickly. Diplomacy and negotiation, not more… pic.twitter.com/TnwS2rVk4W— U.S. Mission to the UN (@USUN) June 22, 2026
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Server The Kyiv Independent napsal, že Rusové mění válečnou taktiku a při útocích odpalují 600 dronů a desítky balistických střel. Taková vlna zahltí ukrajinskou protivzdušnou obranu, zvlášť když Ukrajincům prý docházejí rakety do systémů protivzdušné obrany Patriot.
„Vyberou si jeden cíl – Kyjev, Oděsu, Dnipro nebo město na západní Ukrajině – a zaútočí na něj všemi dostupnými zbraněmi najednou,“ řekl plukovník Jurij Ihnat, vedoucí komunikačního oddělení ukrajinského letectva, deníku Kyiv Independent. A pokud Rusové pošlou 700 dronů, Ukrajinci podle dostupných informací zvládnou sestřelit asi 91 procent z nich. To však znamená, že o něco méně než 70 dronů nalezne své cíle. A u balistických střel je schopnost Ukrajinců je zničit mnohem nižší. Podle serveru The Kyiv Independent Ukrajinci v dubnu sestřelili jen něco přes 60 procent raket, což znamená 44 raket ze 70. 26 raket tedy našlo své cíle. V květnu to prý bylo dokonce jen 53 procent.
Ruská produkce balistických raket Iskander-M údajně zůstala relativně stabilní na zhruba 55–60 raketách měsíčně. V roce 2026 plánuje Moskva vyrobit až 700 balistických raket 9M723 Iskander-M, což je zhruba stejný počet jako v loňském roce, informoval server Ukrajinská pravda s odvoláním na ukrajinskou vojenskou zpravodajskou službu (HUR).
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Ukrajina (válka na Ukrajině)
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