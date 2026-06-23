Naše trpělivost není nekonečná, hrozí Ukrajinci

23.06.2026 7:45 | Zprávy
autor: Miloš Polák

„Naše trpělivost není nekonečná!“ varovali Ukrajinci Rusy. Zdá se, že obě válečné strany v pátém roce války mění taktiku. Ukrajinci prozradili, kolik ruských raket dokážou zastavit. Podle všeho se Rusům daří lépe, než se může zdát na první pohled. Američané přesto Rusům poslali vzkaz, že dříve či později budou muset začít jednat o míru.

Naše trpělivost není nekonečná, hrozí Ukrajinci
Foto: Repro TASS
Popisek: Rakety Iskander

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„Ukrajina je připravena zahájit přímá jednání s Ruskem, aby zajistila spravedlivý a trvalý mír v souladu s Chartou OSN, ale naše trpělivost není nekonečná,“ řekl ukrajinský vyslanec při OSN Andrij Melnyk.Na jeho vystoupení upozornila agentura Reuters

„Pokud by Rada bezpečnosti nadále volila vyčkávací přístup, nemohu vyloučit, že Ukrajina by mohla svou nabídku přehodnotit a upravit. Příměří podél de facto frontové linie je již velkým kompromisem,“ řekl. Neuvedl žádné další podrobnosti.

Melnyk trval na tom, že Ukrajina změnila dynamiku války, která je nyní v pátém roce, a dodal, že bylo poškozeno přibližně 40 % ruských ropných rafinerií.

„Jak prezident Trump jasně uvedl během summitu G7 minulý týden: Rusko by mělo uzavřít dohodu. Čas není na straně Moskvy. Rusko každý měsíc utrpí ztráty 40 tisíc mužů. Jeho ekonomika je vážně pod tlakem. Ukrajina rychle inovuje. Diplomacie a vyjednávání, nikoli další krveprolití, jsou jedinou odpovědí. Nic jiného nezastaví nesmyslné zabíjení. Tato válka trvá příliš dlouho a musí skončit,“ zaznělo ze strany amerického zastoupení při OSN.

 

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Melnyk spolu s dalšími členy Rady bezpečnosti minulý týden ostře odsoudil ruský úder na historický klášter Pečerská lávra v Kyjevě. Rusko popřelo, že by zaútočilo na toto místo světového dědictví UNESCO, a viní z útoku americkou protiletadlovou raketu Patriot, což je tvrzení, které během zasedání OSN zopakoval i jeden z vysokých ruských představitelů. Moskva uvedla, že její útok byl zaměřen na továrny na výrobu dronů a zasáhl je, zatímco Ukrajina a mnoho západních zemí obvinily Rusko z útoku na klášter.

Server The Kyiv Independent napsal, že Rusové mění válečnou taktiku a při útocích odpalují 600 dronů a desítky balistických střel. Taková vlna zahltí ukrajinskou protivzdušnou obranu, zvlášť když Ukrajincům prý docházejí rakety do systémů protivzdušné obrany Patriot.

„Vyberou si jeden cíl – Kyjev, Oděsu, Dnipro nebo město na západní Ukrajině – a zaútočí na něj všemi dostupnými zbraněmi najednou,“ řekl plukovník Jurij Ihnat, vedoucí komunikačního oddělení ukrajinského letectva, deníku Kyiv Independent. A pokud Rusové pošlou 700 dronů, Ukrajinci podle dostupných informací zvládnou sestřelit asi 91 procent z nich. To však znamená, že o něco méně než 70 dronů nalezne své cíle. A u balistických střel je schopnost Ukrajinců je zničit mnohem nižší. Podle serveru The Kyiv Independent Ukrajinci v dubnu sestřelili jen něco přes 60 procent raket, což znamená 44 raket ze 70. 26 raket tedy našlo své cíle. V květnu to prý bylo dokonce jen 53 procent.

Ruská produkce balistických raket Iskander-M údajně zůstala relativně stabilní na zhruba 55–60 raketách měsíčně. V roce 2026 plánuje Moskva vyrobit až 700 balistických raket 9M723 Iskander-M, což je zhruba stejný počet jako v loňském roce, informoval server Ukrajinská pravda s odvoláním na ukrajinskou vojenskou zpravodajskou službu (HUR).

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https://kyivindependent.com

https://t.co

https://www.pravda.com.ua

https://www.reuters.com

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Článek obsahuje štítky

OSN , Ukrajina , USA , válka , zahraničí , x , Reuters , Ukrajinská pravda , drony , válka na Ukrjině , rakrty , The Kyiv Indeoendent

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