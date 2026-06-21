České Budějovice: Kopalo se pro Ledax

„Výtěžek bude věnován Domácímu hospici Ledax, který se stará o seniory, dlouhodobě nemocné nebo zdravotně postižené. Ve spolupráci se společností OSAM TRADE spojuje firmy a instituce, které chtějí podporovat domácí hospicovou péči. Účastníci turnaje tak podpořili velmi dobrou věc a díky jim za to,“ řekla primátorka Dagmar Škodová Parmová, která nad akcí převzala záštitu.
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