ODS: Babiš rozdává sliby. Mladí za ně dostanou účet

23.06.2026 10:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k důchodům.

ODS: Babiš rozdává sliby. Mladí za ně dostanou účet
Foto: Hans Štembera
Popisek: Stín ODS

Nekompetentní vláda Andreje Babiše dál likviduje budoucnost mladých lidí.

Zrušit důchodovou reformu znamená víc dluhů, víc chaosu a méně jistoty pro budoucí generace.

Babiš rozdává sliby. Mladí za ně dostanou účet.

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Článek obsahuje štítky

Babiš , ODS

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