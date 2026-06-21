BESIP: Dopravní soutěž mladých cyklistů 2026 zná své vítěze

Spolu s družstvem základní školy Šumavské Hoštice z Jihočeského kraje, které skončilo na druhém místě, tak postupují do evropského finále dopravní cyklistické soutěže, které proběhne v září v České republice – v Náchodě. Třetí skončila ZŠ Mysločovice ze Zlínského kraje. Ve starší kategorii do 16 let vyhrálo družstvo základní školy Opatovice nad Labem z Pardubického kraje, druhé místo obsadilo družstvo základní školy Čáslav ze Středočeského kraje, bronzovou medaili vybojovala ZŠ Šumavské Hoštice.
Dopravní soutěž mladých cyklistů má v České republice více než 40letou tradici. Letošního celostátního finále se zúčastnila vítězná družstva ze všech 14 krajů ČR, celkem 112 dětí v obou věkových kategoriích. Vyvrcholení soutěže letos hostil Zlínský kraj, konkrétně Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm. Celkově se do této sportovně-vzdělávací akce každoročně zapojí více než 4 500 dětí z celé republiky, které soutěží ve smíšených 4členných družstvech (dvě dívky a dva chlapci), ve dvou věkových kategoriích (10-12 let a 12-16 let).
„Oceňuji výkony všech mladých cyklistů a cyklistek a děkuji také všem pedagogům, kteří se dětem v oblasti dopravní výchovy celoročně věnují. Znalost pravidel, volba trasy podle dopravního značení, překonání překážek v terénu a správný postup při poskytnutí první pomoci – to vše se mladým cyklistům bude hodit nejen při jízdě na kole, ale i v době, kdy jednou usednou za volant. Věřím, že i díky této soutěži z nich budou dobří řidiči a řidičky,“ řekl ministr dopravy Ivan Bednárik.
Soutěžící museli zdolat pět hlavních disciplín: testy z pravidel silničního provozu, jízdu po dopravním hřišti, jízdu zručnosti, zásady poskytování první pomoci. Do letošního celostátního finále byla zařazena, po vzoru evropského finále, také disciplína „Labyrint live“. Tato náročná praktická disciplína spočívá v průjezdu vymezeného prostoru osázeného dopravním značením v limitu 3 minut a dokonale prověřuje dovednosti všech soutěžících – hlavně jejich rozhodnost, předvídavost a orientaci v simulovaném terénu.
„Aktivity spojené s touto soutěží pomáhají mladým cyklistům získat životně důležité znalosti, a hlavně praktické dovednosti, které jim pomohou pohybovat se bezpečně v silničním provozu. Děti si ze soutěže odnášejí kromě zážitků i pocit významu týmové spolupráce a vzájemného respektu,“ zdůrazňuje vedoucí BESIP Tomáš Neřold, který letošní celostátní finále zahájil.
Všechny disciplíny zařazené do této cyklistické soutěže mají za cíl prověřit zejména znalosti a praktické dovednosti dětí z oblasti silničního provozu a jejich připravenost na bezpečný pohyb v reálném dopravním prostředí.
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