Zoo Ostrava: Velikonoční týden

O hodinu déle v zoo
Od dubna je Zoologická zahrada a botanický park Ostrava otevřena od 9 do 19 hodin. Do areálu je možné vstoupit nejpozději v 18 hodin, pak se zavírají pokladny. V 18 hodin se zavírají i pavilony. O Velikonočním pondělí se tradičně otevře brána ostravské zoo od hodinu dříve, tj. v 8 hodin.
Přednáška v zoo: Kozmické ptačí louky – krajina, která znovu ožila
Na středu 1. dubna připadá mezinárodní Den ptactva. Je to i termín další přednášky v rámci cyklu Zajímavosti ze světa zoologie. Ta dubnová bude zaměřená tematicky na ptáky. Pojednávat bude o unikátní ptačí lokalitě Kozmické ptačí louky, která je jedním z nejzajímavějších projektů obnovy krajiny v České republice. Během deseti let se zde podařilo vrátit vodu do krajiny, vytvořit mokřady, obnovit pestrou mozaiku luk a přilákat zpět mnoho druhů ptáků, obojživelníků i hmyzu. Přednáška představí příběh této proměny, konkrétní opatření v krajině i překvapivé momenty, které přináší návrat přírody tam, kde už téměř zmizela. Začátek je v 16 hodin v přednáškové místnosti u hlavní brány. Vstup na přednášku je zdarma.
Den ptactva v zoo
Svátek všech opeřenců pak v zoo oslavíme ve čtvrtek 2. dubna, tedy v době velikonočních prázdnin. Lidé s ptačím příjmením mohou tento den využít slevu na vstupném do zoo, musejí se ale prokázat občanským či jiným průkazem s fotografií. Za předem nakoupené online vstupenky v plné ceně nebudeme vracet peníze. Zájemci se mohou zúčastnit speciální ornitologické procházky vedené ornitology Otakarem Závalským a Marií Hánovou. Sraz zájemců je v 9:30 hodin u výběhu plameňáků. Na procházku, která potrvá asi hodinu, doporučujeme pohodlnou a nepromokavou obuv do terénu, stejně tak vhodné oblečení. Pro snadnější pozorování ptáků je možné si s sebou přinést dalekohled, příp. určovací klíče a atlasy.
Komentovaná setkání
Velikonoční procházku rozkvétajícím areálem si mohou lidé zpestřit zastavením u některého z komentovaných setkání – pand, medvědů, šimpanzů, vyder či slonů. Aktuální harmonogram setkání najdou zájemci zde, příp. v informačních kioscích přímo v areálu zoo.
Komentované prohlídky skleníků
V sobotu 4. dubna budou po zimní přestávce pokračovat komentované prohlídky skleníkového areálu, kde na ploše cca 2000 m2 rostou tropické a subtropické rostliny využívané k dekoraci a údržbě zoologických expozic v areálu zoo. Nachází se zde také kolekce ovoce a zeleniny tropického a subtropického pásma, včetně různých druhů bylinek a koření. Prohlídky budou probíhat o sobotách a nedělích, vždy v 11 a ve 14 hodin a jsou v ceně vstupného do zoo. Sraz zájemců je vždy u výběhu plameňáků, kde si skupinu vyzvedne průvodce.
Mláďata na statku – apel na návštěvníky
Během posledních týdnů se v expozici s domácími zvířaty Na Statku narodila mláďata koz a ovcí, které neodmyslitelně patří k symbolům jara a Velikonoc. Zatím jsou však ještě malá a zranitelná, proto apelujeme na návštěvníky, aby si užívali pohled na ně a jejich přítomnost, ale mláďata nebrali do rukou, nekrmili granulemi (v prvních dnech se krmí výhradně mateřským mlékem) a neproháněli je po výběhu. Prosíme rodiče, aby dohlédli na své děti, všechny přítomné prosíme o dodržování pravidel – zvířata nejsou hračky, ale živí tvorové!
Přejeme všem veselé Velikonoce a těšíme se na Vaši návštěvu! 5 korun ze vstupu každého návštěvníka pomáhá chránit ohrožené druhy v různých koutech světa včetně České republiky. Jedním z podporovaných projektů jsou i Kozmické ptačí louky. Děkujeme!
