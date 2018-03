dTest: I SIM karta může být obětí phishingu

Tyto nepříjemnosti již postihly nejednoho uživatele chytrých telefonů ve Francii, informovala tamější spotřebitelská organizace UFC-Que Choisir.

Před phishingem se varujeme často. Přijde vám e-mail od instituce, kterou znáte – vypadá jako od ní, vyjadřuje se jako ona, snaží se vás přesvědčit, že je pravý. Pod důležitě vypadající záminkou od vás vyžaduje zadání přihlašovacích údajů, které pak zločinci zneužijí k finančním podvodům. Avšak phishing na SIM kartě jde ještě dále – zmocní se vaší mobilní linky.

Dostanete e-mail v barvách svého mobilního operátora nebo poskytovatele internetu, který často bývá tentýž. Zpráva upozorňuje na problém v souvislosti se službami podle vaší smlouvy a tarifu a žádá vás o otevření přiloženého odkazu a zadání přihlašovacích údajů k sjednání nápravy. Když poslechnete, poskytnete zlodějům to, co potřebují. Přihlásí se do pravého účtu a k pravé službě za vás, změní heslo a vy o svůj přístup nadobro přijdete. Pak vašim jménem požádají o novou kartu SIM s tím, že jste svoji ztratili nebo poškodili. Starou operátor zablokuje a vy na své lince končíte. Podvodník mezitím dostane vaši novou SIMku na adresu, kterou určil, a může začít telefonovat po celém světě, nakupovat online nebo jednoduše vybrat váš bankovní účet zadáním finančních převodů podle svých potřeb. Všechny potvrzovací SMS kódy dostane na novou SIM s číslem, které vám ukradl.

Ve Francii se lze bránit na základě zákona, který bance ukládá škody za jistých podmínek klientovi nahradit. Finanční instituce se často brání tím, že byl k autorizaci platby použit bezpečnostní SMS kód. Podle rozhodnutí francouzského správního soudu však použití kódu nestačí k prokázání vážného pochybení spotřebitele, což by byl jediný důvod k uznání jeho odpovědnosti za utrpěné finanční ztráty.

Pokud si tedy neuvědomíte, že reagujete na podvodnou výzvu a nečekaně přijdete o připojení k síti, ihned se obraťte na svého operátora a zkontrolujte pohyby na účtech v bance. Čím dříve podvod odhalíte, k tím menším ztrátám dojde.