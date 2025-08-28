„Už to není hodná paní.“ Rychlíková odsoudila Rowlingovou. Autorka Harryho Pottera tvrdí, že žena je žena a muž je muž

Která herečka je lepší?
O soudním verdiktu informovala řada britských médií, včetně listu The Guardian, který Rowlingovou popsal jako „nebojácnou tvář genderově kritických aktivistů. Jako někoho, kdo je ochotný svádět bitvy zejména na sociální síti X, kde je tak trochu hromosvodem, bojuje s ohněm pomocí ohně a zdá se, že se nedá zastrašit“.
Novinářka Apolena Rychlíková a publicistka Adelína Schneiderová však Rowlingovou vnímají zcela jinak.
„J. K. Rowlingová už dávno není ta hodná paní, co napsala Harryho Pottera, ale osoba, která díky svým astronomickým ziskům financuje transfobní organizace. Rozebíráme to s Adelínou Schneiderovou v podcastu FILTR,“ napsala na sociální síti X Rychlíková. A přidala odkaz na samotný podcast.
JK Rowling už dávno není ta hodná paní, co napsala Harryho Pottera, ale osoba, která díky svým astronomickým ziskům financuje transfobní organizace. Rozebíráme to s Adelínou Shcneiderovou v podcastu FILTR. https://t.co/zgsBp1suDP— Apolena Rychlíková ???? (@A_Rychlikova) August 27, 2025
Pro Schneiderovou je to problém, protože na knížkách o Harrym Potterovi prý vyrostla, ale zároveň považuje za důležité hájit práva transosob.
Debata je o to živější, že se podle knižní předlohy ze světa Harryho Pottera chystá nový seriál.
Schneiderová prohlásila, že v poslední době Rowlingová na sociální síti X sdílí na jedné straně příspěvky o utrpení žen, které se nalézají v Afghánistánu, kde po zhruba dvaceti letech opět vládne islámské radikální hnutí Tálibán a na straně druhé podle Schneiderové sdílí i transfobní příspěvky. Transženy nepočítá mezi ženy.
Transženy Rowlingová popisuje jako muže v sukních, kteří ohrožují biologické ženy. „Největší její strach je z toho, že její existenci ohrozí existence nějaké transženy,“ poznamenala Schneiderová.
Rowlingová podporuje finančně ženy, které musely čelit násilnickým mužům. Podporuje také biologické ženy v britských věznicích, které mají pocit, že je ohrožují transženy umístěné do stejných cel.
Podle Schneiderové a Rychlíkové jde o transfobní chování, které je z jejich pohledu nepřijatelné. „Rowlingová dnes představuje utlačování translidí,“ upozornila Schneiderová s tím, že právě to by čtenáři Harryho Pottera měli mít na paměti.
Rychlíková v této souvislosti upozornila, že britská média o transkomunitě informují dlouhodobě.
Daniel Radcliffe a Emma Watsonová, dva slavní filmoví představitelé Harryho Pottera a Hermiony, se tady proti Rowlingové ostře vymezili a podpořili transkomunitu. Transženy jsou podle nich jednoznačně také ženy.
autor: Miloš Polák