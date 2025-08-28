„Už to není hodná paní.“ Rychlíková odsoudila Rowlingovou. Autorka Harryho Pottera tvrdí, že žena je žena a muž je muž

28.08.2025 14:50 | Monitoring

„J. K. Rowlingová už dávno není ta hodná paní, co napsala Harryho Pottera,“ napsala česká novinářka Apolena Rychlíková. A spolu s publicistkou Adelínou Schneiderovou se pustila s Rowlingovou do křížku. Rowlingová se kriticky staví ke translidem a říká, že ženou je osoba, která se ženou narodí a mužem se také muž narodí. Podle Schneiderové Rowlingová svými postoji dokazuje, že „v Bradavicích už není bezpečno, kouzlo pominulo“.

Foto: jkrowling.com
Popisek: J. K. Rowlingová

 J. K. Rowlingová veřejně prohlašuje, že muž je muž a žena je žena a za ženu lze považovat jen toho, kdo se jako žena narodí, nikoli např. když prohlašuje, že se cítí být ženou. Rowlingová proto na jaře tohoto roku oslavovala verdikt britského nejvyššího soudu, který ženu definoval přesně takto, tedy podle toho, zda se osoba ženou narodí, či nenarodí.

O soudním verdiktu informovala řada britských médií, včetně listu The Guardian, který Rowlingovou popsal jako „nebojácnou tvář genderově kritických aktivistů. Jako někoho, kdo je ochotný svádět bitvy zejména na sociální síti X, kde je tak trochu hromosvodem, bojuje s ohněm pomocí ohně a zdá se, že se nedá zastrašit“.

Novinářka  Apolena Rychlíková a publicistka Adelína Schneiderová však Rowlingovou vnímají zcela jinak.

„J. K. Rowlingová už dávno není ta hodná paní, co napsala Harryho Pottera, ale osoba, která díky svým astronomickým ziskům financuje transfobní organizace. Rozebíráme to s Adelínou Schneiderovou v podcastu FILTR,“ napsala na sociální síti X Rychlíková. A přidala odkaz na samotný podcast.

 

 

 Schneiderová na serveru Page Not Found publikovala např. text nazvaný „v Bradavicích není bezpečno, kouzlo pominulo“, v němž slavnou britskou autorku zkritizovala právě za to, jak se staví k translidem. Schneiderová upozornila, že pokud si dnes někdo koupí např. šálu ze světa Harryho Pottera, vlastně tím podpoří transfobní organizace, protože Rowlingová se podílí na financování aktivistů, kteří říkají, že žena se ženou narodí a muž se narodí mužem. Je to biologická danost a hotovo.

Pro Schneiderovou je to problém, protože na knížkách o Harrym Potterovi prý vyrostla, ale zároveň považuje za důležité hájit práva transosob.

Debata je o to živější, že se podle knižní předlohy ze světa Harryho Pottera chystá nový seriál.

Schneiderová prohlásila, že v poslední době Rowlingová na sociální síti X sdílí na jedné straně příspěvky o utrpení žen, které se nalézají v Afghánistánu, kde po zhruba dvaceti letech opět vládne islámské radikální hnutí Tálibán a na straně druhé podle Schneiderové sdílí i transfobní příspěvky. Transženy nepočítá mezi ženy.

Transženy Rowlingová popisuje jako muže v sukních, kteří ohrožují biologické ženy. „Největší její strach je z toho, že její existenci ohrozí existence nějaké transženy,“ poznamenala Schneiderová.

Rowlingová podporuje finančně ženy, které musely čelit násilnickým mužům. Podporuje také biologické ženy v britských věznicích, které mají pocit, že je ohrožují transženy umístěné do stejných cel.

Podle Schneiderové a Rychlíkové jde o transfobní chování, které je z jejich pohledu nepřijatelné. „Rowlingová dnes představuje utlačování translidí,“ upozornila Schneiderová s tím, že právě to by čtenáři Harryho Pottera měli mít na paměti.

Rychlíková v této souvislosti upozornila, že britská média o transkomunitě informují dlouhodobě.

Daniel Radcliffe a Emma Watsonová, dva slavní filmoví představitelé Harryho Pottera a Hermiony, se tady proti Rowlingové ostře vymezili a podpořili transkomunitu. Transženy jsou podle nich jednoznačně také ženy.  

autor: Miloš Polák

