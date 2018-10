dTest: Šlehačky ve spreji - kdo „vaří“ z vody?

Vypadají stejně, uvnitř se diametrálně liší. Řeč je o šlehačkách ve spreji. Spotřebitelský časopis dTest porovnal 25 šlehačkových sprejů dostupných v českých obchodech. Ukázalo se, že leccos, co vypadá jako šlehačka, nejenže není vyrobeno ze smetany, ale dokonce ani z mléka. Daní za pohodlí tak může být „šlehačka“ v podobě vody a palmového tuku.

Ostražitost se při nákupu těchto výrobků rozhodně vyplatí. „Neexistuje totiž žádné závazné pravidlo pro to, co se smí jako šlehačka prodávat. Ačkoli se sprejové šlehačky svou kvalitou velice liší, na první pohled mezi nimi není žádný rozdíl. A spoléhat se nelze ani na to, že vyšší ceně bude odpovídat vyšší kvalita,“ konstatuje Hana Hoffmannová, šéfredaktorka spotřebitelského časopisu dTest.

Základ některých šlehaček ve spreji tvoří smetana s cukrem, stejně jako v případě domácí šlehačky. Ovšem s tím rozdílem, že příprava šlehačky doma se obvykle obejde bez přídatných látek. Jiné sprejové šlehačky jsou postaveny v lepším případě na odstředěném mléce, v tom horším na vodě. A palmojádrovém tuku.

Příkladem může být Kapucín Šlehačka. „Nejenže v ní nenajdete žádnou smetanu, v jejím složení nenarazíte ani na mléko. Potřebnou tučnost zde zajišťuje palmový tuk, který je navíc ztužený, což je v případě tohoto přirozeně tuhého tuku obtížně pochopitelné. Za vodu s tukem a plejádou potravinářské chemie jsme přitom zaplatili třetí nejvyšší cenu mezi 25 srovnávanými výrobky,“ uvádí Hana Hoffmannová. Podobně na tom byly i další „vodové“ spreje, byť za ně utratíte o poznání méně: coop/Ranko Šlehačka s rostlinným tukem, Chanty Party, Lina či Globus/korrekt Sprejová šlehačka rostlinná. Ačkoli by se mohlo zdát, že sprejové šlehačky bez smetany a mléka jsou vhodné pro alergiky, není tomu tak – obsahují totiž mléčnou bílkovinu.

Doporučení z pohledu kvality a výživy by podle časopisu dTest zasloužila pouze jediná ze srovnávaných šlehaček – Debic Dairy Cream without Sugar. Její cena je nejvyšší, má však nejčistší složení. Vedle takřka 100% obsahu smetany v ní najdeme už jen přídatné látky k udržení konzistence. Jako jediná se také obešla bez přidaného cukru.

Někde mezi smetanovými šlehačkami a těmi vodovými stojí výrobky z odstředěného mléka. Mléčný podíl se u nich pohyboval mezi 57 a 68 %. V porovnání se smetanovými jsou sladší – obsahují víc cukru, tučnost v nich zajišťuje stejně jako u vodových palmojádrový tuk a jsou přibarvené karoteny. Je do nich také zapotřebí víc aditiv než do smetanových.

Někdo může spatřovat pozitivum nesmetanových výrobků v jejich mnohdy nižší ceně, která je zhruba na dvou třetinách „opravdových“ šlehaček. Smetanový výrobek Albert Quality za 26,90 Kč však teorii, že kvalitnější produkt musí být zákonitě i výrazně dražší, popírá. Zvlášť s přihlédnutím k Dorlay Topping z mléka a rostlinných tuků, který se prodává za 45 Kč.

Při výběru sprejové šlehačky, která by se co nejvíce přiblížila té domácí, nezbývá než důkladně prostudovat složení. „Pokud se vám nechce číst celou etiketu, zaměřte se na první položku ve složení. Jestliže je jí voda, uvažujete o koupi výrobku, který nemá se skutečnou šlehačkou téměř nic společného. Pokud je na prvním místě mléko, zvažte, jestli je skutečně o tolik levnější než výrobek, který má na prvním místě smetanu. Rostlinné tuky nemají v opravdové šlehačce co pohledávat. V případě, že máte rádi sladkou šlehačku, vybírejte raději tu s cukrem, než s glukózo-fruktózovým sirupem,“ doporučuje Hana Hoffmannová.

dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Psali jsme: dTest: Müsli z obchodu k snídani? Cukrová bomba dTest: I spotřebiče z nerezu mohou zreznout dTest: Goji - Zázrak, nebo obyčejné bobule? dTest: Mořská, nebo kamenná? Prašť jako uhoď

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva