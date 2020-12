Hrůzná vizitka našeho národa. Bavorský trhovec se pokřižoval, když jsme se ho ptali na Čechy. „Přijela rodina, v ruce kalkulačka a od té chvíle bylo všechno…“

reklama

Opodál stojící muž se viditelně nudil. Česko-německo-anglicky jsme s ním asi dvacet minut hovořili. Zajímal nás nejen strach z budoucnosti, ale především jeho pohled na naši republiku. Z prvních vět bylo zřejmé, že vizitku tvoří zejména sportovci. Pavel Nedvěd, Petr Čech a rovněž mladý forward Bayeru Leverkusen Patrik Schick. „Vím ještě, že Česko navštívil Usain Bolt," vyhrknul po chvilce přemýšlení. Z měst znal Prahu a pár příhraničních oblastí. Žádná konkrétní města jmenovat nechtěl. S Čechy jsou prý celkem často problémy. Proč?

„Protože těm lidem, kteří k nám přijeli, je vlastně jedno, že se musí něco dodržovat. Neřeší vůbec nic. Bojí se jen ve chvíli, kdy vidí policisty. Nebojí se ale policistů, jako spíše vysokých pokut. Zažil jsem rodinu, která okamžitě vypustila děti na náměstí, běhali z obchodu do obchodu, brali si cukrovou vatu a perník přímo z krámků, které to měly vystavené, rodičům to bylo jedno. Ani jednou je neokřikli. Nikdo jiný tohle neudělal," shrnul s tím, že českou rodinu okamžitě poznáte. Prý jde o lidi, kteří nemají ve zvyku se podřizovat, věčně by smlouvali a často drží v ruce mobil nebo kalkulačku, aby srovnali ceny. „Dělají to jen Češi a Poláci, je to asi národní zvyk," podotýká.

Když se redaktoři PL rozhlíželi po náměstí, museli mu dát ta pravdu.

Lidé na ulicích, na tržišti i v obchodech byli hodně obezřetní vůči druhým, za celou dobu jsme nepotkali nikoho bez roušky ani s rouškou staženou pod nos, jak je často vidět u nás. Rozestupy se v obchodech dodržují úplně automaticky. Nakupující jsou ohleduplní. Co nás překvapilo, bylo automatické počítadlo u dveří, kolik osob smí ještě dovnitř. Dodejme, že jsme během odpoledne nepotkali jediného Čecha.

„V Německu se ty věci dodržují běžně. Vysvětlí se, proč je potřeba zůstávat doma, tak lidi doma jsou. I těch pár, jako vy dneska, kteří si nakoupí, jsou pro mě důležití. Platíme nájem, rozpočítáváme energie, je to úplně normální. Čekali jsme výpadek, ale takový zrovna ne," doplňuje.

Poslední, co jsme se chtěli dozvědět, bylo srovnání Němců a Čechů při pití alkoholu. To je téma, které v Česku žije a rezonuje zejména poté, co byla zkrácena otevírací doba hospod a restaurací. „To je jednoduché. Jenom Čechy a Poláky jsem viděl s plechovkami piva v ruce bloumat po Weidenu. Dokonce, aby asi ušetřili, někteří lidé nosí placatky na zahřátí. U Němců to není zvykem. Ti sedí na zahrádce, dají si víno, grog a odejdou. Čeští zákazníci jsou jako po revoluci, kdy se uvolnily hranice a konaly se doslova vpády turistů. Nedělá vám to dobrou vizitku nikde," uzavřel.

S hořkým pozdravem a vystydlým svařákem v ruce jsme se rozloučili a odešli do nedalekého Kauflandu…

