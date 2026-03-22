„40 kauz na obraně, pane bože.“ Vondráček se ve studiu neudržel

Václav Moravec je pryč z ČT a debatu o rozpočtu z minulého týdne vystřídal v České televizi standardní formát debaty čtyř hostů na téma zahraniční politiky, obrany, bezpečnosti i Green Dealu. Do studia veřejnoprávní televize zavítali Radek Vondráček (ANO), Filip Turek (Motoristé), senátor Martin Červíček (ODS) a předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Debatu politiků moderoval Martin Řezníček. „Vítám vás u Nedělní debaty České televize. Pořadu, který vás bude provázet i v následujících týdnech,“ oznámil moderátor.
Diskusi odstartoval žhářský útok na firmu v Pardubicích. Na firmu, která mimo jiné dodává drony na Ukrajinu. Premiér Babiš (ANO) oznámil, že firma byla málo zabezpečena, což její vedení odmítlo, ale bližší informace k útoku poskytnuty nebyly.
Podle Červíčka je namístě, aby tyto firmy více spolupracovaly se státem. Vondráček doplnil, že v zabezpečení firem bude jistě třeba dbát na větší bezpečnost objektů. „Příště už bychom měli být připraveni a neházet to na nikoho politicky a nezneužívat to v nějakém politickém boji,“ žádal Vondráček.
Když se dostal ke slovu Zdeněk Hřib, tvrdě se pustil do premiéra Andreje Babiše.
„Myslím, že to, co řekl premiér Babiš, že před terorismem se mají ty firmy a potažmo lidé chránit sami, je úplně naprosto nehorázný výrok, který svědčí o tom, že tato vláda už naprosto rezignovala na řešení těch problémů, které tady lidi trápí. Přičemž ta bezpečnost, ať už vnitřní nebo vnější, je samozřejmě jednou z úplně základních funkcí státu. Když ta vláda rezignovala už i na tohle, tak tím jenom ukazuje, že už ji tady zajímá jenom to, kolik si na dotacích nacpe Agrofert do kapsy a jakým způsobem si pošlou tu velkou domů pro Babiše a jeho kamarády. Kašle na zájmy běžných lidí. Vidíme to třeba i u těch cen benzínu,“ nešetřil ostrými slovy Hřib.
Poté dostal prostor Filip Turek.
„Já jsem se na to tady podíval. Čísla nejsou názor. Čísla nelžou. Rozpočet BIS byl v roce 2022 větší než v roce 2023, v roce 2024, a dokonce větší než v roce 2025. Letos je historicky úplně nejvyšší rozpočet BIS. To je stejné se zbrojením a tak dále. Takže to, co tady říká pan Hřib, je zavádějící. … Vy na jedné straně říkáte, kde všude se mělo přidat, a zároveň vládu kritizujete za příliš vysoký schodek,“ upozorňoval Turek. „U obrany bylo navýšení minulý rok oproti předminulému roku o 900 milionů a letošní rok tam je o 24 miliard víc, než bylo minulý rok, takže to přece není pravda, že se nepřidává. Zaprvé, peníze se netisknou a zadruhé se vláda snaží dávat peníze tam, kam je potřeba,“ zdůrazňoval Filip Turek.
Červíček upozorňoval, že minulá vláda brala závazek dvě procenta na obranu. Dvou procent HDP. A teď je třeba navyšovat peníze na policii, na BIS, a to tak, aby všechny složky státu byly akceschopné a aby měly odpovídající technologie. „Proto samozřejmě existoval návrh, že BIS bude mít o 300 milionů korun více,“ žádal Červíček s tím, že bezpečnostní složky státu potřebují pozitivní výhled pro svůj rozvoj i do budoucna.
„My tam máme tratě z Berouna do Karlštejna a vydáváme to za přímé výdaje na obranu. A modernizace tratě z Berouna do Karlštejna, no tak to mi promiňte...“ kroutil hlavou Červíček.
Podle Radka Vondráčka je třeba výdaje na obranu navyšovat, ale navyšovat je rozumně poté, co si řekneme, před čím se chceme ochránit. A se všemi, podle Vondráčka snad kromě Pirátů, o tom bude možné rozumně diskutovat. „Teďka se tam vyšetřuje snad 40 kauz, na té obraně, pane bože,“ nechal se slyšet Radek Vondráček.
Zdeněk Hřib sáhl po materiálu Ministerstva obrany, které vede Jaromír Zůna (Za SPD), a Vondráčka nešetřil. „Vám píše váš vlastní ministr obrany, že to děláte vlastně blbě a že s tímhle není možné zajišťovat tu bezpečnost,“ konstatoval Hřib.
Vondráček kontroval, že tato vláda navyšuje peníze na obraně i peníze pro BIS.
„Ale předchozí vláda navrhla ještě větší rozpočet pro tu BIS a vy jste to krátili,“ ozval se Zdeněk Hřib.
Martin Červíček znovu připomínal, že vláda Petra Fialy navyšovala přímé výdaje na obranu. Respektuje prý to, že ekonomická situace není lehká, ale navýšení peněz na bezpečnost státu se může pozitivně projevit, „až bude nejhůř“.
Podle Hřiba by stačilo, „aby Andrej Babiš vrátil peníze ze zakázek, na kterých se nezákonně obohatil“, žádal Hřib. A hned by byly peníze na potřebnější věci.
„Zaprvé, vylhané plány té předchozí vlády mě opravdu nezajímají. To byla hausnumera, která byla celá postavená na vodě a jenom se to ukázalo,“ poznamenal na to konto Radek Vondráček.
Ve shodě s Filipem Turkem podotkl, že opozice chce přidávat peníze tam či onde, ale neříká, kde by šetřila. „A pokud jde o zemědělství, my máme nějakou strukturu zemědělství, ta je prostě daná, a pokud chceme být potravinově soběstační, tak se podle toho musíme chovat,“ vysvětloval Vondráček.
Martin Řezníček poté debatní výhybku přehodil k blížícímu se summitu NATO, na který chce jet premiér Babiš s ministrem zahraničí Petrem Macinkou, zatímco prezidenta Petra Pavla chce nechat doma.
„Pan prezident by tam četl nějaký projev, který by možná uspokojil česká média, ale tam je potřeba to jet odpracovat,“ ozval se Radek Vondráček s tím, že současný prezident a současná česká opozice předvádějí, „a já nejsem nadšený, že to říkám, antiamerikanismus,“ pravil Radek Vondráček.
Červíček kontroval, že Polsko a další země včetně zemí severských dokážou zodpovědně zvyšovat výdaje na obranu, ale Česko to nedokáže. „Přitom jiná alternativa než spojenectví v NATO neexistuje,“ poznamenal Červíček, který také připomínal, že Petr Pavel byl v minulosti nejvyšším vojenským představitelem NATO.
Turek nabízel zcela jiný pohled.
„Pan prezident je vyloženě protitrumpovský politik. Už v kampani kdysi říkal, že by Donaldu Trumpovi nejraději nepodal ruku, že je odpudivá lidská bytost. Pan prezident Pavel nespolupracuje s vládou v mnoha věcech. Nevyslyšel mnoho našich požadavků. Nejmenoval mě mimochodem ministrem, což je pro nás stále nějaký vroubek. A pan prezident asi těžko bude obhajovat, že naše nová vláda dala absolutně rekordní číslo na obranu, ale přesto se snaží investovat i do potravinářství, do zemědělství, do těch potravin pro obyvatele. Ne pouze do munice, kterou pak někdo někde vyhodí do vzduchu. Prostě my samozřejmě chceme zvedat peníze na obranu, udělali jsme to. Vy jste vzhledem k inflaci dali na rok 2025 vlastně méně než v roce 2024. To je prostě fakt,“ obrátil se Turek na Červíčka.
Podle Turka navíc vyjednávání s prezidentem není jednoduché. „Pan premiér to zažil mnohokrát, já jsem to zažil jednou. Pan prezident něco řekne a do dvou minut to celé má Deník N. Ale pan premiér se s panem prezidentem snaží vyjednávat,“ pravil Turek.
Diváky ujišťoval, že ministr zahraničí Petr Macinka má kontakty ve Washingtonu a komu všemu vysvětloval, že ekonomická situace v Česku není jednoduchá.
Nakonec i Hřib konstatoval, že by na summit NATO měl raději jet Andrej Babiš.
„V této situaci si začínám myslet, že bude lepší, když to na summitu NATO nebude vysvětlovat pan prezident, ale když tam pojede soudem opakovaně uznaný lhář a bude to našim partnerům vysvětlovat on,“ poznamenal Zdeněk Hřib na konto Andreje Babiše.
„Pojede tam premiér, kterému prezident Trump volal před Vánoci, a pojede tam ministr zahraničí, který tam měl nějakou sérii velice úspěšných jednání v USA,“ vysvětloval Vondráček s tím, že prezident je jistě kompetentní jednat v NATO, ale vymezuje se proti vládě.
Hřib kontroval, že česká vláda musí spolupracovat se spojenci a měla by podporovat Ukrajinu, protože pokud Ukrajina padne, Česko může být další na řadě. „Pokud chceme bezpečnosti přispívat, tak aspoň dělejme ty věci, které byly oceňovány v zahraničí, to znamená, více podporujme muniční iniciativu,“ žádal Hřib.
Trump nám zdražil benzín o čtrnáct korun, Green Deal o čtyři koruny, řekl Hřib
Hosté věnovali pár slov situaci přímo v Íránu. „Já bych chtěl pochválit ministra zahraničí a premiéra, že se podařilo tolik lidí dostat těmi repatriačními lety z Blízkého východu. … Ale my teď máme dost starostí s tím, abychom ekonomicky uhlídali celou řadu věcí. Panu ministrovi se povedlo např. uhlídat nákup plynu,“ uvedl.
Podle Zdeňka Hřiba bychom si měli říct, co je vlastně tím cílem americké operace v Íránu, protože Američané popis svých cílů už několikrát změnili. „Jestli to není jen nějaká kouřová clona k tomu pedofilnímu skandálu Epstein Files,“ konstatoval.
Jedním dechem dodal, že válka v Íránu může vyvolat další uprchlickou vlnu, která, pokud nastane, bude směřovat do Evropy, nikoli do USA. „Ten účet za tu operaci zaplatíme my tady,“ zdůrazňoval Hřib.
Vondráček konstatoval, o co půjde především.
„Hlavně nám jde o energii. A já doufám, že to bude další hřebíček do rakve Green Dealu,“ poznamenal.
„Donald Trump nám tady zdražil benzín o čtrnáct korun,“ kontroval Hřib s tím, že jen díky tomu, že se EU snažila snížit svou závislost na fosilních palivech, tak to cenově nebylo ještě horší. Green Deal podle něj benzín zdražil asi tak o čtyři koruny, zatímco Donald Trump to zvládl o čtrnáct korun. A pokud bude EU dál závislá na fosilních palivech, tak to bude problém. Tak to vidí Zdeněk Hřib.
