„A byl klid.“ Štěpán Kotrba Pirátům ukázal, proti čemu hlasovali

reklama

Europoslanci dnes schválili tzv. „akt o umělé inteligenci“, v němž podle pirátů je i „plošné sledování lidí“. Podle europoslance Marcela Kolaji jde o velké zklamání a promarněnou příležitost jasně v celé Evropě odmítnout autoritářské praktiky, známé z Číny.

„Za Piráty jsme v europarlamentu prosadili zákaz rozpoznávaní obličejů na veřejnosti. Po tlaku národních vlád ale z finálního textu vypadl. Chtěli jsme předejít scénáři čínské dystopie. I v Evropě se může objevit politik, který tento nástroj zneužije. Proto jsme hlasovali proti,“ napsal Kolaja na online platformě X.

Za Piráty jsme v europarlamentu prosadili zákaz rozpoznávaní obličejů na veřejnosti. Po tlaku národních vlád ale z finálního textu vypadl.

Chtěli jsme předejít scénáři čínské dystopie. I v Evropě se může objevit politik, který tento nástroj zneužije.

Proto jsme hlasovali proti. https://t.co/OIxCeFVwgA — Marcel Kolaja (@PiratKolaja) March 13, 2024

Podle Kolaji v současné podobě „akt o umělé inteligenci“ v podstatě vytváří právní rámec pro využívání biometrických kamer.

„Akt o umělé inteligenci měl mimo jiné zakázat ty nejvíce nebezpečné způsoby využití umělé inteligence a nastavit základní mantinely, za které technologii v zájmu lidských práv prostě pustit nemůžeme. Bohužel v případě biometrických kamer dělá pravý opak. Programy umělé inteligence umí v reálném čase rozpoznávat obličeje a přiřazovat je ke konkrétním lidem. Umožňují v reálném čase sledovat, kdo, kdy a kde je, a s kým. V nesprávných rukou jde o děsivý nástroj plošného sledování lidí, což vidíme třeba v dnešním Rusku. Tam jsou nainstalovány třeba v metru a zneužívány ke špehování těch, kdo si dovolí mít ‚nesprávný‘ názor. Pozice Evropského parlamentu požadovala zákaz této technologie, národní vlády ale protlačily pravý opak,“ upozorňuje Kolaja, jenž na legislativě pracoval jako zpravodaj stanoviska ve výboru pro kulturu a vzdělávání (CULT).

Anketa Vzpomínáte na prezidenta Billa Clintona v dobrém? Ano 3% Ne 93% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 2505 lidí

Kotrba zmínil, že před dvaceti lety i on podléhal levičácké propagandě spolku Iuridicum Remedium a měl obavy ze zneužívání a z „policejního špehování“ pomocí inteligentních kamerových systémů. Avšak prý zbytečně.

„V Česku používá už dvacet let digitální kamery s vysokým výkonem a záznamem policie na různých masových shromážděních a při protestech (je to taková nenápadná bílá dodávka s teleskopicky vysouvatelnou kamerou na střeše).

V Česku jsme tehdy zabrzdili potenciální nezákonné špehovací aktivity jednoduše: kontrarozvědka ať si získává informace jak chce (stejně tak vždycky činila, činí a činit bude), nemůže je ale použít u soudu. A to ani v případě prozrazení špionáže. Policie může údaje kamer použít v trestním řízení pouze tehdy, pokud jim zvlášť k tomu oprávněný soud (ne každý) umožní sledování konkrétní osoby předem a písemně. Jinak ne. Dozoruje komise tzv. „Velké ucho“ v parlamentu. Zpravodajskou licenci k fotodokumentaci a k ‚investigativním činnostem‘ ve veřejném prostoru pak mají novináři státem registrovaných médií (tisková média, která mají ISSN, registrované televize, tiskové agentury), ale pouze v případě, pokud je ta činnost označena jako ‚ve veřejném zájmu‘. Tuto možnost ale nemá kdejakej bloger. Plošné sledování je možné v zájmu ochrany majetku, veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti. A byl klid.

Kupodivu, obavy levičáků se za dvacet let nenaplnily. Velký Bratr se nekonal. Žádnej policajt nevydíral milence. Ano, mnoho současných českých akademiků (Slačálek například, kvůli protestům anarchistů) i politiků (Bartoš určitě také... kvůli Czechteku) skončilo v identifikačních archivech protiextremistického oddělení policie a kontrarozvědky. Asi by je jako (bývalé) nepřátele státu nevzali k rozvědce (a nebo možná právě proto jo). Asi by měli kvůli svému bujarému mládí problém s obdržením prověrky NBÚ na přísně tajné. Ale pochybuji, že by ji kdy požadovali...“ doplnil analytik Kotrba.

Pro nová pravidla pro fungování umělé inteligence zvedlo ruku 523 europoslanců, proti jich bylo 46 a 49 se zdrželo.

Psali jsme: „Vytvoř krásný bílý pár. Ne!“ Průšvih s umělou inteligencí. Vše odhaleno a přiznáno „To jsou sr*čky.“ Musk popustil uzdu umělé inteligenci. Dopadlo to takhle Tajně zapnou mikrofon na mobilu. Francie jde špehovat občany. „Chrání to životy.“ Britský levicový poslanec asi tušil, že spolupracuje s rozvědkou, říká ředitelka Archivu bezpečnostních složek

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE