„Akorát se snažíte blejt špínu na premiéra“. Čapí hnízdo v plzeňské debatě, Baxa s Bernardem vytočili lídryni ANO

Za ČSSD přijal pozvání Robin Šín. Koalici SPOLU zastupoval v tradičním motýlku Martin Baxa. Hnutí SPD reprezentovala Marie Pošarová. Za Přísahu dorazila Nicole Fryčová, Piráty a STAN reprezentoval Josef Bernard. Hnutí ANO vyslalo Ivanu Mádlovou. A za KSČM byl ve studiu Jiří Valenta.

Prvním probíraným tématem bylo dnešní jednání premiéra se zástupci odborů o platech ve veřejné sféře. Navrhl, aby vzrostly o 1 400 takzvaně do tarifů, to znamená o odhad inflace, který by měl být zhruba 3,5procentní. Odborářům je to málo, ti by rádi – společně se sociální demokracií – růst o šest procent. „K těm číslům jsme přišli tak, že pokud přidáme šest procent, tak reálně to bude růst tak o 4,1 procenta. Podíváte-li se zpětně, jsou to běžná čísla, kolik se za vlád sociální demokracie dříve přidávalo,“ poznamenal Šín. Na současnou ekonomickou situaci by podle něj neměli doplácet zaměstnanci ve veřejné správě.

Premiér zároveň přišel s návrhem zmrazit platy politiků, o čemž by měla rozhodovat mimořádná schůze Sněmovny tři dny před konáním voleb. „Je to solidární krok,“ míní Mádlová. „My si myslíme, že to je v pořádku, protože pokud máme zvyšovat platy ve veřejné sféře, tak je třeba hledat i nějaké provozní úspory, a my si myslíme, že tohle je cesta,“ poznamenala Mádlová.

Martin Baxa (SPOLU), reprofoto: ČT24.

Ministryně Jana Maláčová (ČSSD) zároveň chce ubrat z rozpočtu armády. „Od Jany Maláčové to bylo meziresortní pošťuchování, nebylo to myšleno vážně,“ poznamenal k jejím slovům Šín. „To, čeho jsme svědky v přímém přenosu, není pošťuchování, ale doklad o faktickém rozvratu státu a naprostého chaosu na konci vlády premiéra Andreje Babiše,“ domnívá se však Baxa. „Přece není možné, abychom měli návrh rozpočtu s návrhem 380 miliard korun, abychom tvrdili, že za to může covid, když minimálně 150 miliard – a zadlužujeme budoucnost České republiky nás všechny,“ dodal.

„Sociální pilíř je asi nejhlavnějším pilířem v našem programu. Na tom stavíme. A tento problém má dvě roviny – my říkáme, že se mají zvýšit platy ve státní sféře. Druhá rovina: zda je vhodný čas,“ hovořil následně Valenta o tom, že by mohlo jít o předvolební populismus. „K tomuto kroku jsme měli přistoupit před rokem, rokem a půl, před koronavirovou krizí. Sedm set tisíc zaměstnanců ve veřejné správě jsou potenciální voliči. A tímto si je koupit za pár korun...,“ zmínil Valenta.

Za hnutí Přísaha se vyjádřila Nicole Fryčová. „To, čeho jsme tady svědky, je obrovský populismus. Je vidět, jak je to perfektně načasováno před volbami,“ sdělila Fryčová. „My jsme pro to, aby se dodržovala inflace, respektive aby se zvýšily platy o těch 1 500 korun,“ dodala.

„Určitě bych nesouhlasila s částkou 3 000. Protože máme dobu, kdy musíme šetřit. V tuto dobu si to nemůžeme dovolit. Samozřejmě můžeme přidat, ale maximálně o inflaci,“ sdělila Pošarová za SPD.

Padni, komu padni. V jaké souvislosti?

Další téma se věnovalo aktuálnímu tématu: Andreji Babišovi (ANO) a Čapímu hnízdu. Policie navrhla státnímu zastupitelství podání obžaloby v kauze Čapí hnízdo. „Padni, komu padni, samozřejmě. Jestli policie a státní zastupitelství přišlo s novými fakty, chtějí opět obnovit obžalobu, je to v pořádku. Jestli je to premiér, nebo někdo jiný, tak by měl být souzen jako každý jiný občan této země,“ uvedl Valenta.

Nicole Fryčová (Přísaha), reprofoto: ČT24.

Šín si myslí, že jako politici by se k tomu měli neměli vyjádřit. „Pro stát to není příjemná věc,“ poznamenal Šín. „Co se týče Čapího hnízda, pokud má policie nové důkazy, je třeba to vyšetřit. Každopádně i to načasování, řekla bych, že je to takové politické načasování,“ míní Pošarová. „Můžou tam být určité zájmy. Každý vidí, že ANO preferenčně stoupá, takže tam mohou být určité zájmy,“ domnívá se Pošarová.

„Pokud se objevily nové důkazy, které se asi velmi pravděpodobně objevily, protože všichni víme, že v uplynulých týdnech probíhaly nové výslechy, je to logický postup. A byla bych moc ráda, pokud by se už tato kauza nějakým způsobem posunula,“ domnívá se Fryčová.

Jako dobrou zprávu pro občany to vnímá Josef Bernard. „Justice a policie pořád nemají strach, pořád pracují způsobem padni, komu padni,“ sdělil Bernard, jenž se domnívá, že došlo k podvodu s evropskými dotacemi a je nutné, aby se případ dostal k soudu. „A je ostudné, že tato kauza trvala tak dlouho, jak trvá,“ zmínil.

„Jak trestní stíhání Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo, tak střet zájmů Andreje Babiše ohledně evropských dotací roky zatěžuje tuto zemi. Znevěrohodňuje vládu České republiky. Komplikuje pozici Česka v EU. Hrozí nám zastavení čerpání evropských fondů. Místo toho, aby vláda řešila, jak zlepšit situaci naší země, premiér řeší problém,“ je velmi kritický Baxa.

Josef Bernard (PirSTAN), reprofoto: ČT24.

Závěrem tohoto tématu pak vystoupila kandidátka ANO Mádlová. „Existuje určitě presumpce neviny. A jsem šokovaná, že pan Bernard nazývá pana premiéra v přímém přenosu podvodníkem. To mě velmi překvapilo, že si hraje na soudce, stejně jako pan Baxa. Z dostupných informací vím, že se postupovalo tehdy podle pravidel, která byla vypsaná na určité dotace,“ tvrdí Mádlová. Pokud se našly nějaké nové okolnosti, mají se podle jejích slov vyšetřit, ale více se vyjadřovat nechce.

„Já vím, že máte stranickou povinnost hájit svého šéfa za každou cenu. Ale já ani pan kolega jsme se nepostavili do role soudců. Trestní stíhání, kauza Čapí hnízdo a střet zájmů Andreje Babiše dlouhodobě zatěžují a poškozují naši zemi,“ zkonstatoval jen ještě následně Baxa. Mádlová poté opětovně hájila premiéra, že splnil české právo, lex Babiš.

„Vy jste nastoupili jako protikorupční hnutí, pak jste změnili stanovy, abyste udrželi pana Babiše ve funkci, ve které je. Měníte pravidla uprostřed zápasu, vidíme Palermo v Brně, vidíme inovační neinovační dotaci na toastový chleba, vidíme z odposlechů peníze pro Efka, vždyť vy jste přišli s tím, že jste protikorupční, a pak se najednou všechno zvrtává,“ oponoval Bernard Mádlové. „To jsou tady jenom čisté spekulace, snažíte se tady akorát blejt špínu na pana premiéra. Opravdu to nechme na soudech,“ dodala Mádlová.

Jak na vyloučené lokality

Závěrečné minuty patřily vyloučeným lokalitám v Plzeňském kraji, kdy v oblasti je jedna – Semněvice. Jaký recept mají jednotlivé strany a hnutí na tento problém? „Náš recept v krajském městě má tři základní pilíře. Musejí se konat preventivní kroky. Druhou věcí je účinná spolupráce s neziskovkami. Třetí věc, velmi důležitá, je důraz na vzdělávání,“ poznamenal Baxa, že na území města Plzně vysloveně vyloučená lokalita není.

„Nemyslím si, že Plzeňský kraj je typický vyloučenými lokalitami. Stát by se měl zcela jistě zatěžovat na oblasti, které jsou zatížené vyloučenými lokalitami, zejména Karlovarský, Ústecký a částečně i Moravskoslezský kraj,“ domnívá se Bernard.

„Největším problémem Plzeňského kraje jsou takzvaní zaměstnanci ze třetích zemí. Ti také žijí v rozličných ghettech. Všechny ty ubytovny, to jsou pomalu vybydlené oblasti, a to je největší problém Plzeňského kraje,“ přesunul debatu jinam Valenta.

K vyloučeným lokalitám se vyjádřil i Šín, který se domnívá, že je nutné směřovat peníze do terénních sociálních služeb. „Státní úřady, ani kraje, ani obce, nebudou v tom terénu a nebudou vědět, co opravdu potřebují. Takže co nejvíc směřovat do terénních sociálních služeb,“ uvedl.

„Musíme odlišit lidi, kteří chtějí nastoupit do pracovního poměru,“ začala, jak by se chovala v těchto lokalitách, zástupkyně SPD. „Naše poslankyně Lucie Šafránková nebo celé hnutí SPD chtěly přijmout zákon o hmotné nouzi, který by dal nějaký řád pro vyplácení dávek nepřizpůsobivým, kteří nedodržují zákony. Co mně se líbí, tak je teď po vzoru Dánska, kdy dánská premiérka navrhla, že dávky dostanou pouze ti, kteří budou pracovat, to znamená odpracují týdenní pracovní fond,“ řekla Pošarová.

Podle Mádlové je určitě nutné klást důraz na prevenci, být v terénu. „Ve školách mít speciální sociální pedagogy, kteří budou pracovat nejen s rodiči, ale i s dětmi,“ sdělila.

„My bychom chtěli navýšit více namátkových kontrol v těchto lokalitách u pobíratelů dávek, aby úředníci vyrazili mezi lidi. A dále bychom chtěli podmínit pobírání dávek posíláním dětí do škol a také konáním veřejných prací nebo dalšího zapojení se do běžného procesního života, protože není možné vychovávat z dětí věčné pobíratele těchto dávek,“ uzavřela Fryčová.

