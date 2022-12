„Ani radnici by nedobyli!“ Poprask s německým „převratem“. Češi nevěří

reklama

Jako jedni z prvních o zatýkání v Německu na svých sociálních sítích informovali europoslanci Marcel Kolaja a Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). „Podle MSN Munich news dochází od rána k velkému zatýkání v Německu z důvodu plánování převratu. Kamarádka Václava Klause Birgit Malsack-Winkemannová, bývalá poslankyně AfD, byla zatčena v Berlíně. Měla být ministryní spravedlnosti v nové plánované německé říši,“ uvedl Zdechovský.

Podle pirátského europoslance se ukazuje, že krajní pravice, která se „schovává za vlastenectví“, je nebezpečím pro demokracii. „Extremisté v Německu plánovali násilný převrat. Krajní pravice ohrožuje demokracii. Schovává se za vlastenectví, a přitom cíleným podkopáváním důvěry v instituce vlast oslabuje. Bohužel často i politici mainstreamových stran legitimizují krajní pravici,“ reagoval Kolaja.

Zprávy si všiml také senátor David Smoljak (za STAN). „V Německu zasahovala policie proti lidem připravujícím státní převrat. Jednou ze zatčených je i bývalá poslankyně za Alternativu pro Německo (AfD) Birgit Malsack-Winkemannová,“ informoval Smoljak.

Kdo byl naopak v reakci pomalý, byla podle novináře Filipa Horkého česká média. „Zajímavé. Absolutně bezprecedentní situace a plány na násilný převrat v Německu. Po hodině a půl od chvíle, co je informace venku, to z nejnavštěvovanějších ČR webů má jen iDNES, SZ, Novinky, TN, CNN Prima, Blesk, Aktuálně nic,“ divil se po ránu Horký, přičemž jím zmiňovaná média v průběhu dne informaci postupně přinesla.

Údiv nad tím, že v Česku zpráva nevyvolala žádný rozruch, projevil i pirát Jan Vrobel. „Z cyklu ‚Zprávy, které nechávají běžného Čecha chladným‘ vybírám tohle. Pohoda nacistickej převrat, to není ani na zvednutí hlavy od piva,“ podivil se Vrobel.

Podle mnohých komentářů ale zpráva nevyvolala velké reakce, protože není snad ani uvěřitelná. „Že dvacet magorů chystá převrat v osmdesátimilionové zemi, doslova není na zvednutí hlavy od piva,“ vzkázal Vrobelovi jeden z uživatelů Twitteru.

„Za mě je to kachna, pár zoufalců bez podpory vlivných kruhů neudělá žádný státní převrat. V horkých 20. letech 20. století se to nepodařilo ani Kappovi a Lütwitzovi, když s útvary Freikorps obsadili Berlín a vláda musela přesídlit na jih země. O Hitlerově pochodu na Berlín ani nemluvě,“ srovnal Michal Douša.

„25 zatčených, nikoliv vinných, nebo dokonce odsouzených mělo provést převrat. Jeden starý člověk, kterému je 71 let, a bývalý výsadkář (69 let). Podle mne je to politický boj a strach politiků před možným parlamentním vítězstvím AfD, které stejně přijde. Idiot, kdo této kachně věří,“ nebral si servítky další z uživatelů, který reagoval na Zdechovského zprávu.

Právě počet údajných pučistů nesedí i dalším komentátorům. „No, jestli se v počtu 25 lidí chtěli pokusit o státní převrat, tak před nimi smekám. Vždyť je to úplná blbost. To zase je nějaký exemplární příklad, jak odvést pozornost od skutečných problémů,“ přidal se další.

Reagoval i česko-německý politik Petr Bystroň, který je poslancem za pravicovou AfD. „Převrat s padesáti důchodci? Neobsadili by ani radnici v San Marinu! Snahy o vytvoření ‚nebezpečí zprava‘ jsou stále absurdnější,“ má jasno Bystroň.

Zprávě nevěří ani bývalý hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek (ČSSD), podle nějž je to celé jako z „céčkového“ filmu. „Čtu od rána o údajné spiklenecké skupině v Německu, která měla mít v plánu zaútočit na Bundestag, rozvrátit republiku a zavést nějakou formu monarchie. Zatčeno mělo být při akci tří tisíc policistů celkem 25 ‚spiklenců‘. Je jasné, že není možné zveřejnit všechno, ale dosud publikované informace jsou jako z béčkového či céčkového filmu,“ píše na svém facebooku s tím, že jde spíše o případ pro psychiatrii než pro kriminnál.

„Útok na bundestag, uchopení moci v Německu a změna systému z republiky na monarchii... To není jen na kriminál, to je především na uzavřené psychiatrické oddělení, kde si mohou klidně vyhlásit nové císařství. Zpozorněl jsem při zprávě, že do věci má být nějak zapojené Rusko. Potom by se ovšem z frašky o provalené přípravě státního převratu stal samozřejmě úplně jiný kus. A namístě je stará římská otázka – ‚Cui bono‘? Komu to svědčí? Proč právě teď? Kladu to jako řečnické otázky a věřím, že odpovědi si každý dokáže najít sám,“ nabádá své sledující Hašek.

