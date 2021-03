„Babi, vol Piráty! Uprchlický tábor? Lež.” Akce na seniory. Zapojte se, volá Bartoš

reklama

Předseda Pirátů Ivan Bartoš je přesvědčen, že stávající premiér a šéf hnutí ANO selhal v řešení koronavirové pandemie. Ta nejvíc ohrožuje seniory, kteří tvoří jádro Babišových voličů. Podle serveru Lidovky.cz chce Bartoš otevřít cestu těm, kteří by chtěli pozornost, kterou dříve věnovali Babišovi, zaměřit k Pirátům. Tuto cestu Bartoš nazval „důstojný exit“. Jinými slovy, chce získat pro Piráty voliče i mezi seniory.

Jak na to půjde?

Rád by využil těch seniorů, kteří už s pirátskými myšlenkami souzní a poslal je jako ambasadory mezi jejich vrstevníky, aby si s nimi o programu Pirátů povídali. Teď mu ostatně senioři pomáhají tvořit program zajímavý pro nejstarší ročníky.

Jenže sousloví „důstojný exit“ ve spojení se seniory nemusí vyznívat jako nejšťastnější formulace. Upozornil na to Jakub Železný z ČT.

„Chápu, jak to Pirát Ivan Bartoš myslel, a kdyby řekl ‚důstojný přechod‘ (neboť tak to mínil: přechod k jeho straně), tak by to nevylepšil. Inu: Čeština je (nejen v kombinaci s neologismy) zrádná,“ napsal Železný.

Bartoš však naznačuje, že by opravdu chtěl získat i hlasy nejstarších občanů. V rámci projektu „senioři na palubě“ se Piráti snaží např. vysvětlovat, jaké lži se šíří po internetu, co je to hoax, jak rozeznat podivný řetězový e-mail a tak podobně.

Jednou z takových lží kolujících hojně po internetu, je smyšlená zpráva, že byl za pomoci Pirátů v Praze-Troji vybudován tábor pro uprchlíky, takže slušný člověk se do čtvrti, kde mimo jiné stojí pražská ZOO, už asi nepodívá.

Podobných výmyslů se po internetu šíří celá řada a Bartoš vyrazil do boje. Žádá své spoluobčany o pomoc.

„Pomozte nám to zastavit. Denně šiřitelé dezinformací obelhávají nejen naše seniory. Zneužívají k tomu jejich důvěřivost či strach. Stejně jako to dělají prodejci nerez hrnců a zázračných vysavačů či nevýhodných smluv na elektřinu. Těm se lidově říká ‚šmejdi‘,“ napsal na sociální síti Facebook.

Vedle řetězových e-mailů, které létají po internetu, jde podle Bartoše i o řetězové SMS. Zásadní pro ně je, že zprávu poslal někdo známý, kamarád či kamarádka, takže jí věří o to víc.

„Spousta podvodných kampaní je nyní vedena s cílem poškodit Piráty. Nepřátel máme hodně. Kromě toho, že to lidi mate, řadě našich politiků kvůli těmto ‚šmejdům‘ pak třeba vyhrožují násilím i smrtí. Formy se mění a co se mezi lidmi uchytí, to ‚frčí‘. Poslední rok a zejména poslední týdny jsou to zcela smyšlené e-maily/SMS/články o tom, že Piráti chtějí omezovat seniory prakticky na všem. Je to od počátku LEŽ. Je to hloupost, ale kdo by měl čas, můžete se podívat do archivu Sněmovny, kde nic takového samozřejmě není,“ zdůraznil předseda Pirátů.

Bartoš je přesvědčen, že politika má být soubojem vizí a idejí. Klidně ostřejší, ale férový. Lež podle něj do politiky v žádném případě nepatří a je jí třeba do cesty postavit pravdu.

