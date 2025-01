„Bože, projev jak za Gustáva!“ Fiala v novoročním videu. Došlo na výsměch

„Dobré ráno, Česko,“ zahajuje předseda vlády ČR Petr Fiala a možná tak trochu nechtěně odkazuje na americký film Dobré ráno, Vietname. „Přichází nový rok, který bude rokem rozhodnutí. Rozhodnutí o tom, jestli se vrátíme zpět do doby chaosu, prázdných gest a koketování…“

Dobré ráno, Česko!

Přichází nový rok – rok rozhodnutí, ve kterém nás čeká zásadní boj o naši budoucnost. ?? pic.twitter.com/aWbKL9yZVB — Petr Fiala (@P_Fiala) January 1, 2025

Největší hvězda v neprůstřelné vestě

„… nebo jestli zůstaneme rozumnou zemí, která ví, že její jedinou správnou budoucností je být součástí demokratického Západu.“

V této části poselství si Fiala potřásá rukou například s papežem Františkem, připomenuta je také jeho cesta na Ukrajinu. V pozadí padnou slova moderátora ze zpravodajství ČT: „Petr Fiala, aktuálně největší hvězda Česka, hvězda světová.“ Nechybí ani fotografie premiéra v neprůstřelné vestě a s helmou na hlavě.

Babišova neschopnost

Následuje setkání s prvním mužem USA a dramatický přelet letadla, pravděpodobně s premiérem na palubě, jenž ve zvukové stopě rekapituluje: „Nebyly to lehké roky…“ Záběr na sochu trpící Panny Marie. „… pro nikoho z nás. Prošli jsme největší pandemickou vlnou. Na východě Evropy rozpoutalo Rusko ničivou válku.“

Archivní záběry z jednání s ukrajinským prezidentem a pohled na zamyšleného českého premiéra se státnickým výrazem.

„A inflace, kterou nastartovala Babišova neschopnost, zvedla ceny prakticky všeho. Složitá doba vždy přeje obchodníkům se strachem…“ Opět záběr na Babiše. „Také u nás se objevili lidé,“ pokračuje premiér odhodlaně a v obraze se mihne Kateřina Konečná, europoslankyně za Stačilo! „… hlasitě oslavující ruského diktátora. Někteří politici i média začali záměrně šířit pesimismus, špatné zprávy a blbou náladu…“ Černá obloha křižovaná blesky. „… s jediným cílem – vyděsit a otrávit co nejvíce lidí.“

Fotogalerie: - Ohlédnutí za rokem 2024

Lidé tleskají odvážnému premiérovi

V tomto okamžiku to Fiala již nevydrží a rázně udeří pěstí do stolu, a to pravicí, na níž nosí snubní prsten. „Ale my jsme to stejně zvládli,“ ujišťuje a slunce vychází zpoza temných mraků, lidé tleskají a jásají tak nadšeně, jak bývá zvykem, kdykoliv se Severokorejcům zjeví jejich diktátor. „Zvládli jsme to spolu s vámi rozumem, tvrdou prací a odvahou.“ Lidé se zvednutými pravicemi se radují a premiér ukazuje graf pojmenovaný „Odstraňujeme deficity minulé vlády“, jehož křivka nezadržitelně klesá dolů.

„Jsem hrdý na všechny, kteří se odmítli podřídit strachu a nepropadli skepsi. Vážím si všech, kteří ukázali, že i v těžkých dobách chtějí Českou republiku odvážnou a věrnou svým hodnotám.“ Premiér se lišácky usmívá. „Právě to z nás dělá součást Západu. Právě to je cesta, jak vybudovat a udržet hrdou, bezpečnou a prosperující zemi.“ Politik se na ni dívá přes zavřené okno.

Nikdy, nikdy neustoupím

Po bleskové zatmívačce intenzita sdělení ještě zesílí. „Nechci totiž zemi ovládanou strachem. Chci republiku, která bude plná sebevědomých a hrdých lidí...,“ říká Fiala a ze tmy vychází do světla, česká vlajka na žerdi hrdě vlaje. „… kteří ví, že svět kolem nás lze změnit a změnit k lepšímu.“

Opět přichází záběr na premiéra se státnickým výrazem. „To je to, čemu věřím. To je to, o co se celý život snažím. To je to, v čem nikdy, nikdy neustoupím. Bez vás se to ale nepodaří. Dobré ráno, Česko! Přichází nový rok. Přichází rok rozhodnutí. Nedopusťme, abychom se vrátili zpět. Máme na víc.“

Druhý nejméně oblíbený politik světa

Fialovo novoroční poselství se zřejmě líbilo poslankyni ODS Renátě Zajíčkové, která si pod ním na síti X hned také přihřála vlastní polívčičku: „Věřím v úspěch ve volbách. A náš návrh reformy školství 8+2 může k vítězství přispět! Víme, co chceme a kam máme směřovat!“

Věřím v úspěch ve volbách. A náš návrh reformy školství 8+2 může k vítězství přispět! Víme, co chceme a kam máme směřovat! — Renáta Zajíčková ???????????? (@RenataZajickova) January 1, 2025

Ne každého však premiérovo novoroční poselství oslovilo. „Fiala… druhý nejméně oblíbený politik světa dle agentury Morning Consult… předběhl ho pouze hvězdný jihokorejský prezident, který je stíhán za vyhlášení stanného práva a čelí odvolání. Peťo, tvoje hvězda stoupá,“ vzkázal premiérovi jeden z komentátorů na síti X.

Fiala...druhý nejméně oblíbený politik světa dle agentury Morning Consult...předběhl ho pouze hvězdný jihokorejský prezident, který je stíhán za vyhlášení stanného práva a čelí odvolání ??

Peťo, tvoje hvězda stoupá ?? pic.twitter.com/lJsdiNguvY — Tomas (@tomas84k) January 1, 2025

Jako za Husáka

Podporu Fialovi vyjadřují lidé na Facebooku, objevují se ale také kritické hlasy: „Bože, projev jak za Gustáva! Že vám samotnému není z těch keců mdlo!“ Nebo: „Vážený pane premiére, v tomto videu jste předvedl populismus, manipulaci a nulovou sebereflexi. Národ je ještě víc rozdělený a rozhádaný, než byl před pár lety. Děkujeme.“

