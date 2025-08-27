„Bude se muset šetřit jinde.“ Kovanda tuší problém s Fialovým zbrojením

Zadlužení Česka dosahuje 3,5 bilionu. Podle ekonoma Kovandy ale zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu není nic dramatického. „Myslím si, že z tohoto hlediska můžeme mít celkem klidné spaní,“ uvedl v rozhovoru pro XTV.
Zároveň dodal, že vláda nesplnila svůj základní slib ohledně snižování zadlužení. „Ale samozřejmě se nenaplnil základní slib, tedy že se výrazně stlačí samotná nominální úroveň zadlužení. To je stále přes 200 miliard korun. V příštím roce to má být dokonce 280 miliard, pokud jde o schodek státního rozpočtu. A asi většina občanů včetně těch, kteří volili současnou vládu, kdyby tohle slyšela v roce 2021, že takový bude výsledek, by spokojena nebyla,“ pokračoval.
Upozornil však, že veřejné finance byly alespoň základním způsobem stabilizovány. „Na druhou stranu se podařilo elementárním způsobem stabilizovat veřejné finance z hlediska ukazatele veřejného zadlužení k hrubému domácímu produktu. Občané tedy nemusejí mít obavu, že by hrozil bankrot České republiky, že by nebylo na lékařskou péči a na důchody,“ dodal ekonom, že stále jsme jednou z nejméně zadlužených zemí v rámci Evropské unie.
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Anketa
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Současně ale připomněl, že ratingové agentury nečekají dramatický vývoj ani v jednom scénáři. „Ratingové agentury ovšem říkají, že ani v jednom z těch případů nedojde k nějakému utržení se ze řetězu českého zadlužování. Takže to znamená, i kdyby vládl Andrej Babiš, tak ratingové agentury nečekají, že by české zadlužení dosáhlo dluhové brzdy třeba v úrovni 55 % HDP. A i kdyby ji dosáhlo, tak jsme stále jednou z nejméně zadlužených zemí EU,“ dodal Kovanda.
Výdaje na zbrojení a Green Deal jsou problém
Kovanda upozornil, že problém vidí v tom, že se současná vláda zavázala k tomu, že se bude na zbrojení vydávat pět procent HDP, jak požaduje Donald Trump, což je nějakých 400 miliard ročně. „To už samozřejmě bude problém a je třeba šetřit někde jinde. Vláda může šetřit na Green Dealu. Já bych na něm osobně šetřil. Podle stanoviska Národní rozpočtové rady do roku 2030 má Green Deal stát českou ekonomiku 1,3 bilionu korun. To znamená 1 300 miliard korun. Takže to rozpočítáme na těch pět let, co do roku 2030 zbývají, tak to máme nějakých 220 miliard korun ročně náklady Green Dealu, náklady dekarbonizace,“ poukázal.
„To znamená, kdyby firmy, podniky nemusely tyto náklady platit, mohly by být ziskovější, odváděly by třeba vyšší daně do veřejné kasy, tak rázem máme prostředky na to, abychom platili vyšší výdaje na zbrojení. Ale i tak bude třeba šetřit na dalších místech, aby bylo na zbrojení, protože to je obrovský výdaj, k němuž se česká vláda zavázala,“ dodal ekonom.
Motoristé nemají sílu na splnění slibu o vyrovnaném rozpočtu
Sliby kandidujících stran se rovněž dotýkají rozpočtu. Motoristé například slibují občanům vyrovnaný rozpočet do čtyř let. Podle Kovandy je to možné, ale je třeba znát konkrétní cestu. „Je to splnitelný slib, ale Motoristé by měli říct, jak toho dosáhnou. Oni kritizují a říkají, že půjdou do otevřeného sporu s Unií. Je to ta cesta?“ poznamenal.
Současně připomněl, že vyrovnaného rozpočtu nelze dosáhnout jen dílčími opatřeními, například v oblasti emisních povolenek. „Na emisních povolenkách číslo dvě to ale netrhnou,“ řekl a zmínil zrušení superhrubé mzdy v roce 2021 a jeho dopad na veřejné finance. „Ono by v podstatě stačilo vrátit tu superhrubou mzdu tam, kde byla před rokem 2021, a rázem máte ve veřejných rozpočtech 150 miliard korun každý rok navíc. Kdyby tedy stouplo zdanění mezd zaměstnanců z těch současných patnácti na těch zhruba dvacet procent. Ale pozor, já potom nevolám. Nechci zvyšovat daně. Myslím si, že primárně by měl stát šetřit u sebe,“ vysvětlil Kovanda.
Podle něj se však stát v uplynulých čtyřech letech k takovému kroku neodhodlal. „Viděli jsme v uplynulých čtyřech letech, že toho nebyl stát schopen. Naopak ten konsolidační balíček tzv. byl spíš balíček daňový, protože zatížil nikoliv tedy stát a jeho agendu, neomezil počty úřadníků nebo státních zaměstnanců, ale naopak zatížil dalšími daněmi řádné daňové poplatníky České republiky. Tento daňový balíček nevedl k tomu kýženému,“ uvedl Kovanda.
Vrátil se k tomu, že pokud by se měly naplnit plány Motoristů ohledně vyrovnaného rozpočtu, museli by mít zcela jinou politickou váhu. „Pokud by chtěla vláda ozdravovat veřejné finance a pokud by se mělo splnit to, co hlásají Motoristé, tak by pak oni měli být těmi, kteří budou výrazně redukovat tu agendu. A to si myslím, že by skutečně museli mít 40–50 % v průzkumech. To nemají.
Oni, pokud vím, tak budou rádi, když přelezou tu hranici pěti procent. Takže to pak budou takovou menší stranou, která bude možná ve vládní koalici, možná ne, ale i když to je vládní koalice, tak ta její vyjednávací pozice nebude taková, že by mohla plnit program tak, že by Česko mělo vyrovnaný rozpočet během čtyř let. Pokud vím, tak hnutí ANO rozhodně s ničím takovým nepočítá,“ konstatoval.
Lukáš Kovanda varoval, že dosažení vyrovnaného rozpočtu prostřednictvím razantních škrtů by ale zároveň vedlo k vážným sociálním důsledkům. „Lze toho tedy dosáhnout zmíněnými škrty, ale jakmile budete škrtat, tak máte zemědělce demonstrující na Václavském náměstí. Máte stávky lékařů, nebudou ošetřeni pacienti, začnou se bouřit třeba školy, univerzity, budou stávkovat učitelé. Vezmete si toto jako politik na triko?“ přemítal Kovanda nad tím, že neví, jaký politický subjekt by měl takovou odvahu.
Současná vláda by daně zřejmě zase zvyšovala
Koalice SPOLU se v minulosti poučila z nesplněného slibu nezvyšovat daně a nyní voličům nabízí jen obecný závazek – slibuje „předvídatelné daně“. Nad tím se Kovanda jen ironicky pousmál: „Myslím si, že je to od koalice SPOLU chytřejší, protože to je královna Koloběžka první, to je slib neslib. Oni zároveň tedy říkají něco, jako že něco s daněmi udělají, zároveň neříkají co. A pak pokud budou vládnout v těch příštích čtyřech letech, tak kdykoliv mohou říci: my jsme přece nic takového neslíbili,“ upozornil Kovanda.
„Protože teď samozřejmě naráží koalice na to, že ještě v roce 2022, už půl roku po invazi Ruska na Ukrajinu, stále vehementně trvali na tom, že nezvýší daně. A pokud volič následně vidí, že se mu zvýšily skoro všechny druhy daní, právě prostřednictvím přijetí toho tzv. konsolidačního, ve skutečnosti daňového balíčku, tak to není úplně z hlediska té nálady voličstva vůči té vládě příliš šťastné,“ poznamenal ekonom.
„Takto mlhavě vágně něco nadhodit do programu, jen aby měli program. My vlastně nemáme o čem se bavit. My nevíme, jestli chtějí ty daně zvýšit,, nebo snížit. Takže ta celá debata je pak na vodě,“ řekl Kovanda směrem k programu koolalice SPOLU.
Vzhledem k rostoucím výdajům, zejména na obranu, se podle Kovandy po volbách nejspíš nevyhneme dalšímu navyšování daní. „Nedal bych ruku do ohně za nic, ale spíš bych sázel na zvyšování daní, protože bude třeba vzhledem k tomu, co jsme si říkali, k vysokým výdajům na zbrojení, bude třeba zvyšovat daně. To bychom neměli lidem zastírat. Těžko se uspoří na Green Dealu, těžko se uspoří na úřednících, veřejných zaměstnancích, bude třeba zvyšovat daně. Teď jde o to, které. Ale to vám před volbami někdo nechce moc říkat,“ řekl Kovanda.
V kontextu toho dodal, že ho překvapil postoj hnutí STAN, které se výjimečně k navýšení daní otevřeně hlásí. „Trošku mě překvapilo hnutí STAN, které říká, že chce zavést daň z cukru a ze slazených nápojů, ale to je taková výjimka. Většina těch daní bude oznámená v prvním roce po těch volbách,“ míní Kovanda.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Natálie Brožovská