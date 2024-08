„Bude to bolet.“ Bartoš přiznal problémy stavebního řízení

Na potíže se spuštěním digitalizovaného stavebního řízení upozorňuje Svaz měst obcí, který varuje před kolapsem úřadů. Úředníci mají problém se do systému přihlašovat a stěžují si, že nebyli na práci s ním dostatečně vyškoleni. Pokud se nepodaří systém uvést do funkčního stavu do začátku září, následkem by prý mohl být skluz třinácti tisíc stavebních povolení v hodnotě sto miliard korun. Předseda SMO František Lukl se nechal slyšet, že digitalizace byla připravena „humpoláckým způsobem“. Na nefunkčnost a nepřipravenost nového systému, který byl zaveden novým stavebním zákonem s platností od 1. července, poukazuje také Asociace developerů.

Místopředseda vlády Ivan Bartoš (Piráti), který má digitalizaci ve svém portfoliu, slibuje nápravu nedostatků čerstvě zavedeného systému, přičemž však trvá na jeho celkové funkčnosti a potřebnosti. „Systém je průchozí, není to tak, že fatálně selhává,“ hájil se v pátečních v Událostech, komentářích. „Je tam doba 60 dní na zpracování žádostí. My vidíme, že zhruba padesát procent žádostí je v nějaké fázi rozpracovanosti, přes dvě stě jich už je uzavřeno,“ uvedl ministr na obhajobu nového systému. Zároveň podotkl, že nynější přetížení úřadů je částečně způsobeno záplavou žádostí, jež žadatelé hromadně podávali v červnu podle starých pravidel, pravděpodobně z obavy ze spuštění nového systému.

„Systém v žádném případě nefunguje tak, jak by fungovat měl,“ oponuje Bartošovi předseda sněmovního podvýboru pro eGovernment a starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek (ANO). Jako příklad selhání nového digitálního systému připomněl, že když předseda České komory architektů Jan Kasl údajně zkoušel zadat do projektu na Portálu stavebníka jako žadatele jednodenní novorozeně, systém prý žádost poslal dál. „Ten program měl projít nějakou fází, kdy vybrané stavební úřady ve verzi jakýchsi pokusných králíků měly zjišťovat, co v tom systému funguje, nebo naopak nefunguje dobře, potom po doladění měl být ten systém vypuštěn do republiky,“ míní Stržínek a podotýká, že tato role „pokusných králíků“ byla nyní přenesena na všechny stavební úřady v České republice.

Podle Bartoše však české právní předpisy takové „testování zákonů“ před jejich přijetím neumožňují. „V Česku nemůžete napsat zákon, který vám umožní něco pilovat jenom pro někoho,“ odvětil ministr svému kritikovi.

Poslanec a starosta za hnutí ANO Stržínek dále v debatě vyčetl svému soupeři již zmíněné údajné nedostatky ve školení úředníků na práci s novým systémem. „Úroveň jejich vyškolení byla naprosto nedostatečná. Naši lidé se tam vůbec nedozvěděli ty informace, které potřebovali. Školitelé jenom krčili rameny,“ upozorňuje opoziční politik.

Nešťastné bylo podle Stržínka rovněž načasování reformy. „Co se týče nasazení ostrého provozu digitalizace na prázdninové měsíce – to je, s prominutím, taková blbost. V době, kdy jsou dovolené, kdy je lidí na úřadech polovina, a vy je zahltíte tím nejsložitějším, co tu za poslední dlouhá léta bylo – to je fatální selhání řízení projektu,“ sepsul místopředsedu vlády.

„Já to jako průšvih nevnímám. Myslím, že řadu věcí jsme mohli udělat lépe,“ shrnul ministr Bartoš a přiznal, že to bude „ještě chvíli trochu bolet“. Spekulace o své možné rezignaci Ivan Bartoš jednoznačně odmítl.

