„Budou se dít věci.“ Za covidu drceni v ČT i vládou, nyní oceněni. Čeští vědci tuší, co vyplave

Společnost pro obranu svobody projevu poprvé ocenila instituce a osobnosti, které se podle názoru poroty dlouhodobě staví na podporu svobody projevu. Porota v čele s Vadimem Petrovem, členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, udělila sedm cen a jedno čestné uznání. Nebylo divu, že se jejich držiteli stali ti, kteří se nedali umlčet už v době covidové. Mezi institucemi to bylo Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků (SMIS), které vzniklo v době vrcholící pandemie covidu-19 a upozorňovalo na chybné kroky státu během covidu a kritizovalo je. Jeho spoluzakladatelka Zuzana Krátká byla dokonce špiněna na své profesní cti v pořadu Newsroom ČT24. Po dvou a půl letech boje s molochem z Kavčích hor Městský soud v Praze rozhodl, že se veřejnoprávní médium musí vědkyni omluvit. Ovšem Česká televize odvysílala omluvu způsobem, který zcela opomněl smysl a účel nařízené satisfakce.

Na slavnostním večeru přišli ocenění za SMIS převzít imunoložka Zuzana Krátká, mikrobioložka Hana Zelená a matematik Tomáš Fürst. „Bylo to pro nás obrovské překvapení a měli jsme velikou radost. Neberu to jako vítězství SMIS jako takového, ale i všech, kteří nám celou tu dobu pomáhali. A hlavně našich čtenářů, kteří u nás hledali, jak říkají ‚bezpečný přístav, kde našli porozumění‘. Takové místo normálnosti v tom celospolečenském zblbnutí v období pandemie. Ta sice skončila, ale zblbnutí přetrvalo,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Zuzana Krátká. Při ohlédnutí za tou dobou se domnívá, že během těch let se možnost kriticky se vyjadřovat k problematice covidu a očkování měnila. „Já za nejhorší dobu považuji podzim 2021 až jaro 2023. Tehdy jsme čelili tomu, že ‚cokoliv řekneme, může být použito proti nám‘,“ vzpomíná imunoložka.

Fotogalerie: - Seminář o covidu

Vlády si z Listiny práv a svobod udělaly trhací kalendář

Přiznává, že největší strach měla v lednu 2022. „Tehdy jsem společně s Iniciativou 21 vystoupila na legendární tiskové konferenci proti povinnému očkování. Troufám si tvrdit, že tehdy tlak všech, kdo se ozvali, zachránil zdraví a práci mnoha lidem v profesích ohrožených povinným očkováním. Babišova i Fialova vláda si z Listiny práv a svobod udělala trhací kalendář a mnozí si to nechali líbit. Pevně věřím, že se z toho poučíme, a pokud bude hrozit podobná situace, tak se lidé vzbouří včas. Že si dědové a babičky nenechají líbit to, že někdo kvůli pofidérnímu pocitu bezpečí ohrozil zdraví a svobodu jejich dětí a vnoučat. Současnou cenzuru pociťuji hlavně jako tlak na to neotvírat témata, o kterých ‚slušný člověk‘ či ‚slušné médium‘ mlčí. Takže spíš teď musíme překonat období ‚vymlčování‘,“ myslí si Zuzana Krátká.

Jedním ze tří oceněných v kategorii jednotlivců byl profesor Jiří Beran, epidemiolog a vakcinolog, který se v době covidu nebál prezentovat oponentní názory a způsoby léčení onemocnění Covid-19, kvůli čemuž jej tehdejší ministerstvo zdravotnictví dokonce označilo za šiřitele konspiračních teorií. Vzhledem k jeho pobytu v zahraničí za něj cenu převzal jeho blízký spolupracovník, imunolog Karel Drbal. Ten je přesvědčen, že covidová doba nastavila zrcadlo každému z nás. „Dodnes při pohledu do něj většina z nás nedokáže reflektovat to, co se stalo. Otázkou zůstává, zda k tomu vůbec někdy dojde, protože přiznat si vlastní omyly a úmysly během tohoto nesvobodného období světových dějin totiž vyžaduje notnou dávku osobní odvahy. Přesto je to jediná schůdná cesta k osobnímu poučení a skutečné svobodě. Tuto odvahu, bohužel, dnešní vládní garnitura neprokázala. A nyní už neprokáže.,“ říká pro ParlamentníListy.cz Karel Drbal.

Fotogalerie: - Česká cesta z covidu

Pětikoalice prodloužila platnost pandemického zákona

„Jeden příklad z mnoha ukazuje, co se stalo hned po volbách v roce 2021: v únoru 2022, v době šíření minimálně škodlivého omikronu, byla prodloužena platnost pandemického zákona. Přitom byly ještě posíleny pravomoci exekutivy – například možnost nařizovat karanténu po telefonu. Žádná širší diskuse k těmto krokům neprobíhala. A dnešní pohled zpátky? Zajímá to ještě někoho? Otázkou je, zda je otevřený prostor k diskuzi a zda máme dostupné informace z veřejnoprávních zdrojů. ČTK a většina mediální scény setrvává na jednostranném přístupu k informacím. Například, vydala ČTK nějakou zprávu o The Great Barrington Declaration? Nikoli. Na druhé straně vydala ČTK desítky, možná stovky zpráv o iniciativě Sníh a vyjádřeních jejích představitelů. Klíčová témata týkající se covidu stále nejsou zveřejňována,“ poukazuje imunolog.

Psali jsme: Omluvte se pořádně, jinak exekuce. ČT kličkování nepomohlo Média během covidu ničila kariéru uznávaným odborníkům. Tíží dnes novináře svědomí? Očkování proti covidu a porodnost! Matematik skládá dohromady šokující data Hluk a křik ve Sněmovně, skoro se vyhánělo. „Mrtví po covid vakcíně! Odpovězte pravdu.“

Anketa Prospěje České republice vítězství Donalda Trumpa? Prospěje 88% Neprospěje 6% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 19538 lidí

Stále není možné o covidové době hovořit otevřeně

Tento přístup je podle něj patrný i v oblasti vzdělávání. Akademické prostředí se stává méně svobodným, přestože se stále zaklíná pojmem „akademické svobody“. „V důsledku toho je stále velice těžké, ne-li nemožné, hovořit o době covidové otevřeně, svobodně. Nicméně jsem přesvědčen, že se nálada v západní společnosti mění, což je nejlépe vidět ve Spojených státech. Tamní vůle ke svobodě je hluboce zakořeněná v jejich kultuře, a dokonce i imigranti se této kultuře ochotně přizpůsobují. Proto se přece do USA stěhují. Naše evropská setrvačnost, a zejména ta česká, zatím nenabízí možnost napodobit současnou volbu prezidenta v USA. Uvidíme za pár let. Myslím, že závan svobody se k nám zpoza Atlantiku nakonec dostane – spolu s pochopením, že státní cenzura a vnitřní cenzura jsou se skutečnou svobodou prostě a jednoduše neslučitelné,“ zdůrazňuje vědec.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jím zmiňovaná vůle ke svobodě a naděje na ni bývá spojována i s možným příštím americkým ministrem zdravotnictví Robertem F. Kennedym mladším. Muž občas označovaný za antivaxera se chystá zasadit o naprostou transparentnost ohledně informací a chce dbát na to, aby byly k dispozici vědecké studie o bezpečnosti a účinnosti léků i vakcín. „Moc bych si přála, aby na to měl odvahu, sílu a tým lidí, kteří mu pomohou splnit jeho plány. Chce to udělat pořádný očistný průvan na půdě FDA, CDC a mnoha dalších institucích. A pokud by tento úklid zasáhl i vedení univerzit či redakční rady prestižních časopisů, byl by možný návrat ke kvalitní nezkorumpované vědě. Ale bude to velmi velmi těžké a jen snaha nestačí. Otázkou je, kdo to bude financovat, pokud farmaceutické firmy stáhnou finanční podporu. Necháme se proto překvapit. Evropa má asi v tuto chvíli významně větší starosti v jiných oblastech,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Zuzana Krátká.

Dozvíme se strašně moc velmi bolavých skutečností

Odkazuje tím na možnou eskalaci války na Ukrajině. „Na nějaké možné změny ve zdravotnictví a výzkumu si budeme muset počkat. Je ale jisté, že zprávy o různých vyšetřováních týkajících se covidu a očkování, která již dávno probíhají v USA, pronikají pomalu i do České republiky. A lidé, kteří donedávna důvěřovali farmaceutickému průmyslu, začínají váhat nad bezpečností vakcinace. A různé zmatky typu očkování starými typy vakcín proti covidu, na které jsme upozorňovali od půlky října, ale pozornost se mu začala věnovat až minulý týden, jen dál prohlubují nedůvěru lidí. Skoro to vypadá, že vakcinologové samou snahou o navýšení počtu naočkovaných osob způsobují setrvalý pokles zájmu. Nechme na Kennedym, ať po svém nástupu zanalyzuje situaci a začne tam, kde to bude nejsnadnější nebo kriticky důležité. Ale připravme se na to, že očistný proces bude velmi nepříjemný a dozvíme se strašně moc velmi bolavých skutečností. Jiná cesta ale není možná, než se s tím popasovat,“ uvědomuje si imunoložka.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Radit Robertu Kennedymu, co má dělat? To on jistě ví moc dobře. Já jen doufám, že základním mottem jeho práce bude vrátit zdravotní péči ke svým standardům, na které se dnes pozapomnělo. Cílem bude také náprava nedodržování regulačních procesů a toxický vztah regulátorů a velkého farmaceutického byznysu, což dnes není žádným tajemstvím. Nastavení jasných transparentních pravidel – to jsou opakované výzvy, které RFK Jr. zdůrazňuje. Vezměte si například jen ten fakt, že každá země má svoji ‚vakcinační doktrínu‘. To znamená, že si nastaví svůj vakcinační kalendář, má odlišnou legislativu i mnoho prováděcích specialit od vyhlášek až po konflikty zájmů, například v podobě jediného distributora vakcín. Proč nejsou lékaři schopni dlouhodobě sjednotit tato důležitá preventivní opatření, o kterých sami tvrdí, jak moc jsou důležitá?“ táže se Karel Drbal.

Fotogalerie: - Stop covidové totalitě

Nálepkování antivaxerem má zabránit férové diskusi

Výsledkem zmíněného je, že v různých státech EU dostane člověk během prvních 18 let mezi 15 a 30 dávkami vakcín, zatímco v USA je to mezi 40 a 50, v některých případech dokonce víc než 70 dávek. „Jsem přesvědčený, že jakákoli nálepka na čele člověka, například antivaxer, má dva cíle – jednak je jejím primárním cílem ad hominem diskreditace člověka, která odvádí pozornost od podstaty jeho konání, a tím v důsledku zabránit skutečné férové diskuzi. RFK Jr. není žádný antivaxer, ačkoli některá jeho vyjádření obsahovala sporné momenty. On je primárně právník, který si dobře vedl ve sporech o životní prostředí a určitě se této své silné stránky bude držet nadále. Myslím, že umí otevírat důležité otázky. Jeho hlavní snahou je zajistit, aby byly vakcíny řádně testované, a poukazuje na obavy z některých konkrétních vakcín, jejich složení, způsobu regulace i použití a reportování nežádoucích účinků,“ vysvětluje imunolog.

Za důležité proto považuje srovnání přístupů různých zemí ve světě, a tedy, zda je konkrétní otázka řešená různým způsobem někde jinde a s jakými výsledky. „To se netýká jen vakcín, ale zdraví obecně. Pokud se RFK Jr. vyvaruje zbytečných úletů, které právě postrádají to, co je jeho silnou stránkou, a to důraz na evidenci v medicíně a zdraví obecně, tak může být výsledek jeho práce velice dobrý. Jeho hlavní protivníci – politický a vědecký establishment, farmaceutický a potravinářský průmysl – mu rozhodně nebudou situaci usnadňovat. To, že okamžitě po zveřejnění jeho nominace začali ‚pálit ostrými‘, znamená, že jim jde o hodně. Mnohé součásti amerického zdravotního systému jsou dnes nefunkční, nákladné a náchylné ke korupci, což covid odhalil. RFK Jr. má nyní jedinečnou příležitost to prozkoumat a jsem přesvědčený, že se budou dít věci,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Karel Drbal.

Máme se na co těšit. Odpor proti jmenování je velký

Přitom nepochybuje o tom, že dojde k výměně klíčových lidí. „Nedivil bych se, kdyby se šéfem NIH stal Jay Bhattacharya a šéfem NIAID Martin Kulldorff poté, co ho letos vyhodili z Harvardu. Oba jsou to autoři již zmíněné The Great Barrington Declaration. Doufejme, že RFK Jr. získá podporu Senátu, přestože lze při jeho jmenování očekávat komplikace i mezi republikány, kteří dnes Senát ovládají. Věřím, že najde podporu pro provedení potřebných systémových změn v Health and Human Services a jeho podřízených institucích, včetně FDA a CDC. Máme se na co těšit. Odpor je opravdu velký – ‚stakes are high‘. Uvidíme, zda to RFK Jr. ustojí. Jeho profesní kariéra mu dává silnou výchozí pozici. Pokud uspěje, může dojít k zásadní reformě amerického zdravotnictví. A časem možná i našeho,“ dodává imunolog.

Psali jsme: Ne, nepopírá vakcíny. Lékař vystoupil proti tomu, co se o Robertu Kennedym šíří v Česku Rodí se méně dětí. Souvislost s vakcínami? Fiala se smál, pak vyvrátili jeho čísla Carlson na pódiu s Kennedym. Výbušné: Deep State v USA. EU cenzuruje. Covid, umlčování Zpochybnění vakcín proti covidu? Český zápis: Studie pronikla do zahraničí