„Být na Ukrajině chudý znamená být mrtvý“. Bobošíková a děsivé příběhy s verbíři

„Víte, že na Ukrajině odtahují bojeschopné muže k odvodům násilím? Že řada z nich se před odvody skrývá a že zástupy mužů nelegálně prchají přes zelenou hranici do Rumunska nebo do Moldávie? Víte, že převaděči si berou až 6 000 dolarů za jednoho nelegálně převedeného Ukrajince? A víte, že právě začal platit zákon, podle kterého se musejí všichni ukrajinští muži ve věku od 18 do 60 let vojensky registrovat, a to i v zahraničí, tedy i u nás?“ ptala se v nejnovějším díle pořadu Aby bylo jasno moderátorka Jana Bobošíková.

„Ukrajina požaduje, aby více mladých mužů bojovalo za svou zemi. Proto přijala zákon, který zpřísňuje mobilizaci a vojenskou registraci. Zákon začal platit o víkendu 18. května. Od tohoto data snížila ukrajinská vláda věk pro nástup k odvodu ze 27 na 25 let. Zákon také ukládá, že všichni muži ve věku od 18 do 60 let se musejí vojensky registrovat, a to bez ohledu na to, zda žijí na Ukrajině, nebo v zahraničí, třeba v České republice. Vojenské průkazy budou moci kontrolovat nejenom úředníci, ale nově na Ukrajině i policie. A všichni bojeschopní ukrajinští muži ve věku od 18 do 60 let musejí průkaz nosit u sebe. Kdo se přes opakované výzvy vojensky nezaregistruje, tomu mohou orgány Ukrajiny omezit právo řídit auto anebo udělit pokutu v přepočtu až 34 000 Kč, tedy zhruba trojnásobek ukrajinské měsíční průměrné mzdy,“ shrnula Bobošíková a odkázala také na reportáž televize Deutsche Welle.

„Kdo se nepřihlásí, přijde o všechna svá práva. Nebudou moci oficiálně něco dělat, získat práci, koupit si dům, muži bez příslušných dokladů nemají na Ukrajině žádná práva,“ říká muž, jehož identita není prozrazena.

„Pokud jde o bojeschopné ukrajinské muže žijící v zahraničí, je jejich povinností se do poloviny července také vojensky zaregistrovat, v tomto případě online. Pokud tak neučiní, budou jim zcela zásadně omezeny ukrajinské konzulární služby. Jediný doklad, který dostanou, je tzv. bílý pas, což je občanský průkaz pro návrat na Ukrajinu. Západní média už řadu měsíců plní příběhy bojeschopných Ukrajinců, kteří se snaží mobilizaci vyhnout. Tak například podle britského Guardianu se ti, kteří na to mají, stěhují do bohaté čtvrti Kyjeva, protože povolávací důstojníci raději působí v chudších čtvrtích. Být chudý na Ukrajině znamená být mrtvý, říkají někteří Ukrajinci doslova. Některé západní televize přinášejí otřesné záběry odvodových praktik na Ukrajině. Zároveň ukazují, jak to vypadá v náborových střediscích, která jsou vesměs vyzdobena znaky pluku Azov,“ řekla Bobošíková.

„Připomínáme, že kvůli neonacistickým kořenům pluku Azov schválil Kongres Spojených států zákon, podle kterého se americké zbraně nesmějí dostat do rukou právě vojákům tohoto pluku. Řada ukrajinských mužů bojovat nechce a mobilizaci se vyhýbá. Z měst odcházejí na venkov a skrývají se. Podle britského týdeníku Economist, cituji, muži v zelených uniformách provádějí pravidelné prohlídky městských autobusů, tělocvičen a vlakových nádraží, přičemž své cíle často odtahují násilím. To potvrzují i záběry britského zpravodajského kanálu Sky News,“ uvádí Bobošíková a pouští reportáž.

„Na západní hranici se však účastní jiného druhu války. Tady se úřady snaží zabránit svým občanům, aby se dostali ven. Jsou potřeba v armádě, chybějí jí rekruti, ale jsou tu tisíce Ukrajinců jako tito muži, kteří byli chyceni u hranic s Rumunskem, kteří nechtějí bojovat,“ zaznívá.

„Řada Ukrajinců, kteří už nyní podléhají povinnosti mobilizace, volí raději útěk ze země. Podle britské BBC tak od února 2022 do srpna 2023 bylo jen na hranici s Moldávií zadrženo na 11 000 Ukrajinců a na hranici s Rumunskem přes 4 000. Kolika Ukrajincům se podařilo hranice překročit, média ani statistiky neuvádějí,“ uvedla Bobošíková.

„Zahraniční média hovoří o tom, že řada ukrajinských mužů nechce zabíjet a nechce bojovat. Rovněž uvádějí, že za převedení přes hranice se platí sumy v řádu tisíců dolarů,“ dodává Bobošíková. Počet dezertérů zřejmě bude ještě stoupat právě proto, že vláda snížila věk pro nástup k odvodu ze 27 na 25 let.

„Je otázka, jak se k nové ukrajinské legislativě postaví eurounijní politici. Ministři obrany Polska a Litvy se už zavázali, že pomohou Ukrajině repatriovat její muže v bojovém věku, kteří opustili zemi, aby se vyhnuli vyslání do války. Oproti tomu Estonsko informovalo, že nucenou repatriaci ukrajinských občanů legálně pobývajících v zemi neplánuje. Podle českého ministra spravedlnosti Pavla Blažka odporuje vydávání ukrajinských mužů armádě českým zákonům. Ovšem podle poslance TOP 09 Ondřeje Koláře by Česko mělo s vracením bojeschopných Ukrajinců domů pomáhat. Tak uvidíme, jestli se z našich politiků, kteří mohutně podporují válku na Ukrajině, stanou nově také nelítostní verbíři ukrajinské armády,“ zakončila Bobošíková.

