„Češi, odpad Evropy.“ Nový posudek: Babiš mladší je psychicky nemocný

věnoval několik slov svému otci. „Dnes máš narozeniny. Jsem naštvaný, ale informace, že jsem psychicky v pořádku, by měla být nejlepší věc, kterou bys mohl slyšet na svoje narozeniny," prohlásil Andrej Babiš mladší na setkání, po kterém mu začali růst sledující a začal se více objevovat v médiích.



Že by šlo o připravené setkání Babiš junior odmítal. Stejně tak i Klusák, dle kterého jej Babišův syn prostě jen požádal, aby spolu jeli do Ústí nad Labem na polévku. „Andrej mě požádal, abych ho odvezl do Ústí. Vím, že to zní absurdně,“ řekl dokumentarista pro Ústecký deník.



Expremiér Babiš poté uvedl, že mu je jeho syna líto a označil ho za „rukojmího“ Klusáka. „Já jsem viděl, že můj syn se na všechno ptá: Víťo, můžeme? Tomu příběhu, že tam byli náhodou, nikdo neuvěří,“ podotkl. Jeho potomkem prý má manipulovat „skupina podvodníků“, včetně šéfredaktora Pavla Šafra. Odkazoval také na onemocnění svého syna.

Babiš mladší se však bránil své diagnóze s tím, že je zdráv a před soudem v září uvedl, že bere léky, i když s diagnózou schizofrenie nesouhlasí.



Že je Babiš junior v pořádku, tvrdil i dokumentarista Klusák, který s ním trávil čas i na jeho narozeninách. Mladý Babiš je podle více než rok starého vyjádření Klusáka „vyrovnaný a klidný“.



Podle aktuálního zjištění Práva však z nového znaleckého posudku, který minulý týden obdržel pražský městský soud, vyplývá, že syn bývalého premiéra Andreje Babiše a svědek v kauze Čapí hnízdo Andrej Babiš mladší trpí paranoidní schizofrenií. Posudek vypracovaly expertky z oboru psychiatrie Gabriela Leblová a také psycholožka Jindřiška Záhorská.



„U posuzovaného byla zjištěna paranoidní schizofrenie,“ napsala podle informací Práva do znaleckého posudku Leblová. Doplnila, že je nemoc Babiše mladšího „aktuálně ve stavu dobré kompenzace“.

Podle Práva měl Babiš mladší v minulosti bludy a halucinace, což vyvrcholilo incidentem na dálnici D1 z roku 2015. Babiš junior, jenž se několik let pohyboval v letectví až do chvíle, kdy se u něj – podle tvrzení expremiéra – projevila duševní nemoc, byl tehdy nalezen policisty u krajnice dálnice a jeho stav měl vyžadovat hospitalizaci. Babiše juniora museli při zadržení policisté spoutat; později však tvrdil, že šlo o „legraci“.



„Mluvil střídavě česky, anglicky, slovensky, tvrdil, že má v autě bombu, tvrdil, že je George Clooney, že je Barack Obama apod. Při legitimaci od policie začal být neklidný, agresivní. Při přijímání do psychiatrické nemocnice s ním nebyl žádný smysluplný kontakt, vykřikoval nesmyslná hesla či věty, všemu se bránil,“ napsal tehdy podle serveru Novinky.cz ve svém usnesení Okresní soud v Havlíčkově Brodě, který rozhodl o nucené hospitalizaci Babiše mladšího.



Server připomíná, že následně Babiše juniora nechali převézt do Národního ústavu duševního zdraví, kde se jej ujala lékařka Dita Protopopová, která vypracovala zprávu o jeho zdravotním stavu.



„Proč jsi mi ublížil, i s tím Rusem Protopopovem? Budu se bránit a budu bojovat,“ vyčinil minulý rok Babiš junior svému otci s odkazem na jejího manžela Petra Protopopova, který podle šetření novinářů odvezl v roce 2017 Andreje Babiše mladšího proti jeho vůli na Krym okupovaný Ruskem.

Fotogalerie: - Babiš v Ústí

Pozornost na sebe Babiš junior upoutal také svými dalšími výlevy na sociálních sítích. „Jsi zmrd! Volí tě jenom idioti… Jsi prohrál ty hajzle zkurvený!“ vzkázal prostřednictvím svého twitterového účtu Andrej Babiš junior svému otci a voličům hnutí ANO v příspěvcích, jež se objevovaly na jeho profilu v září loňského roku, než došlo k jejich smazání.



„Psychopat jsi ty, stačí se podívat na kriminální rejstřík tvého zaměstnance z Agrofertu! Jsi de facto Alexadr Lukašenko a tvoje jediná šance je pozavírat 70 % Česka a první blázni budou Klusák a Šafr. Jsi skončil!!! ‚PR‘ mám u prdele, jak tvoji trollové,“ spustil tehdy expremiérův syn v přirovnání nynějšího prezidentského kandidáta k běloruskému vůdci a vyjádření, že „první blázni“ podle něj v případě jeho „jediné šance“ budou režisér Klusák a šéfredaktor serveru Forum24 Pavel Šafr. Stihl též krátký vzkaz i pro českou policii. „Debilové,“ dodal Babiš mladší směrem k českým policistům.

Následně Andrej Babiš junior před více než rokem ještě víc přitvrdil, dal o sobě vědět prostřednictvím sociální sítě Twitter, kde zanechal několik vzkazů, z nichž hlavní sdělení vměstnal i do audionahrávky. „Zmrdi, už mě neserte dneska! Jo? Mám dost vašich píčovin!“ sneslo se na sledující twitterového účtu syna tehdy končícího českého premiéra.



„Čau zmrdi! Je tohleto hlas Andreje Babiše mladšího? Počkejte, vteřinku. A myslíte si, že mi není jasný, že tohleto skončí, já nevím, na internetu, já nevím, klidně to může skončit i v televizi, ale mě je to úplně v píči, jo. Zmrdi, už mě neserte dneska! Jo? Mám dost vašich píčovin! Na shledanou neboli na slyšenou, zmrdi zkurvení,“ poslal tehdy ve svém vzkazu Babiš junior.

Vzkazy od Babiše mladšího vrcholily v době, kdy se měl podle Deníku N vrátit z Česka do Ženevy.

Následně se ve zlém rozešel i se Šafrem. Tomu poslal vzkaz ve formě zdviženého prostředníčku.

A pak Babiš mladší, narozený v Bratislavě a mající slovenské a švýcarské občanství, nakonec poslal „zdravici“ i do České republiky, v níž Čechy označil za „genetický odpad“ a ohradil se proti tomu, aby Češi posuzovali komukoliv duševní zdraví. „Milý Češi. Genetický odpad stredný Evropy jako jste Vy nemůže rozhodovat o duševném zdraví – kohokoliv. Tečka,“ uvedl.

