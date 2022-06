„Češi si zvyknou.“ Sociolog prozradil, jak se tlačí „manželství pro všechny“. A čeho se bojí

reklama

Anketa Má prezident Zeman vaši důvěru? (Ptáme se od 8.6. 2022) Má 67% Nemá 30% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 10548 lidí

Rozšířit pojem manželství v občanském zákoníku je podle něj jednodušší, než naplňovat existující institut registrovaného partnerství novými právy. Rozšíření je důležité z praktické i symbolické roviny.

Moderátor Skalický se přidal, že rovnoprávnost pro všechny je symbolem liberálnědemokratické společnosti. A i v Česku prý téma rozděluje stále méně, a odpor je spíše „optickou“ věcí.

Podle Slobody k tomu přispělo i to, že média se snažila o „vyvážený“ obraz, a proto dávala prostor i odpůrcům novely, kteří díky tomu začali být „více vidět“.

Sloboda pak zaujal moderátora teorií „horizontů“, podle které když sexuální menšiny dosáhnou nějakého pokroku, stává se jejich zájmem jeho rozšíření. „Když se máte kde scházet, aniž by vás policie rozehnala, tak další horizont je uznání toho partnerství,“ vykládal člen platformy PROUD.

CELÝ POŘAD ZDE

„Za uznáním registrovaného partnerství se horizont posunuje k rodičovství, přístupu k umělému oplodnění, k adopcím a potom k tomu manželství,“ prozrazoval dále. Evropskou cestou jsou podle něj „postupné kroky“, ne chtít všechno najednou.

Moderátora zajímalo, zda novela občanského zákoníku je jen jedním krokem. Host otevřeně přiznal, že změna v občanském zákoníku se bude propisovat do řady dalších zákonů a předpisů. Takže by to byl velký „skok“.

Fotogalerie: - Členové bankovní rady ČNB jmenováni

Sloboda také otevřeně přiznal, že motorem změn je skupina Jsme fér, která agendu tlačila už v minulém období a nyní se dostala do kontaktu s některými politiky současné koalice. Je podle něj praktické, aby se to schválilo na začátku volebního období, protože před volbami by do toho nikdo nešel.

„LGBT témata nejsou věcí, na které byste si uhrál politické body,“ lituje. Výjimkou jsou třeba Piráti. Jiné je to na straně odpůrců, kde se na tom řada politiků zviditelňuje. Podle Slobody jsou to ale jen populistické argumenty, protože třeba Křesťanská demokracie Angely Merkelové v Německu, konzervativní strana, s tím byla naprosto „v pohodě“.

Česká tradiční rodina podle něj vůbec není katolická, není v ní problém se rozvést, čtyřicet procent dětí se podle něj rodí mimo sezdaná soužití. Takže je otázkou, na jakých „tradicích“ vlastně lpíme.

Česká společnost si podle něj manželství idealizuje, možná i proto, že tolik lidí zažilo zkrachovalé rodiny a rozvody. A výsledkem toho je i populistické lpění na tradiční rodině.

Iniciativa Jsme fér místo toho podporuje rozmanitost. A netýká se to rozhodně jenom stejnopohlavních párů, ale i jiných skupin, cítících se jako rodina. „Vždyť těch lidí může být víc, v tom vztahu,“ zdůraznil zástupce PROUD. A měli bychom směřovat k uznání jejich diverzity.

„U těch Čechů a Češek, kteří jsou trochu víc xenofobnější než drtivá většina Evropy, nebo Evropan na severozápad u nás, tak to směřuje k uznávání té diverzity,“ naznačil záměry.

Důvodem snah je i to, že pokud je něco uzákoněné, tak to Češi berou, že to tak je. „Češi jsou papučový národ, co sedí u televize s chipsama a pivama. A když se něco stane, tak chvíli počkají, a pak si to křeslo jen posunou směrem, jakým to směřuje. Podobný to bylo s tím registrovaným partnerstvím. Takže Češi si zvyknou, otázkou jenom je, zda nepřijdou nějací populističtí politici, kteří to téma zvednou, a dostaneme se někam jako Polsko, Maďarsko nebo Rusko. Ale já věřím že ne, že Češi jsou ten papučový národ, který se moc neaktivizuje, a že se neposunou do retradicionalizace,“ věří sociolog.

Psali jsme: Jeden průzkum a TOP 09 ztrácí nervy. To vám uniklo. Holec nevěřil svým očím Pekarová bez diskuze: Korespondenční volba a zákaz vlastnit média. My to prosadíme! Právnička za rovná manželství pro menšiny: Mladí mají vést ve škole konstruktivní debatu VIDEO Pozor, poslanci: Umělci zase mají téma! Herečka, Pošta pro tebe, Pavel Novotný...

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama