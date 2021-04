„Chceš byt? Podepiš, že nebudeš mít auto.“ Pirátská Praha má nápad

Institut plánování a rozvoje Prahy má novou strategii pro výstavbu bytů. Každý rok chce postavit alespoň 9 tisíc, do roku 2030 by pak město mělo vlastnit 35 tisíc městských bytů, z toho 5 tisíc sociálních bytů. Naopak AirBnB chce IPR stáhnout víc než na polovinu. „Je nicméně nutné počítat s tím, že naplnění cílů strategie se neobejde bez zajištění významných finančních prostředků,“ říká institut. Ale na twitteru přišlo přiznání, že by rád experimentoval. Prý by bylo záhodno otestovat model, kdy se obyvatelé nových budov zavážou, že nebudou mít auto.

Institut plánování a rozvoje Prahy oznámil, že má novou strategii ohledně výstavby. Cílem je stavět ročně 9000 bytů a do roku 2030 by Praha měla dle IPR vlastnit 35 000 městských bytů. „Stavět by se mělo zejména na nevyužitých brownfieldech i na vhodných městských pozemcích. Strategie rozvoje bydlení nahrazuje koncepci bytové politiky z roku 2004. Nový dokument by měl více zohledňovat aktuální potřeby rozvíjejícího se města a zejména vytvořit podmínky k tomu, aby Praha již nadále nebyla metropolí s jednou z nejnižších finančních dostupností bydlení v Evropě,“ uvádí institut. Anketa Vadí vám, že kandidát na ministra kultury Birke nemá vysokoškolské vzdělání? Vadí 29% Nevadí 71% hlasovalo: 1212 lidí

Důvodem pro vytvoření plánu je, že v oblasti bydlení prý vývoj probíhá „nežádoucím směrem“. Strategie byla vytvořena na základě požadavku Rady hl. m. Prahy. „Strategie se zabývá pěti prioritními oblastmi, a to výstavbou dostupného a kvalitního bydlení, rozvojem městského bytového fondu, udržitelným bydlením pro specifické skupiny obyvatel, atraktivním bydlením na celém území Prahy a spoluprací města s klíčovými aktéry,“ informuje IPR.

Podle Hřibova náměstka, architekta Petra Hlaváčka, je důležité aby vznikaly nové byty. „Zároveň je nutné soustředit se na zvyšování kvality a atraktivity bydlení a posilování jeho udržitelnosti. S tím souvisí i zlepšování podmínek života Pražanů,“ dodává architekt, kterého IPR popisuje jako „bytostně společensky angažovanou osobnost s vysokou sociální citlivostí“.

Tuto strategii zřejmě podporuje i radní Hana Kordová Marvanová. Ta by zase chtěla podpořit družstevní výstavbu bytů. „Na té město participuje tím, že spoluzaloží bytová družstva, stane se jejich členem, poskytne vhodné stavební pozemky a na těchto pozemcích zřídí družstvům právo stavby až na 99 let,“ říká radní pro podporu bydlení. Náklady na pořízení družstevního bytu by tak prý měly klesnout až o třetinu.

Mezi cíle této strategie patří, že by město mělo mít 5000 sociálních bytů a navrhuje snížení bytů užívaných pro turistickou službu AirBnB z 11 000 na 5000. Stavět by se prý mělo hlavně na plochách, které dříve sloužily jinému účelu, tedy např. na bývalých nádražích. „Nejvyšší potenciál pro bydlení má zejména území Bubnů (až 27 tis. obyvatel), Nákladové nádraží Žižkov (až 15 tis. obyvatel), dále Smíchovské nádraží, Rohanské nábřeží, Nová Ruzyně a další,“ uvádí IPR.

Ředitel IPR hovoří o tom, že bydlení musí vzniknout v „v kompaktních a dobře vybavených městských lokalitách“, aby se minimalizovaly náklady na potřebnou infrastrukturu a vzniklo „město krátkých vzdáleností“. A laicky řečeno, nebude to zadarmo. „Je nicméně nutné počítat s tím, že naplnění cílů strategie se neobejde bez zajištění významných finančních prostředků,“ přiznává institut.

? Zpracovali jsme nový plán rozvoje bydlení. Cílem je stavět 9000 bytů ročně a vlastnit 35 000 městských bytů do roku 2030. Strategie se konkrétně věnuje výstavbě dostupného a kvalitního bydlení a zvyšování počtu městských bytů.

> https://t.co/h3IHvlHIF5 pic.twitter.com/EHI8aYfN79 — IPR Praha (@iprpraha) April 12, 2021

Plánem se institut pochlubil na twitteru. Připomínku k němu měl urbanista pod přezdívkou Denis. „Řeší se nesmyslná položka v rozpočtu výstavby v podobě minimálních parkovacích míst? Razantně to zrychlí a zlevní výstavbu a navíc nebude přispívat k automobilizaci v Praze,“ ptal se. IPR urbanistu informoval, že tato položka se neřeší a uvedl i proč: „Otevírá to nekonečnou debatu o omezování automobilů, nedostupnosti parkování a odporu k nové výstavbě.“

Nicméně, jeden návrh od institutu přece jen vzešel. Prý by „bylo třeba otestovat model“, kdy by se obyvatel nově postaveného bytu zavázal, že nebude vlastnit automobil. „Pak taková budova může vzniknout a bylo by to patrně přijato i sousedy,“ tvrdí. Urbanista zalitoval a dodal, že zatím by stačilo normu otočit a místo minimálních parkovacích míst určit maximální počet parkovacích míst. V jiných městech to podle něho jde.

