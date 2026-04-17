„Chtějí vám vzít StarDance.“ Klempíř se jen zmínil a je zle

Server Seznam Zprávy publikoval článek, v němž ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) tvrdí, že by se Česká televize měla věnovat původní tvorbě. Oblíbenou soutěž StarDance by vysílat podle něj neměla. „Podle mě StarDance do veřejnoprávní televize tak úplně nepatří. Je to licencovaný pořad, typický produkt komerčních televizí,“ řekl Klempíř.
Pane ministře Klempíři, možná Stardance nepatří na obrazovky České televize (za mne je to úžasný pořad pro všechny generace), Vy zase nepatříte do vlády pro své špatné morální vlastnosti.— Herbert Pavera (@HerbertPavera) April 17, 2026
V podobném duchu se vyjádřil také předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. „Já si teda myslím, že Oto Klempíř nepatří do čela Ministerstva kultury. A hlavně ministr nemá určovat, co mají vysílat ČT a ČRo. To zavání dobou před rokem 1989. Nejde pouze o jeden oblíbený pořad, ale o princip nezávislosti. Jakmile politici diktují obsah, jsme na šikmé ploše,“ zveřejnil poslanec.
Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) se obrátil k národu se stručným sdělením: „Babišova vláda vám chce vzít Star Dance.“
Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA
„+1 bod vládě Andreje Babiše,“ zareagoval komentátor Ondřej Tesárek.
Daniel Vávra, videoherní designér, scenárista a režisér, ironicky podotkl: „Jestliže skončí Stardance, skončí demokracie!“
„Ministerstvo kultury je odpovědné za svou činnost všem voličům, nejenom umělcům,“ vysvětluje Klempíř.
StarDance ...když hvězdy tančí je česká verze populárního britského formátu Strictly Come Dancing, kterou Česká televize pravidelně vysílá již od roku 2006. V této soutěži tvoří páry profesionální tanečníci a známé osobnosti z řad herců, sportovců či zpěváků, kteří se v přímých přenosech utkávají ve standardních a latinskoamerických tancích. Pořad se dlouhodobě řadí k nejúspěšnějším projektům televizního trhu. Jednotlivé díly se těší mimořádné sledovanosti, která se stabilně pohybuje kolem 1,5 milionu diváků, přičemž finálové večery často hranici dvou milionů i překonávají.
