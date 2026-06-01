Bezpečná a barevná Paříž, vysílá Zelená. A český internet umřel smíchy

Vytváří populárně naučná videa o ekologii, udržitelnosti a klimatické změně. Zelenou influencerku Rozárii Haškovcovou sleduje na Instagramu 236 tisíc lidí, což z ní činí jeden z nejsilnějších hlasů v debatě o zelené politice. Haškovcová se zabývá například tématy tzv. rychlé módy, jednorázových obalů nebo udržitelného cestování. Díky svým aktivitám se dostala do výběru vlivných osobností "30 pod 30" časopisu Forbes a k rozhovorům ji zvou velká česká média.
V únoru 2025 se Haškovcová dostala do konfliktu s Mirkem Topolánkem. Bývalý premiér ji v pořadu Události, komentáře oslovil familiérně „Rozárko“, což podle některých diváků představovalo blahosklonný postoj staršího muže, který předpokládá, že mladá dívka tématu rozumí daleko méně. Haškovcová se proti „Rozárce“ okamžitě ohradila.
Barbora Haškovcová
Tohle si dejte, slečna Haškovcová má zase svůj den.??— Fridrich August IV.,Herzog von Sudetenland???????? (@VevodaSudetsky) <>< span=""> href="https://x.com/VevodaSudetsky/status/2045072139766710496?ref_src=twsrc%5Etfw" rel="nofollow">April 17, 2026<>
Mělo by mi jich snad být líto? A taky nakonec snad za ty imigranty můžeme my Evropané, protože jezdíme autem, ne?
Chudáci pak mají v Africe teplo a tak se musí vydat na cestu do bájné Evropy drancovat a plenit.
Opravdu bych… pic.twitter.com/nn8Q8JWcFy
Ten byl posílen po sobotním finále fotbalové Ligy mistrů mezi kluby Paris Saint-Germain a Arsenal Londýn. Katařany vlastněný klub z Paříže vyhrál. Utkání se sice hrálo v Budapešti, ale to nezabránilo davům mladíků, aby vítězství bujaře slavili v ulicích Paříže. Během oslav propukly násilnosti, které mají za následek 219 zraněných a 780 zatčených osob. Do ulic Paříže muselo být kvůli zvládnutí nepokojů mobilizováno 6 tisíc policistů.
Nezávislý novinář Luc Auffret natočil video z místa poblíž stadionu Park princů, kde svá utkání hraje tým PSG. Video ukazuje ulici zavalenou dýmem z hořící hromady jízdních kol. Kolem probíhá dav fanoušků fotbalového týmu, pronásledovaný policejní skupinou.
La situation dégénere pres du Parc des Princes apres la victoire du PSG.— Luc Auffret (@LucAuffret) May 30, 2026
Plusieurs départs de feux. Charge de la police pour faire intervenir les pompiers.#PSG #PSGARS #Arsenal #UCLfinal #Paris pic.twitter.com/30fCdZcfTV
Fanoušci na některých místech Paříže začali stavět improvizované barikády a došlo i ke střetům skupinek mladíků s policejními složkami. Podle Luca Auffreta se policii podařilo rozehnat poslední dav fanoušků u Eiffelovy věže až ve 2:30 ráno. Ikonické místo v centru Paříže bylo zahaleno dýmem z požárů.
Gros affrontements en cours près du àParc des Princes.— Luc Auffret (@LucAuffret) May 30, 2026
Des policiers sont pris pour cible par de nombreux tirs de feux d'artifice et projectiles.#PSG #PSGARS #Arsenal #UCLfinal #Paris pic.twitter.com/tHHxQ5wkeh
Český internet to obrátil v legraci. Uživatelka Petra vzala dubnové video influencerky Haškovcové a její pochvalné záběry doplnila aktuálními snímky hořící Paříže. Větu Haškovcové: „Jak se ti žije s těma migrantama, ptáš se mě pohrdavě, když řeknu, že žiju v Paříži. A já nevím,“ doplnila záběry z pařížských ulic, na kterých rozvášněné davy útočí na projíždějící auta, vyhánějí policisty a rozbíjejí výlohy obchodů.
May 31, 2026
„Ještě bych řekl, že my Češi si musíme gratulovat, že jsme ukázali ohromný rozum, když jsme si nenechali namluvit ty nesmysly ohledně migrace ze socio-kulturně a nábožensky odlišných zemí, které mají kulturu neslučitelnou s tou evropskou. Nikdy jsme tomu nepodlehli a řekl bych, že jsme tím zachránili svou vlastní zemi,“ dodal Holec pro ParlamentníListy.cz.
