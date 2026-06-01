Bezpečná a barevná Paříž, vysílá Zelená. A český internet umřel smíchy

01.06.2026 21:17 | Zprávy
autor: Jan Novotný

Paříž ochromily násilnosti. Oslavy triumfu PSG ve fotbalové Lize mistrů maji na kontě 219 zraněných a 780 zatčených. I přes to, že se nehrálo v Paříži, ale v Budapešti. Vtipálci na sociálních sítích vytáhli video zelené influencerky Haškovcové, která se v dubnu rozplývala nad soužitím s migranty v Paříži. „Rozárce bych poděkoval, že se odstěhovala do Paříže, protože čím méně lidí s podobnými názory bude v Česku žít, tím méně se tu budou šířit tyhle názory,“ ostře reagoval pro ParlamentníListy.cz komentátor Petr Holec. „Jestli nevidí terorismus, který tam páchají muslimští migranti, tak to chce skutečně zabedněnost,“ uvedl k Haškovcové.

Foto: Repro ČT
Popisek: Greenfluencerka Rozárie Haškovcová reaguje na oslovení „Rozárko“

Vytváří populárně naučná videa o ekologii, udržitelnosti a klimatické změně. Zelenou influencerku Rozárii Haškovcovou sleduje na Instagramu 236 tisíc lidí, což z ní činí jeden z nejsilnějších hlasů v debatě o zelené politice. Haškovcová se zabývá například tématy tzv. rychlé módy, jednorázových obalů nebo udržitelného cestování. Díky svým aktivitám se dostala do výběru vlivných osobností "30 pod 30" časopisu Forbes a k rozhovorům ji zvou velká česká média. 

V únoru 2025 se Haškovcová dostala do konfliktu s Mirkem Topolánkem. Bývalý premiér ji v pořadu Události, komentáře oslovil familiérně „Rozárko“, což podle některých diváků představovalo blahosklonný postoj staršího muže, který předpokládá, že mladá dívka tématu rozumí daleko méně. Haškovcová se proti „Rozárce“ okamžitě ohradila. 

Haškovcová studuje environmentální politiku na prestižní univerzitě Sciences Po v Paříži. Ve videích z francouzské metropole si pochvaluje barevný život ve Francii. Paříž vykresluje jako krásné a bezpečné město. „Jak se ti žije s těma migrantama, ptáš se mě pohrdavě, když řeknu, že žiju v Paříži. A já nevím. Myslíš mýho souseda z Egypta, který od 6 ráno do 11 večer sedm dnů v týdnu dělá palačinky?“ klade provokativní otázku. Palačinku od svého egyptského souseda vychválila do nebes. Zmínila také milou pokladní z Íránu, která dělá v supermarketu za minimální mzdu, ale vždy se na ni usměje.
 
„Zajímáš se vůbec o to, proč lidi do Evropy přicházejí?“ ptá se Haškovcová. Africkou migraci do Evropy v komentáři k videu vysvětlila ekonomickými a ekologickými problémy v afrických zemích, úbytkem tradičních zdrojů obživy, dopady zahraničního rybolovu u pobřeží Senegalu i rozšiřováním pouště v oblasti Sahelu. Podle ní právě zhoršující se životní podmínky nutí mnoho lidí z Afriky hledat lepší budoucnost v Evropě. „Pro demokracii nutně potřebujeme informovanou společnost,“ zdůrazňuje influencerka. Doplnila i další vzkaz, a sice že „všichni uprchlíci a migranti jsou v první řadě lidé jako ty a já“.
V konzervativnějších kruzích českého publika sociálních sítí si Haškovcová za svůj idealizovaný popis soužití s migranty v Paříži vysloužila silnou kritiku. Statistiky kriminality (např. sexuální napadení a násilí) dokládají, že Paříž se stává méně bezpečnou a vnímá ji tak i stále menší množství Pařížanů, jak letos v březnu uvedla veřejnoprávní mezinárodní stanice France 24. Média upozorňují, že mezi Pařížany sílí pocit nejistoty.

Ten byl posílen po sobotním finále fotbalové Ligy mistrů mezi kluby Paris Saint-Germain a Arsenal Londýn. Katařany vlastněný klub z Paříže vyhrál. Utkání se sice hrálo v Budapešti, ale to nezabránilo davům mladíků, aby vítězství bujaře slavili v ulicích Paříže. Během oslav propukly násilnosti, které mají za následek 219 zraněných a 780 zatčených osob. Do ulic Paříže muselo být kvůli zvládnutí nepokojů mobilizováno 6 tisíc policistů.

Nezávislý novinář Luc Auffret natočil video z místa poblíž stadionu Park princů, kde svá utkání hraje tým PSG. Video ukazuje ulici zavalenou dýmem z hořící hromady jízdních kol. Kolem probíhá dav fanoušků fotbalového týmu, pronásledovaný policejní skupinou. 

 

Fanoušci na některých místech Paříže začali stavět improvizované barikády a došlo i ke střetům skupinek mladíků s policejními složkami. Podle Luca Auffreta se policii podařilo rozehnat poslední dav fanoušků u Eiffelovy věže až ve 2:30 ráno. Ikonické místo v centru Paříže bylo zahaleno dýmem z požárů. 

 

Český internet to obrátil v legraci. Uživatelka Petra vzala dubnové video influencerky Haškovcové a její pochvalné záběry doplnila aktuálními snímky hořící Paříže. Větu Haškovcové: „Jak se ti žije s těma migrantama, ptáš se mě pohrdavě, když řeknu, že žiju v Paříži. A já nevím,“ doplnila záběry z pařížských ulic, na kterých rozvášněné davy útočí na projíždějící auta, vyhánějí policisty a rozbíjejí výlohy obchodů.

 

 „Za prvé bych Rozárce poděkoval, že se odstěhovala do Paříže, protože čím méně lidí s podobnými názory bude v Česku žít, tím méně se tu budou šířit tyhle názory, které jsou praxí vyvráceny jako totálně chybné. A Česko zůstane socio-kulturně soudržnou zemí. To je to, co nám dnes západní Evropa závidí,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz komentátor Petr Holec. „Za druhé bych jí poblahopřál k obdivuhodné zabedněnosti, že nevidí, co se děje s neřízenou migrací, kterou už Francie není schopná kontrolovat. A jestli nevidí terorismus, který tam páchají muslimští migranti, tak to chce skutečně zabedněnost. Mimochodem, asi si nevšimla, že dnes to v Evropské unii doběhlo i země, které dlouho razily tu multi-kulti politiku a říkaly, že migrace je dobrá a obohacující, speciálně Francie a Německo. Německo je v takové situaci, že chce platit 200 tisíc Syřanům, kteří dobrovolně odejdou ze země, která je kdysi vítala s otevřenou náručí,“ vzkázal Holec zelené influencerce Haškovcové.

„Ještě bych řekl, že my Češi si musíme gratulovat, že jsme ukázali ohromný rozum, když jsme si nenechali namluvit ty nesmysly ohledně migrace ze socio-kulturně a nábožensky odlišných zemí, které mají kulturu neslučitelnou s tou evropskou. Nikdy jsme tomu nepodlehli a řekl bych, že jsme tím zachránili svou vlastní zemi,“ dodal Holec pro ParlamentníListy.cz.

 

