Macinka odpojil ,,bankomat”, který vydal 34 milionů

01.06.2026 4:44 | Analýza
autor: Ladislav Zemánek

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) o sobě tvrdí, že „plní roli hlídacího psa české zahraniční politiky“. Ve skutečnosti plnila zadání od Fialovy vlády, Bruselu a vlivných zahraničních nadací. ParlamentníListy.cz nyní zjistily, že ministerstvo neziskovce s posvěcením Jana Lipavského (ODS) poslalo přes 34 milionů. Petr Macinka (Motoristé) ale penězovod utnul. Černínský palác redakci potvrdil, že letos už nedostanou ani korunu.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), představil svůj nový ministerský tým poradců

Neziskovka vznikla v 90. letech. Vyprofilovala se jako liberální a progresivistický think tank, který svou expertizou zakrývá zájmy zahraničních i českých partnerů. Ti ale mají o české zahraniční politice zcela jinou představu než současná vládní koalice a její voliči.

„Genderově inkluzivní“ zahraniční politika

Na webu se dočteme, že AMO podporuje rozvoj občanské společnosti, věnuje se transformační a rozvojové spolupráci a přispívá k genderově inkluzivní tvorbě mezinárodní politiky.

Dlouhodobě rozvíjela úzké vztahy s politiky z Fialovy pětikoalice a pokračuje v tom i nyní. Koncem května například ve Sněmovně uspořádala kulatý stůl o „čínské a ruské propagandě“ spolu s exministryní pro vědu a výzkum Helenou Langšádlovou (TOP 09), která je součástí globální protičínské sítě IPAC, financované NEDem a tchajwanskými penězi.

V dubnu Asociace zorganizovala debatu s opozičními poslankyněmi Katerinou Demetrashvili (Piráti), Lucií Bartošovou (ODS) a Anežkou Nedomovou (STAN). Společně se vymezily proti škrtům v rozvojové a transformační politice, které provádí Macinkovo ministerstvo, a postěžovaly si na „genderové stereotypy a předsudky“ v české politice.

Fotky s Foltýnem a kritika premiéra Babiše

Pro AMO pracují desítky analytiků. Výraznou tváří je Pavel Havlíček, člen TOP 09, který absolvoval stáže v Člověku v tísni či Evropské nadaci pro demokracii a píše do Deníku N. Expert Havlíček podporuje Meeting Brno, který pozval Sudetoněmecký landsmanšaft do Brna, maďarského exministra zahraničí Pétera Szijjártóa označuje za „ruského kolaboranta“ a premiérovu poradkyni Natálii Vachatovou líčí jako „bezpečnostní hrozbu“.

A chlubí se tím, že šel s Otakarem Foltýnem, jeho přítelkyní Katerinou Demetrashvili, Gabrielou Svárovskou a Martinem Exnerem na promítání filmu Pan Nikdo proti Putinovi, který i podle recenze rusisty Jana Machonina na Seznam Zprávách zcela manipuluje realitu.

V AMO působí také Martin Abel, který na Ministerstvu životního prostředí donedávna prosazoval tzv. akcelerační zóny na masivní výstavbu větrných elektráren a názory vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal Filipa Turka (Motoristé) označil za „nesmysly“.

Obrázek „hlídacího psa české zahraniční politiky“ dokresluje angažmá Vojtěcha Pecky, který příležitostně přednáší na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy (FHS UK) o historii klimatické vědy a sociologii popírání změn klimatu. Pracuje také na projektu s názvem „Ruská stopa v českých klimatických obstrukcích“.

Vazby na sponzory Petra Pavla a cizí ambasády

Neziskovka realizuje celou řadu projektů. V rámci projektu „Svobodný a bezpečný informační prostor“, zaštítěného Pavlem Havlíčkem, AMO lobbuje za přijetí Aktu o digitálních službách (DSA), který je kritiky považován za cenzurní. Ne náhodou projekt financuje Aliance pro moderní stát, přes kterou tečou peníze od sponzorů Petra Pavla – ParlamentníListy.cz se tímto finančním kanálem nedávno zabývaly.

Obdobným projektem je „Odolné Česko“. Jedná se o platformu šesti neziskovek, které prosazují opatření, která mají údajně posílit bezpečnost země. O skutečných zájmech nicméně svědčí fakt, že se vedle AMO v projektu angažuje Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty Jakuba Jandy či Lobbio, která je nástupnickou organizací Rekonstrukce státu.

Asociace klade značný důraz také na klimatickou politiku. Realizované výstupy jsou alarmistické a prosazují radikální dekarbonizaci. „Klimatým“ AMO vede Tomáš Jungwirth-Březovský z Pirátské strany.

Mezi projekty nechybí ani transformační a rozvojová spolupráce na Ukrajině, podpora „nezávislé“ investigativní novinařiny v Srbsku či podpora ruských opozičníků, na které se podílí spolu s poslanci Evou Decroix (ODS), Katerinou Demetrashvili (Piráti), Helenou Langšádlovou (TOP 09), Pavlem Žáčkem (ODS) a Janem Bartoškem (KDU-ČSL) či europoslancem Ondřejem Kolářem (TOP 09).

Neméně podstatná je sekce zaměřená na „autoritářskou“ Čínu. A nechybí ani genderový projekt vycházející z předpokladu, že genderová perspektiva není při tvorbě zahraniční a bezpečnostní politiky dostatečně zohledněna. Na tuto agendu Asociaci přispívají ambasády Finska, Kanady a Nizozemska.

Peníze od Lipavského i NEDu

Příjmy neziskovky dosahují několika desítek milionů korun ročně a za Fialovy vlády rychle stoupaly. Zatímco ještě v roce 2021 AMO získalo lehce přes 18 milionů, v roce 2024 už to bylo bezmála 36 milionů. Velká část peněz pochází z dotací a grantů státních a veřejných orgánů.

Za Fialovy vlády se největším sponzorem stalo Ministerstvo zahraničních věcí, a to jednak přímo, jednak prostřednictvím České rozvojové agentury. Podle údajů, které redakci poskytl Černínský palác, z úřadu Jana Lipavského k neziskovce doputovalo celkem 34 187 319 korun. V roce 2022 dotace činily zhruba 4,8 milionu, o dva roky později už přesáhly 11,5 milionu. Peníze od MZV tak tvořily přibližně třetinu všech příjmů.

Jak přesně byly prostředky daňových poplatníků využity, se veřejnost z výročních zpráv AMO nedozví. ParlamentníListy.cz nicméně zjistily, že nemalá část šla na Ukrajinu – na „posílení kapacit a kompetencí pracovníků v sektoru vzdělávání v Dněpropetrovské oblasti“, „inovativní přístupy pro akademickou i novinářskou praxi“, „zkvalitnění přípravy mladých novinářů“ či „posílení inkluze“.

Miliony neziskovka čerpala také na projekty, jako je „posílení kapacit srbských nezávislých médií v informování o výzvách zelené transformace“ a „posílení kapacit srbských investigativních novinářů v mapování zahraničních vlivů v Srbsku“. S ohledem na zjištěné skutečnosti jsme o vyjádření požádali i Asociaci pro mezinárodní otázky. Přes opakované urgence jsme však odpověď nedostali.

„Lipavského bankomat končí“

Výroční zprávy ukazují i další podstatnou věc. V roce 2022 byl největším sponzorem NED, který spolku poslal přes 6,5 milionu korun. Americká nadace mezi sponzory figuruje pravidelně. Stejně jako vlády několika západních zemí, Evropská komise, Úřad vlády ČR a celá řada ministerstev a přidružených institucí, jako je Dům zahraniční spolupráce. A také Nadace Blíž k sobě a OSF, přes které do českých neziskovek pumpují peníze sponzoři Petra Pavla.

Masivní sponzoring ze strany MZV ale s nástupem Petra Macinky do čela resortu skončil. Redakci to nejprve potvrdil blízký spolupracovník ministra zahraničí a expert Motoristů na zahraniční politiku Jan Zahradil a následně i samotný Černínský palác. Mluvčí ParlamentnímListům.cz sdělil, že v letošním roce už úřad neziskovce nepošle ani korunu.

Zahradil to glosoval následovně: „Lipavského bankomat pro politické neziskovky na MZV končí. Organizace typu AMO nebo Evropské hodnoty a jiné zajímavě skládaly své finanční zázemí: v podstatě pouze z veřejných peněz, ať od cizích vlád nebo od naší vlády. Přitom si říkají „nevládní“. Je vůbec otázkou, jakou agendu prosazovaly a pro koho,“ řekl redakci.

A zdůraznil, že agenda AMO protiřečí programu Babišovy vlády. „Např. AMO má docela silnou linii podporující Green Deal, proti němuž se staví tato vláda. EH se zase zabývají Čínou, ale za tchajwanské peníze (mají tam dokonce pobočku). Také jejich propojení s konkrétními médii je pozoruhodné. Tam lze spatřovat kořeny nenávistných útoků na ministra Macinku a jeho okolí včetně mne. Pomsta za uzavření aspoň části finančních toků,“ konstatuje bývalý europoslanec.

 

