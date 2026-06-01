Jste posedlí. Zatahujete do toho děti. Babiš drsně sjel novináře

Poté, co na tiskové konferenci ministři Babišovy vlády představili základní body, o kterých jednala vláda, vzal si slovo premiér Andrej Babiš, který se více než 10 minut věnoval pokračujícím sporům s vybranými novináři.
„Já jsem rád, že jste přišli, vážení novináři a vážená média. Začal bych oslovením Newsroomu, kdy Česká televize vysílá reportáže, podle kterých nechceme diskutovat s novináři a raději si točíme podcasty. A také řešili, že Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu (CZ IPI) považuje některé moje výroky na adresu novinářů za nepřijatelné. Psali mi kvůli tomu právě z Newsroomu, abych k tomu poskytl vyjádření,“ spustil Babiš.
Ten prý redakci Newsroomu odpověděl, že na novináře neútočí, ale jen upozorňuje na lži a manipulace, což se novinářům nelíbí. „Protože třeba Novinky a Seznam Zprávy o nás lžou opakovaně. Raději jsem redaktorům poradil, kdo v té organizaci je, což je třeba šéfredaktor Seznam Zpráv Robert Čásenský. Takže ti samí lidé, jejichž manipulace kritizuju. A mě přijde odporné, že třeba novináři od Čásenského chodí po vesnicích a ptají se sousedů paní Zicklerové, zda se dobře stará o dítě,“ prohlásil Babiš, že novináři hledali špínu i na PR manažerku hnutí ANO Anetu Zicklerovou.
„Proti tomu by se měla ta kvazizahraniční novinářská organizace vymezit. Nebo proti tomu, jak Seznam Zprávy dehonestovaly moji dceru Vivian, která nemá s politikou nic společného. A to ani nemluvím o tom, jak jiní novináři vlezli ve Švýcarsku do domu a poštvali proti mně mého syna,“ připomněl premiér.
Babiš také informoval, že zmíněná organizace CZ IPI je finančně podporována Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky. „Velice kontroverzní neziskovka, takže to je uzavřený kruh. Navíc oni mají ve stanovách, že členem nesmí být nikdo, kdo jakkoliv potlačuje svobodu slova a svobodnou žurnalistiku. To by měl tedy pan Čásenský okamžitě rezignovat, protože to, jak Seznam Zprávy potlačují diskuzi pod svými články, to se vyrovná ruským dezinformačním webům,“ tvrdí Babiš.
„Také v té reportáži zaznělo, že z oboru odcházejí novináři. Ale my víme proč odcházejí, třeba z Práva nebo z Novinek. Oni nám to totiž říkají. Oni už to nemohli vydržet, ty manipulace a lži v těch médiích, a odešli,“ pravil Babiš s tím, že si připravil přehled lživých a manipulativních titulků z Novinek z minulého týdne.
Vadil mu například článek, podle kterého experti kritizovali změny na Úřadu vlády. „Jenže kdo byli ti experti? Třeba paní Michailidu, komunistka, která dělá pro Piráty, nebo pan Hollan, který si z toho udělal chráněnou dílnu. Další manipulativní titulek se týkal toho, že ČT a ČRo prý vyzvaly vládu, aby přestala ohrožovat jejich fungování. To je samozřejmě celé manipulativní, ten titulek. Stejně jako titulek na Seznamu, že podle experta jsou největšími šiřiteli dezinformací a bludů vládní politici. A kdo byl ten expert? Někdejší poradce Petra Fialy pro boj z dezinformacemi Miloš Gregor. Tak je to vždycky, že se vybírají ti správní experti,“ osvětlil situaci s údajnými experty Babiš.
„A proti těmto lžím my se přece můžeme vymezit. Takže pozdravujte pana Lukačeviče, který je někde v kyperském úkrytu. Je normální, že se Čiroková ptá mojí spolupracovnice, která ani není politička, zda se dobře stará o syna? Já to chápu, že jsou naštvaní, protože si Lukačevič nechal vyplatit 11,5 miliardy korun v dividendách. Takže já bych byl rád, kdybyste byli objektivní. Ale lidi vám už nevěří. Koukám, že dneska přišli nějací další, kteří si tady natáčí výdejka. My vám rádi budeme odpovídat, já mám čas,“ dodal Babiš a předal slovo novinářům.
Jako první se ozval novinář Martin Šnajdr z České televize, který hájil kolegy z pořadu Newsroom proti Babišově kritice, že neposkytli celé jeho vyjádření. Podle Šnajdra není pořad nafukovací. Takové vysvětlení se ale premiérovi rozhodně nepozdávalo.
„To si děláte srandu? Nevymlouvejte se, vždyť to byla jedna věta, ta obrazovka byla dost velká, aby se to tam vešlo. To jste udělali schválně. Já když se dívám, koho vy zvete v neděli večer do studia, to ať si rovnou dají všichni na čelo antiBabiš. Ale to je váš problém. Já chci říct České televizi, už ani není důvod protestovat, zákony se měnit nebudou, ale změní se jen forma financování, takže místo poplatků tam bude rozpočet,“ připomněl Babiš dřívější dohodu vlády.
A na další dotazy už nečekal a znovu spustil, že si nenechá od novinářů nic líbit. „Já jsem proti útokům na novináře, ale když o nás neustále lžete a manipulujete a když otravujete naše rodinné příslušníky, to si nenecháme líbit. Co vy byste beze mě dělali vlastně? Všechny články, podcasty, to je všechno Babiš. Beze mě byste neměli ani co psát. Jste posedlí Babišem, tomu rozumím, ale nenecháme si tohle líbit, zatahovat do toho děti našich kolegů,“ vzkázal premiér.
Petr Svorník z Novinek se proti Babišovým slovům vymezil a na úvod mu připomněl, že Novinky se za nikdy nemusely omlouvat za údajné lži, zatímco v Babišově případě už soudy několikrát rozhodly o tom, že se musí někomu omluvit. „Tak to byste měl taky říct, že jsem několik těch soudů vyhrál a je vlastně otázka, jak ty soudy rozhodují, když jsem prohrál ten soud s ulhanou novinářkou, která o mně šířila bludy, že peru peníze ve Francii. A ta se omlouvat nemusela,“ nechápe Babiš, který naznačil, že soudy rozhodují zmanipulovaně. „Určitě v kauze Čapí hnízdo,“ dodal.
Poslední dotaz vypjaté tiskové konference předložila Markéta Boubínová z Deníku N, která apelovala na premiéra, aby neříkal, že média a novináři lžou. Proti tomu se Babiš ihned ohradil. „Vybraní novináři ale lžou. Třeba článek od vaší kolegyně paní Bezděkové, to považuju za absolutní skandál. Ona napsala něco neuvěřitelného, proti čemu se ohradili i odborníci z onkologických institucí,“ připomněl Babiš článek o údajném „obchodu se strachem“ v souvislosti s nadstandardními onkologickými prohlídkami.
„Proč to děláte, proč píšete takové články? Tady umírají lidé na rakovinu a vy píšete tohle. Já neútočím na všechny novináře, já říkám jednotlivá jména a titulky. Vy si ani neověřujete fakta, vy nemáte pravdu a přitom tvrdíte, že na ni máte patent. Já ale přitom bojuju s dezinformacemi Novinek a Seznamu,“ dodal Babiš.
