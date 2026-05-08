„Chybí pokora.“ Kopání do Evy Filipi pirátce Demetrashvili neprošlo

Ministr zahraničí Petr Macinka obměňuje svůj poradní tým. Český rozhlas napsal, že do poradního týmu přijdou bývalá česká velvyslankyně v Sýrii Eva Filipi nebo bývalý šéf hradního protokolu Jindřich Forejt.
Mgr. Petr Macinka
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Anketa
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Filipi zůstávala v Sýrii i v době občanské války. Komunikovala s tamním diktátorem Bašárem Asadem a jako diplomatka členského státu NATO zastupovala i zájmy Spojených států, které ze země diplomaty raději stáhly. Eva Filipi v Sýrii prožila 13 let. Asad uprchl ze země a dnes žije v exilu v Rusku.
Macinkovo pozvání Evy Filipi do poradního týmu vzbudilo rozruch.
„Vzít si za poradkyni někoho, koho vyznamenal Asad, je asi jako dělat si etickou komisi s mafiánem a vekslákem. Ale u Petra Macinky to nepřekvapí. Svůj k svému,“ napsal bývalý ministr z řad TOP 09 Marek Ženíšek.
Vzít si za poradkyni někoho, koho vyznamenal Assad, je asi jako dělat si etickou komisi s mafiánem a vekslákem.— Marek Ženíšek (@zenisek_m) May 7, 2026
Ale u Petra Macinky to nepřekvapí. Svůj k svému.
Stejně kritická k Evě Filipi byla i pirátská poslankyně Kateřina Demetrashvili.
„Ministr Macinka mění Černín v regulérní skanzen. Od Zahradila přes Asadem vyznamenanou Filipi k Forejtovi. Je alarmující měnit integritu za posty v době, kdy potřebujeme bezpečné Česko v silné Evropě, ne roli outsidera po vzoru Slovenska,“ prohlásila.
!?Ministr Macinka mění Černín v regulérní skanzen. Od Zahradila přes Asadem vyznamenanou Filipi k Forejtovi. Je alarmující měnit integritu za posty v době, kdy potřebujeme bezpečné Česko v silné Evropě, ne roli outsidera po vzoru Slovenska.href="https://t.co/vKEiNc4zYI" rel="nofollow">https://t.co/vKEiNc4zYI— Katia Demetrashvili (@kxtyush) May 7, 2026
Poslankyně ANO Berenika Peštová kontrovala, že „slečně Demetrashvili chybí pokora“. A přidala otázku: „Kdo jste vy?“
Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský naznačil, že to vnímá stejně jako pirátská poslankyně.
„Macinkův kabinet je Klausoleum: Filipi, Forejt, Zahradil, Weigl. Fanklub Ruska a Číny,“ konstatoval Zdechovský.
Macinkův kabinet je Klausoleum:— Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) May 7, 2026
Filipi, Forejt, Zahradil, Weigl
Fanklub Ruska a Čínyhttps://t.co/4zMexWn2GP
Prakticky totožně popsala Macinkův výběr poradců Adriana Černá z neziskové organizace Člověk v tísni.
„Ministr zahraničí si v Černínu otvírá Klausoleum:
Hlavní exponáty:
?? Milovník velmi divokých večírků Jindřich Forejt
?? Eva Filipi s vyznamenáním od masového vraha Asada
?? Nejvěrnější český obhájce čínských ‚strategických partnerství‘ Jan Zahradil“
Ministr zahraničí si v Černínu otvírá Klausoleum ??— Adriana Černá (@AdrianaCerna) May 7, 2026
Hlavní exponáty:
??Milovník velmi divokých večírku Jindřich Forejt
??Eva Filipi s vyznamenáním od masového vraha Asada
??Nejvěrnější český obhájce čínských „strategických partnerství“ Jan Zahradilhttps://t.co/xgH5lWuiWG
Nad Macinkovým výběrem spolupracovníků se pousmál i bývalý člen vlády v časech kabinetů premiéra Václava Klause Ivan Pilip.
„Je nutné uznat, že na pragmatickou (čti bezhodnotovou) politiku si Macinka buduje správný tým. Škoda, že v Sýrii už nevládne Asad, mohli jsme tam mít skvělé vztahy,“ poznamenal podnikatel a znalec Latinské Ameriky Pilip.
Je nutné uznat, že na pragmatickou (čti bezhodnotovou) politiku si Macinka buduje správný tým. Škoda, že v Sýrii už nevládne Asad, mohli jsme tam mít skvělé vztahy. pic.twitter.com/J2Xv7mcogQ— Ivan Pilip (@ivan_pilip) May 7, 2026
Naproti tomu europoslanec za hnutí STAČILO! Ondřej Dostál přítomnost Evy Filipi v Macinkově poradním týmu přivítal.
„Pokud Petr Macinka vezme do týmu Evu Filipi (a bude jí naslouchat), bude to proti éře Jana Lipavského podobná změna jako přechod od stánku se světovým, tradičním, hodnotovým trdelníkem do tříhvězdičkové michelinské restaurace,“ konstatoval Dostál.
Pokud @petr_macinka vezme do týmu Evu Filipi (a bude jí naslouchat), bude to proti éře @JanLipavsky podobná změna, jako přechod od stánku se světovým, tradičním, hodnotovým trdelníkem do tříhvězdičkové michelinské restaurace. pic.twitter.com/Qe38F4ro06— Ondřej Dostál (@dostalondrej) May 7, 2026
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku