„Chybí pokora.“ Kopání do Evy Filipi pirátce Demetrashvili neprošlo

08.05.2026 9:00 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) si do svého poradního týmu vzal bývalou českou velvyslankyni v Sýrii Evu Filipi. Krok ministra Macinky vyvolal ve veřejném prostoru značný rozruch. Macinka i Filipi čelili kritice, například od pirátské poslankyně Demetrashvili. Ale byli i tací, kteří se jich zastali.

„Chybí pokora.“ Kopání do Evy Filipi pirátce Demetrashvili neprošlo
Foto: Advokátní kancelář PORTOS
Popisek: Eva Filipi

Ministr zahraničí Petr Macinka obměňuje svůj poradní tým. Český rozhlas napsal, že do poradního týmu přijdou bývalá česká velvyslankyně v Sýrii Eva Filipi nebo bývalý šéf hradního protokolu Jindřich Forejt.

Mgr. Petr Macinka

  • AUTO
  • místopředseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?

5%
92%
3%
hlasovalo: 8166 lidí
„Obtížně chápu, proč se vám nedostalo takového přijetí, které by odpovídalo rozsahu vaší práce a odbornosti, osobní statečnosti, kterou jste prokázala. Domnívám se, že stát má povinnost vážit si svých nejzkušenějších diplomatů a diplomatek. Zvláště pak těch, kteří sloužili v mimořádně složitých a těch možná nejtěžších podmínkách,“ sdělil ministr Evě Filipi.

Filipi zůstávala v Sýrii i v době občanské války. Komunikovala s tamním diktátorem Bašárem Asadem a jako diplomatka členského státu NATO zastupovala i zájmy Spojených států, které ze země diplomaty raději stáhly. Eva Filipi v Sýrii prožila 13 let. Asad uprchl ze země a dnes žije v exilu v Rusku.

Macinkovo pozvání Evy Filipi do poradního týmu vzbudilo rozruch.

„Vzít si za poradkyni někoho, koho vyznamenal Asad, je asi jako dělat si etickou komisi s mafiánem a vekslákem. Ale u Petra Macinky to nepřekvapí. Svůj k svému,“ napsal bývalý ministr z řad TOP 09 Marek Ženíšek.

Stejně kritická k Evě Filipi byla i pirátská poslankyně Kateřina Demetrashvili.

„Ministr Macinka mění Černín v regulérní skanzen. Od Zahradila přes Asadem vyznamenanou Filipi k Forejtovi. Je alarmující měnit integritu za posty v době, kdy potřebujeme bezpečné Česko v silné Evropě, ne roli outsidera po vzoru Slovenska,“ prohlásila.

Poslankyně ANO Berenika Peštová kontrovala, že „slečně Demetrashvili chybí pokora“. A přidala otázku: „Kdo jste vy?“

Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský naznačil, že to vnímá stejně jako pirátská poslankyně.

„Macinkův kabinet je Klausoleum: Filipi, Forejt, Zahradil, Weigl. Fanklub Ruska a Číny,“ konstatoval Zdechovský.

Prakticky totožně popsala Macinkův výběr poradců Adriana Černá z neziskové organizace Člověk v tísni.

„Ministr zahraničí si v Černínu otvírá Klausoleum:

Hlavní exponáty:

?? Milovník velmi divokých večírků Jindřich Forejt
?? Eva Filipi s vyznamenáním od masového vraha Asada
?? Nejvěrnější český obhájce čínských ‚strategických partnerství‘ Jan Zahradil“

Nad Macinkovým výběrem spolupracovníků se pousmál i bývalý člen vlády v časech kabinetů premiéra Václava Klause Ivan Pilip.

„Je nutné uznat, že na pragmatickou (čti bezhodnotovou) politiku si Macinka buduje správný tým. Škoda, že v Sýrii už nevládne Asad, mohli jsme tam mít skvělé vztahy,“ poznamenal podnikatel a znalec Latinské Ameriky Pilip.

Naproti tomu europoslanec za hnutí STAČILO! Ondřej Dostál přítomnost Evy Filipi v Macinkově poradním týmu přivítal.

„Pokud Petr Macinka vezme do týmu Evu Filipi (a bude jí naslouchat), bude to proti éře Jana Lipavského podobná změna jako přechod od stánku se světovým, tradičním, hodnotovým trdelníkem do tříhvězdičkové michelinské restaurace,“ konstatoval Dostál.

 

Psali jsme:

Konec útoků na Slovensko, zlepšení vztahů, bránění zájmů. To si Eva Filipi slibuje od nové vlády
Jako kdyby si mysleli, že jsou lidé úplně blbí. Eva Filipi o hrách Lipavského diplomacie
Zlé vysvědčení pro Lipavského. Ale nejen pro něj. Od Evy Filipi
Eva Filipi: Evropa už nemá mnoho sil. Co naznačil Trump?

 

Zdroje:

https://t.co/4zMexWn2GP

https://t.co/J2Xv7mcogQ

https://t.co/Qe38F4ro06

https://t.co/xgH5lWuiWG

https://twitter.com/AdrianaCerna/status/2052294596336451757?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/dostalondrej/status/2052261277972520987?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ivan_pilip/status/2052343304889450898?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/JanLipavsky?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/kxtyush/status/2052422542057500895?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/petr_macinka?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/TomasZdechovsky/status/2052267082071368156?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/zenisek_m/status/2052363791711506685?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/v-macinkove-blizkem-okoli-je-zivo-do-tymu-poradcu-pribira-protokolare-forejta-a_2605070500_hrk

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
Osobní údaje
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
FAQ Registrace a Profily PL Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy

Článek obsahuje štítky

ČRo , Dostál , Klaus , válka , Weigl , Sýrie , Filipi , Asad , motoristé , Zdechovský , MZV ČR , Peštová , Demetrashvili , Macika

Váš názor? (Hlasovalo 19 čtenářů)

Je podle vašeho názoru dobře, že si Petr Macinka bere jako poradkyni Evu Filipi?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Proč zase zavádíte EET?

Jednak to bude určitě zase něco stát, a to nejen podnikatele, ale i stát. Zajímá mě kolik? A druhá věc, víte, jak to vůbec chodí v praxi? Že vám třeba řemeslník řekne dvě ceny – jednu s účtenkou a druhou o dost levnější bez ní? A co myslíte, že si při dnešních cenách většina lidí vybere? Někteří jdo...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Pomalý běh i rychlá chůze pomáhají metabolickému zdravíPomalý běh i rychlá chůze pomáhají metabolickému zdraví Při zalévání bazalky spousta lidí zbytečně chybujePři zalévání bazalky spousta lidí zbytečně chybuje

Diskuse obsahuje 163 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Politici opozice se zase projevili jako hlupáci, Napadat někoho jako je paní Filipi je opravdu debilita., Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskuseanaboca , 08.05.2026 9:07:58
Oni asi ani neví kdo je paní Filipi a co udělala pro diplomacii ČR i západu.

|  11 |  0

Další články z rubriky

„Možnost žalovat.“ Kam až Petr Pavel může zajít kvůli reklamě

11:55 „Možnost žalovat.“ Kam až Petr Pavel může zajít kvůli reklamě

„Není to nic nového. Asi před dvaceti roky tady byla billboardová kampaň, kdy byl použit ministr Lu…