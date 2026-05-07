Vykořisťování. To vyrostlo za vás. Schillerová zasáhla Jurečku

O boji s šedou ekonomikou se diskutovalo v nejnovějším vydání pořadu České televize Máte slovo. Své názory prezentovali místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová (ANO) a exministr práce a sociálních věcí a bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Hovořili také ekonom Milan Bednář z Národohospodářské fakulty VŠE a ekonomický analytik Pavel Kohout.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
EET má být podle ní koncipováno tak, že se bude týkat všech plateb, k nimž dochází v osobním kontaktu, třeba i platby kartou. „Finanční nástroje tak pokročily, že se s nimi bude pracovat a vyhodnocovat, jestli někdo nevybočuje. Analýza bude probíhat v datovém skladu. Nebude se chodit na namátkové nákupy. Vyhodnotí se, jestli někdo vybočuje, jestli si plní nebo neplní povinnosti,“ objasnila Schillerová.
EET v samoobslužném obchodě soukromého zemědělce nebo v ordinaci lékaře
Jurečka je prý s ministryní zajedno, že všichni si mají plnit své povinnosti. „Návrh není principiálně úplně špatný, ale jsou různé typy obchodních vztahů, kde to fungovat nebude,“ soudí poslanec. Jako příklad uvedl obchod drobného zemědělce.
„Nebude muset nic vynakládat. Pokud má pokladní zařízení, nechá si ho. Nebo má chytrý telefon. Stáhne si zdarma aplikaci, kterou vyvíjíme,“ sdělila Schillerová.
Jurečka namítl, že měl na mysli samoobslužný obchod soukromého zemědělce. „Je třeba to vyjasnit,“ naléhal politik.
Podle Kohouta má šedá ekonomika prostor v Česku zhruba 6,5 procenta, což je na úrovni skandinávských zemí.
Ing. Bc. Jaroslav Kohout
„To není málo,“ namítla ministryně.
Podle Bednáře šedá ekonomika v Česku představuje asi 14 procent, tedy mnohem více, než uvádí Kohout.
„To je konzervativní odhad. Věřím, že to bude i víc,“ přitakala Schillerová.
Pod systém EET podle ní nebude spadat platba na fakturu nebo převod na účet.
Potíže by podle Jurečky mohly nastat u lékařů, kteří vybírají drobnější platby od pacientů. Mohli by pak vyžadovat platbu bezhotovostní, což by komplikovalo život seniorům.
„Nejsou to malé částky,“ namítla ministryně. Velmi se podle ní rozšířilo, že obchodníci vyžadují hotovost. „Bude toho ubývat, jak toho ubývalo, když jsme EET zavedli poprvé,“ soudí Schillerová.
„Vy tomu prd rozumíte,“ zaznělo z publika poté, co diskutující nejdřív vychválil elegantní vzhled političky. Potom popsal, že pracuje pro agenturu a vydělá si asi 22 tisíc měsíčně. Z těchto peněz platí odvody.
„Agentura vás vykořisťuje. Měli by vám platit odvody a alespoň minimální mzdu,“ řekla mu ministryně.
„Měl jsem možnost, buď nepracovat a zůstat na pracáku, nebo pracovat načerno,“ namítl diskutující.
„Vytvořili jsme Kobru 26,“ upozornila Schillerová. „Tyhle agentury vyrostly jako houby po dešti a vykořisťují nehorázným způsobem, mnohdy cizince,“ posteskla si ministryně.
Jurečka namítl, že vykořisťující agentury vyrostly především za předchozí vlády Andreje Babiše. Sám by je chtěl zredukovat. „Paní ministryně svolala tiskovou konferenci, to je hezké PR, ale nic se nezměnilo,“ útočil poslanec.
„Nemáte pravdu,“ hájila se Schillerová.
Práce načerno a obchod s chudobou
Jeden divák se v přímém přenosu přiznal, že pracoval načerno, když pobíral podporu v nezaměstnanosti. Jurečka řekl, že podporu v tomto případě vrátí.
„Nechte pána na pokoji. On nepracoval načerno,“ postavila se za něj moderátorka Michaela Jílková.
„Pracoval jsem načerno,“ oponoval jí divák v publiku.
„Když jsem byl ve vládě, zavedl jsem, že minimální mzda se každý rok zvyšuje,“ pochlubil se Jurečka.
„Ale co to komu pomůže,“ namítla Jílková. „Teď mluvíme o práci načerno,“ sdělila exministrovi.
Schillerová řekla, že v poslední době proběhlo 160 kontrol. „Mají preventivní účinek, zjišťujeme, jak to je,“ ujistila ministryně.
Z publika padla zkušenost týkající se neplacení odvodů ze strany zaměstnavatele.
Jurečka na to řekl, že se mu nelíbí rušení možnosti anonymního podání.
Schillerová namítla, že úřady jsou zahlcené.
Na přetřes přišlo také platformové zaměstnávání, kdy jsou OSVČ najímány jako taxikáři nebo doručovatelé.
„Lidé pracují na příkaz platforem. Je to závislá práce. Platformy určují ceny a neplatí odvody. Hradí je sami živnostníci. Jsou to miliardy. Platformy tu ani nemají sídlo. Je to obchod s chudobou, vykořisťují,“ zaznělo z publika.
„Je to letitý problém,“ připustila ministryně. Je podle ní třeba odlišit zaměstnávání načerno, po kterém jde Kobra 26, a švarcsystém. „Platformové zaměstnávání je evropská transpozice, je to evropský problém,“ domnívá se Schillerová.
Kohout hovořil o výhodách zaměstnaneckého poměru. „Je tu skupina lidí, které by zaměstnavatel na hlavní pracovní poměr nechtěl přijmout, ale možná by ho vzal na nějaký jiný. Nějaký mezistupeň by byl dobrý,“ soudí ekonomický analytik.
Ministryně souhlasila, že se to připravuje.
„Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají, jsou v podstatě za hlupáky, že všechno platí,“ mínil Jurečka.
Padl dotaz na firmy registrované v daňových rájích. „Vypadá to, že je to nefér,“ konstatoval divák.
„EET je jenom střípek v boji s šedou ekonomikou. Máme další nástroje. Když firma podniká na území ČR, vždy platí daně a odvody. Když je registrovaná jinde, je to problém,“ připustila ministryně. Každá firma, která podniká v Česku, by tu podle ní měla mít sídlo a platit daně.
„Loví se malé ryby, na velké se nejde,“ konstatovala Jílková.
Schillerová slíbila, že se zaměří i na ty velké.
„Neříkejte, že jsme nic neudělali,“ vzal si slovo Jurečka.
„Jednotné měsíční hlášení je dobrá věc, já jsem proti němu neprotestovala,“ namítla ministryně.
Vadí jí, že ačkoli se za minulé vlády zavedla daň z nadměrných zisků, banky ukázaly této zemi dlouhý nos. A opřela se do exministra financí Zbyňka Stanjury (ODS).
„Domluvte se, nehádejte se,“ padla výzva z publika.
„Já jsem řekla, že jsem souhlasila s jednotným měsíčním hlášením,“ odpověděla ministryně.
„Není zdanění práce v Česku vysoké?“ zeptala se moderátorka.
„Je,“ odpověděl Jurečka.
„Proto jsme kdysi zrušili superhrubou mzdu,“ řekla Schillerová.
Potom padl dotaz, zda KDU-ČSL podpoří EET. „Já ho v principu podporuji, ale proč zatěžovat někoho, kdo jede ve sto procentech bezhotovostní platbou?“ ptal se Jurečka. Počká prý, jak vláda chystaný návrh dotáhne. Potom se rozhodne, zda ho podpoří.
„Papírová byrokracie nebude,“ ujišťovala Schillerová. „Nebudou papírové účtenky. Bude to jednoduchý, moderní systém odpovídající roku 2027,“ uzavřela ministryně.
