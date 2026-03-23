„Čistka proti špatnému myšlení.“ Politolog varuje

Server Politico vyzdvihl varování vysoce postaveného nizozemského zpravodajce, že zahraniční vlády verbují obyčejné Evropany ke špionáži a sabotážím. Ve prospěch cizí moci nemusí pracovat jen školení špioni. Nejčastěji jde o činnost ve prospěch Ruska, Íránu a Číny.
Co říkáte na chování Petra Macinky?
Anketa
Co říkáte na chování Petra Macinky?
Například v roce 2018 Nizozemsko vyhostilo čtyři agenty ruské vojenské rozvědky za pokus o hacknutí mezinárodního dozorčího orgánu pro chemické látky. Ale za 8 let se prý charakter podobných operací proměnil. „Momentálně vidíme, že se občané za úplatu, v touze po dobrodružství nebo z nějakého jiného důvodu nabízejí k takovým úkolům.“
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Anketa
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Nizozemská tajná služba prý vloni na podzim zadržela dva sedmnáctileté mladíky v souvislosti s údajným spiknutím, které měla řídit ruská strana. Teenageři jsou podezřelí z pokusu zmapovat internetový provoz v Haagu s pomocí zařízení známého jako Wi-Fi sniffer, údajně na příkaz ruské hackerské skupiny napojené na stát. Podle nizozemských médií se mezi cíli vyskytovalo kanadské velvyslanectví a kanceláře Europolu a Eurojustu.
Rodiče obou mladíků prý byli velmi překvapení. Jeden z otců řekl nizozemskému deníku De Telegraaf, že policie jeho syna zatkla v pondělí odpoledne, když si dělal domácí úkoly. A podle nového nizozemského zákona o špionáži musejí státní zástupci prokázat, že podezřelý vědomě jednal jménem cizího státu.
Norský politolog Glenn Diesen v souvislosti se článkem serveru Politico tvrdí, že se tady otevírá prostor pro mnohem silnější kontrolu společnosti, než za časů covidové pandemie nebo krátce po startu celoplošného ruského útoku na Ukrajinu.
The coming purge against wrongthink will be much greater than during Russiagate, COVID and the Ukraine War as governments become weaker and more insecure. Carl Schmitt, the crown jurist of the Nazi Party, wrote extensively about the search for the enemy within. Politics is… pic.twitter.com/ihN9RAb0UR— Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) March 23, 2026
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.