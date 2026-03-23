„Čistka proti špatnému myšlení.“ Politolog varuje

23.03.2026 12:21 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Jak válka na Ukrajině pokračuje již pátým rokem, tajné služby členských států EU varují, že Rusové mohou podnikat akce i přímo v EU, která Ukrajinu podporuje jak finančně, tak dodávkami zbraní. Vysoko postavený úředník nizozemské kontrarozvědky upozornil, že ve prospěch Ruska může pracovat třeba váš soused. Jenže norský politolog Glenn Diesen to považuje za důkaz, že se jedná o snahu potlačit „špatné názory“.

Foto: Repro Youtube
Popisek: Profesor Glenn Diesen

Server Politico vyzdvihl varování vysoce postaveného nizozemského zpravodajce, že zahraniční vlády verbují obyčejné Evropany ke špionáži a sabotážím. Ve prospěch cizí moci nemusí pracovat jen školení špioni. Nejčastěji jde o činnost ve prospěch Ruska, Íránu a Číny.

Zahraniční zpravodajské služby, jako jsou ruské nebo íránské, stále častěji verbují obyčejné evropské občany k provádění špionáže a sabotáží, upozornil Youssef Ait Daoud, ředitel zpravodajských služeb a národních hrozeb v nizozemské jednotce Národního vyšetřování a speciálních operací s tím, že jsou často ke spolupráci získáni v on-line prostoru za příslib finanční odměny. „Není to tak, že byste narazili na zvolání ‚Zdravím z Ruska‘ nebo ‚Zdravím z Íránu‘,“ řekl Ait Daoud. „Někdy prostě čtete: ‚Chceš za 5 000 eur něco zapálit?‘“

Například v roce 2018 Nizozemsko vyhostilo čtyři agenty ruské vojenské rozvědky za pokus o hacknutí mezinárodního dozorčího orgánu pro chemické látky. Ale za 8 let se prý charakter podobných operací proměnil. „Momentálně vidíme, že se občané za úplatu, v touze po dobrodružství nebo z nějakého jiného důvodu nabízejí k takovým úkolům.“

Proto kupříkladu v Německu úřady v září zahájily mediální kampaň, v níž varovaly občany před tím, aby se nestali „jednorázovými agenty“.

Nizozemská tajná služba prý vloni na podzim zadržela dva sedmnáctileté mladíky v souvislosti s údajným spiknutím, které měla řídit ruská strana. Teenageři jsou podezřelí z pokusu zmapovat internetový provoz v Haagu s pomocí zařízení známého jako Wi-Fi sniffer, údajně na příkaz ruské hackerské skupiny napojené na stát. Podle nizozemských médií se mezi cíli vyskytovalo kanadské velvyslanectví a kanceláře Europolu a Eurojustu.

Rodiče obou mladíků prý byli velmi překvapení. Jeden z otců řekl nizozemskému deníku De Telegraaf, že policie jeho syna zatkla v pondělí odpoledne, když si dělal domácí úkoly. A podle nového nizozemského zákona o špionáži musejí státní zástupci prokázat, že podezřelý vědomě jednal jménem cizího státu.

Norský politolog Glenn Diesen v souvislosti se článkem serveru Politico tvrdí, že se tady otevírá prostor pro mnohem silnější kontrolu společnosti, než za časů covidové pandemie nebo krátce po startu celoplošného ruského útoku na Ukrajinu.

„Nadcházející čistka proti špatnému myšlení bude mnohem větší než během Russiagate, COVIDu a války na Ukrajině, jelikož vlády slábnou,“ napsal Glenn Diesen s tím, že lidé, kteří nevystupují zcela v souladu se současným hlavním proudem mohou být vykresleni jako lidé, kteří jdou bok po boku s nepřítelem. … Všimněte si, jak vlády a jejich stenografové v médiích mají malý nebo žádný zájem o debatu o skutečných argumentech s lidmi, kteří s názorem vlády nesouhlasí, a přesto věnují stále více zdrojů odsouzení toho, co je prezentováno jako vlastizrádný úmysl,“ napsal Diesen na sociální síti X.

 

Psali jsme:

Vliv Koudelky z BIS na příští vládu? Bobošíková vytáhla podezření
Volby v Moldavsku: Zakladatel Telegramu odhalil francouzskou stopu
Smůla pro Američany. Ukrajinské lithium už drží Rusové
Přijdu říct, jak to bylo. Mezinárodní aktér o volbách v Rumunsku

 

JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Myslíte, že lze srovnávat Putina a Pavla?

Že lze srovnávat Rusko a nás? Je podle vás v Rusku demokracie a lze tam svobodně vyjádřit svůj názor? Je fakt, že to se svobodou názoru i u nás pokulhává na jednu nohu, ale pořád tu podle mě svoboda je, jen se bohužel moc netoleruje jiný názor, ale to způsobujete hlavně vy politici, nemyslíte? Ať je...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Horoskop na duben 2026Horoskop na duben 2026 Nežádoucí vedlejší účinky perlivé vodyNežádoucí vedlejší účinky perlivé vody

