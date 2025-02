„Co si to vymýšlíte?“ – „Vy jste mimo“. Živý vstup. Okamura a Lipavský v sobě

Hned v úvodu položila moderátorka Tománková na stůl průzkum agentury STEM, který ukázal, že Andrej Babiš se svým hnutím ANO drží podporu 35,1 % voličů. Koalice Spolu by měla 18,8 % hlasů. Hnutí STAN 10,6 % hlasů, SPD 8,7 %. Do Sněmovny by se dostali ještě Piráti s 6,4 % a uskupení Stačilo!, jež má podle průzkumu 5,8 %.

Lipavský následně prozradil, že vyjednává o volební spolupráci s TOP 09. „Je to dáno různými věcmi a v tuto chvíli k tomu nemám víc co doplnit. Dokud věci nejsou domluvené, tak o nich nelze moc hovořit, případně vzbuzovat nějaká očekávání,“ pravil Lipavský.

„My bychom rádi nabídli voličům takovou možnost, aby tady nepropadl skoro milion hlasů, což se stalo před třemi lety a ‚díky‘ tomu tady vládne tahleta šílená Fialova vláda. Cílem SPD je vrátit voličům dobrou životní úroveň a aby šla celá Česká republika nahoru,“ pokračoval Okamura.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS

předseda vlády



„Hnutí SPD chce být přímo součástí vlády. To je přímo podmínka. My spoluvládneme ve čtyřech krajích. Máme kompetentní lidi, jak se ukázalo,“ zdůraznil Okamura s tím, že SPD vládne ve třetině krajů i celé měsíce po volbách a vše probíhá v klidu a k úplné spokojenosti voličů. „Ale já nechci teď představovat naše odborníky, protože když jsme to v minulosti udělali, tak ta provládní média na ně uspořádala hon,“ rozčiloval se Okamura.

„Na zahraničí třeba u nás vystupuje pan Drulák, kterého vyhodili z ministerstva,“ řekl Okamura.

„Ale to není pravda. Ten institut není součástí ministerstva. Když něco není pravda, tak to neříkejte, když to není pravda,“ žádal Lipavský důrazně Okamuru.

Okamura konstatoval, že SPD musí udělat tak dobrý volební výsledek, aby nešlo bez SPD sestavit vládu. „Aby nedošlo k pokračování této škodlivé Fialovy vlády,“ zdůraznil Okamura. A konstatoval, že prezident Petr Pavel z jeho pohledu stojí na straně vlády, a proto bude třeba udělat takový výsledek, aby dosavadní vláda nemohla pokračovat. „Doufám, že i pan prezident bude ctít volební výsledek, protože občané si podle průzkumů přejí výměnu Fialovy vlády,“ upozornil Okamura.

Lipavský: Do vnitropolitických věcí Slovenska se nevměšujeme

Došlo i na situaci na Slovensku.

Lipavský odmítl, že by se Česká republika jakkoli vměšovala do vnitropolitických věcí Slovenska. „Na druhé straně máme svobodu médií a pokud se média nějak vyjadřují, tak my s tím mnoho udělat nemůžeme,“ pravil Lipavský.

Anketa Mohou Němci přestat cítit vinu za své rodiče, prarodiče a praprarodiče, jak jim radí Elon Musk? Mohou přestat cítit vinu 16% Nesmí přestat cítit vinu 80% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 7048 lidí

V tu chvíli Okamura vypěnil a připomněl, jak moc v Česku zdražila elektřina a plyn. „Plyn zdražil o 93 %. Elektřina za vaší vlády zdražila o 85 %. Vy jste to teda vyřešili tím, že jste okradli tady ty občany. A to je ta vaše hloupá zahraniční politika. A vy se tím ještě chlubíte,“ kroutil naštvaný Okamura ve studiu hlavou.

„Pokud jsem dobře viděl data, tak energie by teď měly zlevňovat,“ snažil se bránit Lipavský.

„Zlevňovat? Vy jste mimo!“ zasmál se Okamura ministrovi.

Ale člen vlády Lipavský trval na svém.

Jan Lipavský



A hned nabídl cestu ven. „Mně myšlenka, že místo ruského plynu budeme nakupovat americký plyn, přijde naprosto správná,“ vyjádřil svůj názor Jan Lipavský. Jednou z výhod podle něj je, že LNG je přivážen přes oceán tankery a dá se objednávat podle potřeby, zatímco trubky z Ruska nijak měnit nešlo. Ty že jednou leží v zemi a že už se s tím mnoho neudělá. Tak pravil ministr zahraničních věcí ČR.

Okamura okamžitě kontroval, že země jako Japonsko nakupují plyn v Kataru, takže Katařané už nemají moc možností ani chuti prodávat svůj plyn Evropě. A tak Evropanům nezbývá, než se obracet na USA. Prezident Donald Trump se z Okamurova pohledu snaží Evropu učinit závislou na Spojených státech. A snaží se, aby z toho těžily právě Spojené státy.

„Ale my potřebujeme důvěryhodného partnera, který nám skutečně prodá plyn, nebude nám tady páchat sabotáže a špionáž a který nevede válku na Ukrajině,“ vysvětloval na to konto Lipavský. Uznal, že Evropa podle něj není v dobré politické situaci, protože Německo a Francie mají určité problémy. Ale i tak je podle Lipavského třeba „s Američany tvrdě jednat“.

Anketa Závidíte Spojeným státům jejich prezidenta Donalda Trumpa? Závidím 86% Nezávidím 9% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 14926 lidí

Lipavský kontroval, že v některých věcech jbude dobré pokračovat, jako třeba v projektech na zateplení domácností. „Ale pak jsou projekty, které se vážou k velkému průmyslu. A tam je evidentní, že musí dojít k nějaké změně,“ pravil Lipavský, a že si toho je vědoma i nová Evropská komise.

Okamura: My, kdybychom byli ve vládě...

Došlo i na možné ukončení války na Ukrajině.

„Já bych bral vážně Trumpova slova o tom, že chce válku ukončit. Donalda Trumpa nelze brát doslovně, ale on když si vytyčí nějaký cíl, tak ho bude chtít dosáhnout,“ nechal se slyšet Lipavský.

Okamura znovu na Lipavského tvrdě udeřil a konstatoval, že zatímco česká vláda hájí ukrajinské zájmy, což je dle Okamury zřejmé, tak ale čeští občané v průzkumech dávají najevo, že si přejí konec války i za cenu, že Rusko si ponechá obsazená ukrajinská území.

„My, kdybychom byli ve vládě, tak bychom chtěli, aby celý svět věděl, že podporujeme Českou republiku. Vy jste tady zaprodaná vláda. … Vy děláte od začátku protinárodní, až bych řekl vlastizrádnou politiku proti lidem. A vy zase pojedete do Washingtonu, ale ne, abyste tam hájil zájmy českých občanů, ale abyste hájil zájmy Ukrajiny!“ soptil Okamura.

Anketa Chcete, aby se koalice STAČILO! dostala do Poslanecké sněmovny? Chci 93% Nechci 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 22801 lidí

„My potřebujeme, aby přestaly sabotáže po Evropě,“ pokračoval rozohněně Lipavský a chtěl od Okamury slyšet, zda si přeje, aby válečné škody platila EU, nebo Ruská federace, „která tyto škody způsobila“?

Upozorňoval také, že Rusko neuznává Ukrajinu jako stát. Rusové z pohledu Lipavského chtějí s Ukrajinou provést totéž, co provedly sovětské tanky v Československu v roce 1968.

„My potřebujeme hájit zájmy a prosperitu této země, takže je potřeba dál pomáhat Ukrajině v její obraně proti nepříteli. … To není žádná charita, ale je to i v našem zájmu, protože to otevírá např. možnosti našim firmám na Ukrajině,“ zdůrazňoval Lipavský.

Okamura trval na svém. Upozornil na to, že jen v Česku se skrývá asi 90 tisíc Ukrajinců, kteří už nechtějí bojovat. Takže je čas na jednání o míru. Citoval také Trumpa, který vyjádřil pochopení pro ruské obavy z toho, že by NATO stálo příliš blízko jejich hranicím.

Než se rozloučil s diváky, volal do kamer, že Ukrajina potlačuje práva svých menšin a není to žádný skvělý stát.

Poté se dotkl české sociální politiky. „Tady dostává sociální dávky na 50 tisíc ukrajinských domácností. To jsou údaje z ministerstva práce a sociálních věcí. Česká vláda vyplatila Ukrajincům celkem 122 miliard včetně těch zbraní,“ připomněl Okamura.

Lipavský kontroval, že Ukrajinci v Česku také pracují a podílejí se na chodu této země. „My jsme ukázali nejen to, že máme srdce, ale že máme i rozum a že dokážeme tuto zemi kormidlovat několika krizemi. Způsobil to celé Putin, nikoli Ukrajinci,“ formuloval své vidění světa ministr Jan Lipavský.

