„Co tohle udělá lidem.“ Elektřina od ledna: Fiala v ohni ze dvou stran

Zanedlouho začne platit zastropování schválené vládou Petra Fialy na podzim. Z toho, co bude znamenat, však panují obavy. Tuto obavu už vyjádřil například akcionář firmy ČEZ, Michal Šnobr. „Bohužel přesně víme. Průmysl to také ví,“ seznal pak bývalý ředitel Pražské plynárenské Pavel Janeček. A přišly také stížnosti na to, co stát provedl akcionářům. Totiž že kvůli němu klesá hodnota akcií, jakýkoliv zisk si stát vezme pro sebe a ještě se šíří, že na ziscích akcionáři vydělávají.

Energetice se věnuje také minoritní akcionář společnosti ČEZ, Michal Šnobr. A také není spokojen. „Když tak uvažuji o existenční úrovni stropů cen elektřiny pro domácnosti, firmy i průmysl, které nyní nastavují jednotlivé země EU, dochází mi jedno. Jsme ve větším průseru, než jsme si kdy mysleli. Co si politici v celé EU mysleli posledních 15 let, že v energetice dělají?“ zeptal se řečnicky na konci listopadu.

A dodal: „Představa, že se v následujících deseti letech postaví v klasice cokoli tak levného, aby to vyrábělo elektřinu výrazněji pod tyto stropy, je zcestná. Inflace dávno pohltila i energetiku. My to ale nevíme, protože nic neděláme, kreslíme si fatamorgány a dál žvaníme bez jakékoli odpovědnosti.“

Představa, že se v následujících 10Y postaví v klasice cokoli tak levného, aby vyrábělo elektřinu výrazněji pod tyto stropy je zcestná. Inflace dávno pohltila i energetiku. My to ale nevíme, protože nic neděláme, kreslíme si fatamorgány a dál žvaníme bez jakékoli odpovědnosti — Michal Šnobr (@michalsnobr) November 26, 2022

Šnobr má za to, že vláda minoritní akcionáře ČEZu okrádá. „Dodavatel elektřiny ceníkem ‚oznámí‘ zákazníkovi libovolnou – tržní cenu. Ten ale platí jen strop. Rozdíl platí stát. Kde na to stát vezme? Sebere ČEZu 90 % nad jiný strop – výrobní. Ten je o 30 % níže než spotřebitelský. Pak to stát ještě zdaní WFT a jsme na –60 %. ČEZ je ze 70 % státní, ale 30 % vlastní soukromí vlastníci – fyzické osoby, fondy, právnické os. domácí i zahraniční. Není pochyb, kdo je stvořitelem jedné z největších porevolučních ‚okrádaček‘ soukromých vlastníků. Je to ODS. Se solidaritou to nemá nic společného. Pokud toto, ČEZ měl být dávno 100% státní. Obchodní zákony (ZOK) v Česku jako i v EU dávají většinovým vlastníkům jasný návod, jak toho dosáhnout. Neschopnost státu a politické reprezentace neomlouvá,“ míní Šnobr.

HRA na solidaritu! Dodavatel elektřiny ceníkem "oznámí" zákazníkovi libovolnou – tržní cenu. Ten ale platí jen strop. Rozdíl platí stát. Kde na to stát vezme? Sebere #ČEZu 90 % nad jiný strop – výrobní. Ten je o 30 % níže než spotřebitelský. Pak to stát ještě zdaní WFT a jsme –60 %?? pic.twitter.com/9eG7uHuzhv — Michal Šnobr (@michalsnobr) November 28, 2022

ČEZ měl být dávno 100% státní. Obchodní zákony (ZOK) v Česku jako i v EU dávají většinovým vlastníkům jasný návod, jak toho dosáhnout. Neschopnost státu a politické reprezentace neomlouvá. — Michal Šnobr (@michalsnobr) November 28, 2022

Akcionář má také obavu, že v Česku lidem nedochází, co bude strop znamenat. „Pořád mám nepříjemný pocit, že stále úplně netušíme co 3, resp. 6 Kč/kWh (včetně DPH) za komoditní složku plynu, resp. elektřiny udělá s Českem. Nejen na straně domácností, ale i mezi podnikateli a v průmyslu. Nyní už je také jasné, že stejné/podobné to bude i ve 2024…“ podotkl.

Pořád mám nepříjemný pocit, že stále úplně netušíme co 3, resp. 6 Kč/kWh (včetně DPH) za komoditní složku plynu, resp. elektřiny udělá s Českem. Nejen na straně domácností, ale i mezi podnikateli a v průmyslu. Nyní už je také jasné, že stejné/podobné to bude i ve 2024… — Michal Šnobr (@michalsnobr) December 6, 2022

Na to zareagoval bývalý ředitel Pražské plynárenské Pavel Janeček. „Bohužel přesně víme. Průmysl to také ví,“ odvětil a dodal: „Neví to jen odborníci optimisté a být optimista je dnes rizikové povolání.“

Bohužel přesně víme... průmysl to také ví. Neví to jen odborníci optimisté, a být optimista je dnes rizikové povolání?? — Pavel Janecek (@janepa68) December 6, 2022

Šnobr není sám, kdo je s postupem státu nespokojen. „Den před válkou stála akcie ČEZ o 100 Kč víc než dnes. Ještě jednou si přečtu, že akcionáři na situaci vydělávají, tak budu asi hodně nepříjemnej...“ vzkázal akcionář Petr Horáček a dodal, že se jedná ze strany vlády o zlovůli a konfiskaci majetku a zisků.

Normální zlovůle, konfiskace zisků a majetku ze strany vlády. — Petr Horáček (@horacekpetr22) December 6, 2022

